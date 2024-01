Marlaska, a los sindicatos de la Policía Nacional: "No se va a traspasar Extranjería a Cataluña"

El Complejo Policial de Canillas, en Madrid, el más grande que tiene la Policía Nacional, está siendo este lunes el escenario de una reunión extraordinaria del Consejo de la Policía. Un encuentro que cuenta con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y que gira en su tema principal en la polémica suscitada por la cesión de la competencia estatal de inmigración a la Generalidad de Cataluña.

Ese anuncio se produjo el pasado miércoles, cuando los partidos que sustentan al Ejecutivo necesitaban imperiosamente el voto de Junts per Cataluña para aprobar sus tres decretos anticrisis. El partido de Carles Puigdemont anunció que había llegado a un acuerdo con el PSOE para abstenerse y, que saliesen adelante dos de los decretos –el tercero decayó por el voto de Podemos–, a cambio del traspaso de esa competencia.

El anunció puso en pie de guerra a los sindicatos de la Policía Nacional, no sólo porque es una competencia que la Constitución encomienda en exclusiva al Estado y consideraban que era desguazar el Estado, sino también porque su cesión a la Generalidad de Cataluña y, por tanto, a los Mossos d´Esquadra, supondría prácticamente la desaparición de la Policía Nacional en la comunidad autónoma.

Es por eso que el propio Marlaska ha tenido que acudir este lunes al Consejo de la Policía para tratar de calmar los ánimos. Y allí ha asegurado a los representantes de los sindicatos policiales que nada va a cambiar. "En cinco años no he traspasado ninguna competencia de la Policía Nacional y no se van a traspasar competencias de Interior en materia de Extranjería a los Mossos d'Esquadra", ha dicho el ministro, según han explicado fuentes policiales, sino que las competencias saldrían de "otros ministerios".

Las mismas fuentes han explicado que los representantes de los sindicatos presentes no se han fiado en exceso de las palabras de Fernando Grande Marlaska y han solicitado al titular de la cartera de Interior que les dé "garantías por escrito" de que ese traspaso competencial a los Mossos d´Esquadra no se va a producir, , al tiempo que le han pedido que haga una declaración pública en ese sentido.

Otro de los temas candentes de la reunión era el de la Ley de Amnistía que el PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados. Sobre todo porque, según el articulado que ha llegado a la Cámara Baja, el artículo 2b dejaba fuera de la misma a los agentes de la Policía Nacional que están imputados en diferentes causas por mantener el orden constitucional en Cataluña. En total, hay una cuarentena de agentes imputados.

Ese artículo 2b dice exactamente que quedan excluidos "los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, siempre que superen un umbral mínimo de gravedad". Precisamente los delitos por los que los independentistas han conseguido encausar a estos agentes.

Las fuentes policiales consultadas han indicado que Fernando Grande Marlaska ha tratado de tranquilizar a los sindicatos de la Policía Nacional y les ha trasladado "están trabajando para que todos los agentes investigados –la figura jurídica que sustituye a los imputados– queden dentro de la Ley de Amnistía".

En el encuentro también se han tratado otros temas de relevancia para los policías, como el tema de la diferencia de jubilación entre los policías y los cuerpos policiales autonómicos. En este sentido, Marlaska ha anunciado la creación de una mesa de trabajo específica para abordar esta problemática. También se hará una mesa de trabajo para abordar la cuestión de la jornada laboral en la Policía Nacional, que lleva seis años prorrogada.