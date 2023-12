El Mundo

"Sánchez mantendrá varias reuniones con Puigdemont y Junqueras". Que no una, ni dos, las que le salgan de ahí mismo Que si pensábamos que se iba a achantar o avergonzar lo llevamos claro, que quede claro quién es el puto amo aquí. Pa'chulo yo. "Feijóo plantea prohibir los homenajes e indultos a terroristas mientras el PSOE y sus aliados impulsan despenalizar el enaltecimiento del terrorismo y las injurias al Rey". A por el Rey, a su tiempo.



"La intención que mueve al bloque del Gobierno no es garantizar la libertad de expresión, sino reforzar el discurso político sobre el que edifica su alianza. Con una doble vara de medir que no resiste la mínima coherencia, el partido de Yolanda Díaz distingue entre aquellas figuras penales que identifica como lesivas para su esfera ideológica, y que plantea eliminar, y las figuras atribuibles a sus rivales, cuya libertad de expresión debe ser en cambio limitada", dice el editorial.

Federico Jiménez Losantos habla de Óscar Puente, el ministro del sujétame el cubata. "A Óscar Puente, el antropoide del Consejo de ministros más obscenamente identificado con la ETA, sólo le falta fundar el Comando Ferraz del PSOE y atentar contra el PP y Vox". No le des ideas. "Como lo han hecho ministro para ofender, el otro día presumió de la entrega de Pamplona al partido de la ETA, que es "progresista y democrático", y ha añadido que tiene "tanto derecho como el que más", no como Vox, que no tiene, a hacer política". Es lo que pretendía decir, se le notó todo, aquí ya no disimula ni dios. "Así que Otegui, al ungir a un oteguito como futuro lendakari, tuvo que aclarar que siguen siendo un "movimiento de liberación nacional". Lo de "progresistas" les ofende y lo de "democráticos" les da la risa". Por quién me tomas, le dijo el viejo terrorista a Puente. Es lo que tiene pasarse de pelota.



Dice Raúl del Pozo que "Feijóo tiene miedo de quedarse solo con Sánchez en el palacio de la Moncloa. No se fía de lo que puede pasar si se reúnen". Normal, si no tuviera miedo sería un imprudente. "Se odian casi tanto como Puigdemont y Junqueras, que se detestan más que detestan a España y solo se ponen de acuerdo para sacar la pasta al Gobierno. Lo que pasa es que en el caso de Pedro y Feijóo se ven ambos obligados a luchar, cuando todas las opciones son de perder para los dos". Que se le ha metido a Sánchez reunirse que Feijóo acuda a rendirle pleitesía y lo quiere llevar aunque sea con grilletes y a rastras.

El País

"ERC y Junts exigirán explicaciones al PSOE por vetar que jueces comparezcan en el Congreso". "El PSOE rechaza investigar a magistrados por supuesto ‘lawfare’, algo que tampoco agrada al PNV y que denuncian PP y Vox". Pues sí que va a ser una legislatura agitada.



La socialista Rosa Conde se pone estupenda, ella. "La confrontación política y la desafección ciudadana tiene muchas causas y dos responsables políticos que no solo no están sabiendo cumplir su papel moderador de los conflictos sino que uno con sus declaraciones y otro con políticas poco y mal explicadas están agravando la situación". ¿No será más culpable el que hace que el que habla?



"El peso de la responsabilidad recae básicamente en los dos grandes partidos, PSOE y PP, que en las elecciones del 23-J obtuvieron entre los dos un 64,75% del voto y unos 15.852.810 de votantes. En las últimas elecciones la sociedad ha demandado centralidad, no política desde los extremos". Eso díselo a tu presidente, Sánchez no parece estar de acuerdo, pese a que Feijóo se le ofreció, ha decidido gobernar con lo más extremista del país.



"Los dos partidos están fallando a sus electorados y están llevando la polarización a la vida cotidiana de los ciudadanos. La polarización ha saltado del Parlamento y del debate político a la conversación entre amigos y familiares abriendo grietas en la sociedad y en las relaciones personales que están afectando a la convivencia". No, perdona bonita, no pluralices. Ha sido Sánchez el que ha levantado un muro.



Y tras mucho rollo de que hay que llevarse bien, daos la mano como buenos hermanitos llegamos al meollo del artículo. "El PP empieza por incumplir la Constitución al impedir la renovación de CGPJ. Ese incumplimiento les invalida para utilizar cualquier argumento de crítica al Gobierno por adoptar acuerdos con algunos partidos que no respetan la Constitución. Si Núñez Feijóo quiere ser creíble, si quiere tener auctoritas en su partido, entre sus votantes y en la sociedad tiene que empezar por cumplir la Constitución. De otra forma está engañando a sus votantes y a la sociedad española en su conjunto". Hay que tener cara. Señora Conde, ¿no estará confundiendo a Feijóo con Sánchez? Es que, sabe, es Sánchez quien engaña a sus votantes y la sociedad en su conjunto. - no pactaré con Podemos jamás con Bildu, no habrá amnistía, etc, etc –.



