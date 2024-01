El PP cree que los pélets no tendrán consecuencias el 18F y esperan voto de VOX y PSOE

A poco más de un mes de que en Galicia se celebren el próximo 18 de febrero elecciones, la política autónomica ha saltado al primer plano de la actualidad informativa. Desde el PP han denunciado esta semana el "intento" por parte del PSOE de culpar a la Xunta de "un nuevo Prestige" tras lo sucedido con los pélets en las costas gallegas.

"Es lamentable que el gobierno utilice sus recursos para hacer oposición por el calendario electoral", sentencian desde Génova en donde creen, eso sí, que esta crisis no va a tener consecuencias para ellos a nivel electoral.

"No es creíble el intento de la izquierda de mostrarlo como un nuevo Prestige", aseguran. Aunque consideran que "no hay que confiarse" en este próximo mes, creen que se puede repetir la mayoría absoluta que dan las encuestas y dan dos razones para ello.

En primer lugar, que un votante en Galicia no va a dar el salto de apoyar al PP al PSOE o al BNG por una "polémica creada en Madrid". "El PSOE decide desde Ferraz sin contar con lo que sucede en Galicia por mero interés electoral, y esto es algo que no se entiende", sentencian.

Además, consideran que desde el Gobierno se está generando "una alerta" que podría perjudicar a la economía gallega y a su pesca, y todo ello por "mero interés electoral". "Esto es algo que tampoco se entiende, cuanto más exageren y lo comparen con Prestige, más demuestran su intento de chantaje", aseguran fuentes del PP.

Votos del PSOE y de Vox

En segundo lugar, en el PP esperan también recoger votos tanto del PSOE como de Vox. "No tenemos motivos para pensar que no vamos a alcanzar la mayoría absoluta. Hay que trabajar y no confiarse pero vemos que podemos ensanchar nuestra base incluso con los votantes desencantados de Vox, que opten por el voto útil, y también con algunos socialistas que no comparten lo que ha hecho el gobierno en las últimas semanas pactando con los separatistas", aseguran.

En las pasadas elecciones generales, Vox obtuvo en Galicia más de 75.000 votos, casi un 5% del electorado. Los populares creen que el 18 de febrero, una gran parte de estos votantes optarán por el "voto útil" y se decantarán por Alfonso Rueda.