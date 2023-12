"Sánchez se ríe de la gente a carcajadas convulsas"

El Mundo



"Junts insulta a los jueces del 1-O ante la pasividad del Gobierno". Pero si es el propio Gobierno el que insulta a los jueces. Como Europa no reaccione pronto, Sánchez mete a los jueces en la cárcel para darle satisfacción a Puigdemont. Detrás irán los medios de comunicación críticos y por último la oposición, a lo Maduro y Daniel Ortega.



Ayer echó a andar la ley de amnistía. Sánchez, con la chulería dictatorial que no abandona desde el 23J, no estuvo, se lo dejó a Pachi López para, como dice Federico Jiménez Losantos, "añadir escarnio al escarnio". "Todo caudillo bolivariano se rodea de zotes que no le hagan sombra". "Para seguir en Moncloa, Sánchez liquida el Estado de Derecho, humilla a la nación y facilita lo que terroristas y golpistas nunca soñaron: que fuera el Gobierno de España el verdugo de su nación". "Tiene razón Feijóo al decir que el de Sánchez es un caso de absoluta corrupción". Es peor, está totalmente fuera de control.

Maite Rico le ha tomado la medida al dictadorzuelo. "A Pedro Sánchez no le basta con corromper la democracia, derrochar el erario en unos gobiernos tan hipertrofiados como ineptos, sembrar la discordia y batir marcas en abuso de poder, ilegalidades, enchufismo y opacidad. Además se ríe de la gente". Está disfrutando de su maldad. Ibais a derogar el sanchismo ¿eh? Pues toma dos tazas, soy el puto amo y hago lo me sale de los bemoles.



Se refiere Maite a la presentación del libro ese. Allí apareció el auténtico Sánchez. "El acto de presentación de su libro Tierra firme fue tan grotesco como esclarecedor. Lo primero que quedó patente es que esas carcajadas convulsas que profiere el presidente no son casuales, sino el rasgo de una personalidad ayuna de empatía. Se carcajeó con esa figura del mediador salvadoreño que nos ha ubicado en la órbita de las repúblicas bananeras. Se carcajeó con ese ministro pendenciero que se dedica a bloquear en redes en lugar de resolver el caos de unos trenes de cercanías tercermundistas. Se carcajeó con la malversación que supone el abuso del Falcon. Y se carcajeó de periodistas que no le bailan el agua". Dejó muy claro lo que nos espera en el futuro.

El País

"El Congreso avala la amnistía en un debate de alta tensión". "La amnistía pasa el primer filtro del Congreso pese al ataque desatado de la derecha". Bueno, los mismos ataques que hacía la izquierda antes de necesitar los votos de Puigdemont. Los medios ultrasanchistas han declarado la guerra total a la mitad de España en un gesto de obediencia a su amo. El programa de Ferreras, por ejemplo, siempre fue desagradable por ese odio desatado a la derecha, pero es que ahora dan miedo. Lo mismo la SER o El País. Son la reproducción de las Mil Colinas de Ruanda.

Como no podía ser de otra manera, si no el jefe se pone hecho una furia, el periódico ultra le da mucha cancha a la payasada del PSOE con Abascal. "La denuncia del PSOE a Abascal ante la Fiscalía lo acusa de "incitar al odio e incluso a la violencia"". Incitar al odio. Pero si es Sánchez y sus huestes mediáticas quienes más incitan al odio hacia la mitad de España. En fin, se les está yendo la olla de tanto pelotear al dictador.

"El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que la situación en España es tan aciaga y el presidente Pedro Sánchez alguien tan dañino que "habrá un momento en que el pueblo querrá colgarlo por los pies". La frase supone un grado de agresividad hasta ahora desconocido dentro de la espiral de polarización que lidera la ultraderecha y que demasiadas veces ha tratado de relativizar la derecha moderada", dice el editorial. Abascal y Vox dicen muchas bobadas, pero en agresividad nadie puede ganar a la izquierda política y mediática.

"El PSOE anunció ayer que denunciará ante la Fiscalía un posible delito de odio, al entender que Abascal está incitando a la violencia. El encaje penal de esas declaraciones está por dilucidar en el contexto político, donde prima por principio la libertad de expresión". Todos sabemos que el PSOE solo trata de convertir a Sánchez en una víctima, tarea imposible con este personaje jactancioso, chulangano y déspota.