"El argumento de que ha ganado las elecciones no vale por más que lo repitan. Hay un gobierno legítimo, les guste o no. No todo vale para volver al Gobierno". Vete al cuerno, Conde, con lo amigablemente que habías empezado. Si quieres tener auctoritas, como tu dices, pon aquí, en este mismo espacio, mañana mismo, cuándo Feijóo ha dicho que no es un gobierno legítimo. Si hasta felicitó a Sánchez tras la investidura, Rosa, que hay fotos. Sois una banda de miserables rastreros embusteros todos los que escribís en El País al servicio de Sánchez.

ABC



"El Gobierno regula por ley la suspensión de la amnistía si un juez recurre a Europa". "En plena tramitación de la norma en el Congreso, encomienda su aplicación al TJUE y alivia al Constitucional". ¿Y esto lo sabe Puigdemont?



"Feijóo traslada a Sánchez un orden del día y le ofrece reunirse este viernes «en territorio nacional»". ¿Hay reunión el final? "El PP envía los temas a tratar en el encuentro, entre los que se encuentran la amnistía, los ataques a los jueces o la reforma del artículo 49 de la Constitución". Feijóo ha caído en la trampa.



Teodoro León Gross habla de Puente, ese regalo de Sánchez a los columnistas. "Pedro Sánchez necesitaba un Ministerio del Fango dedicado a embarrar el tablero a la oposición ante una legislatura previsiblemente incómoda para su Frankenstein Plus, e intuyó que Óscar Puente –llámalo Óskar– era su hombre". "Tal vez no será un buen ministro, pero sin duda será un buen macarra". Qué bueno ojo tiene este Sánchez.



"Los presidentes, sobre todo si están en apuros, se buscan un 'alter ego' que haga la versión B de su discurso, mismo mensaje pero en clave provocadora y pendenciera, desplegando las artes del matonismo tabernario". Pero si Sánchez eso lo borda, no necesita ninguna versión B. "Puente es Sánchez sin bridas". Pues yo los veo igualitos a los dos, Sánchez es un macarra de barra de bar sin brida ninguna. Otra cosa es que Puente ni siquiera se afeita.

"Pocos socialistas no ya decentes sino mínimamente decorosos se atreverían a exaltar la calidad democrática de Bildu «como el que más».". ¿Pocos? Todos, Teodoro, todos los socialista se atreverían a exaltar la calidad democrática de Bildu sin ningún problema, que lleva 5 años gobernando con ellos, que contaron con ellos para que Sánchez llegara a Moncloa, yo no sé en qué mundo viven algunos.



"La oposición debe aprender a obviar al peón pendenciero del sanchismo en el tablero, desdeñando esa pieza menor mientras se consuma en sus excesos histriónicos". Le dan más importancia los periodistas que la oposición.

La Razón

"Feijóo se reunirá con Sánchez este viernes si acepta su "orden del día"". No ha resistido nada, el gallego. Sánchez se le va a comer con patatas. Rebeca Argudo lo explica muy bien. "Entiende Calviño que Sánchez ordena, no invita, y que uno (el líder del principal partido de la oposición, en este caso) debe salir corriendo a atenderle. Porque si Sánchez dice ven, se deja todo. No como si te llama el Rey, que entonces se puede ir o no, lo que guste, como hacen los socios de Gobierno del PSOE sin despertar ningún reproche por parte de la vicepresidenta". "Los de Feijóo quieren conocer el orden del día y lo quieren por escrito. De tan ilusos resultan tiernos. Exigir a Sánchez que firme algo, como si eso otorgase valor a su palabra, resulta casi naif a estas alturas". O tontos.



Marhuenda le conoce bien. "La izquierda política y mediática comenzó la semana manteniendo la presión sobre Feijóo para que se reúna con Sánchez. Todo el mundo se pregunta qué hará, aunque me temo que escuche los cantos de sirena de aquellos que quieren su destrucción". "Sánchez no tiene ningún interés en reunirse con Feijóo y mucho menos en lograr acuerdos salvo la rendición incondicional del PP. Le interesa el clima de confrontación". Sólo quería desviar la atención y que su ejército de periodistas se dedicara a machacar a Feijóo. Una vez más, lo ha conseguido.