"Será interesante ver qué recorrido da la justicia a una cuestión que puede ayudar a dilucidar las fronteras de la agresión verbal en la política española, especialmente en un momento en que esas fronteras se ponen a prueba a diario". Pues que se tienten la ropa algunos columnistas de El País, como Ramoneda o Vidal Folch y todos y cada uno de los tertulianos de La Sexta. En fin, el tema ya no tiene más recorrido, se pongan como se pongan los siervos de Sánchez.

ABC

"El independentismo exige ya el referéndum en un pleno con Sánchez ausente". Es otra forma de mostrar su desprecio al PP, ni reunión con el rey jordano ni viaje, ni leches. "Este martes se inició el trámite parlamentario de una norma que marcará un antes y un después en nuestra historia democrática", dice el editorial. "La toma en consideración de la 'ley de amnistía' servirá para privilegiar a quienes desafiaron nuestro orden constitucional. La igualdad de los españoles ante la ley, la separación de poderes, el sometimiento de las Cámaras al principio de legalidad o el valor de la palabra pública de un presidente y de once ministros quedan quebrados por un único propósito: el mantenimiento en el poder del hombre que lideró la segunda fuerza más votada de nuestro país en las pasadas elecciones".

"Esta amnistía resulta indisociable de la personalidad de Pedro Sánchez ya que su tramitación se ha hecho posible a través del sometimiento de distintas instituciones a su voluntad". A todas, en realidad. "El dictado de Pedro Sánchez impera sobre cualquier principio democrático, sobre el Estado de derecho y, como tantas veces en la historia, sobre cualquier disidencia". Todo un déspota.

Teodoro León Gross dice que "la amnistía ya estaba descontada antes del trámite parlamentario; ahora sólo queda la batalla del relato". El único relato es que Sánchez necesita los votos de Puigdemont, todo lo demás sobra, digan lo que digan todos los servidores de Sánchez, que son legión. "Sánchez va a pelear, lo hace ya obsesivamente de plató en plató, por blanquear el relato de la amnistía con un equipo sin escrúpulos y un aparato mediático impúdico. ¿Puede ganar la oposición? Debería, pero no basta con tener la razón, además hay que tener talento. Y aún está por ver que el PP –mientras Vox se empeña en un frentismo altisonante que beneficia al PSOE– vaya a dar la talla". No gobernar desgasta mucho. Y el 23J hizo mucho daño. Y quedan, por lo menos, cuatro años de sanchismo.

La Razón

"Feijóo: "Si van a corromperse, no en nombre de España"". "Las intervenciones parlamentarias en la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía, con la clamorosa ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejaron un inquietante panorama para el futuro de la democracia española, porque, más allá de la gastada retórica de justificar en las imborrables maldades de la oposición una decisión de responsabilidad exclusiva del PSOE, además, sobrevenida por meras razones de interés partidista, quedó patente que los principales beneficiarios del engendro legal no lo entienden como un punto final, sino como un primer paso hacia la celebración de referendos de independencia", dice el editorial.

"La amnistía pasa a ser, por lo tanto, la primera brecha en el ordenamiento jurídico de nuestro Estado de Derecho y choca el cinismo de algunos actores políticos que, ayer, trataron de convertir la maniobra en una cuestión menor, sin importancia, de mero trámite, cuando se ataca directamente a la separación de poderes y la igualdad ante la ley de los españoles".

"De ahí que debamos elogiar la firmeza del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que habló directamente de fraude electoral, que no se quedó en la mera denuncia al anunciar una comisión de investigación en el Senado sobre los acuerdos de Pedro Sánchez con los nacionalistas, además de mantener todas las acciones institucionales y judiciales posibles, tanto en España como en la UE, para frenar este ataque al Estado de Derecho. Ya hemos señalado en varias ocasiones la dificultad del empeño, pese a que cuente con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, como constatan todas las encuestas de opinión, pero es una batalla que es forzoso librar porque es mucho lo que tiene España en juego". El problema es que a quién escribe esto le pague la misma empresa que paga a Ferreras no ayuda a la credibilidad.