El plan oculto de ERC para reconducir el separatismo: una "república confederal" con jaque directo a Felipe VI

ERC se prepara para una posible segunda fase de las exigencias separatistas. Descuenta que la capacidad de extorsión de Junts es superior a la suya con Pedro Sánchez pero cree, en el fondo, que el plan de Carles Puigdemont fracasará, chocará con el Tribunal de Justicia de la UE o con la propia defensa institucional de la Constitución.

Y plantea una posible alternativa de la que lleva tiempo hablando: la "república confederal", un plan B que no implica el abandono del golpe separatista ni mucho menos. Y es que llevaría implícito el ataque al Rey, el jaque directo a la monarquía parlamentaria. En resumen: un ataque al castillo constitucional y de la unidad de España con un paso intermedio y plazos más dilatados. Eso sí, con un ataque directo a la monarquía por el camino.

La propuesta de Tardà en 2018

Joan Tardà, en 2018, lanzó una frase que se sigue masticando en ERC: "Si ofrecieran un buen Estatuto de Autonomía confederal es posible que muchos independentistas lo votaran". Un estatuto que iría acompañado, según el plan B de ERC, de una eliminación de la monarquía parlamentaria en España para dar paso a una república. Y, evidentemente, abierta en canal la Constitución con un cambio pleno de modelo de Estado, ERC aprovecharía para atacar a la Justicia, propiedad privada, empresas, etc.

Tardà lo dejó claro en aquel mismo momento, cuando afirmó que no había "más alternativa que un referéndum entre una autonomía reformada y república". Eso sí, todo ello, teniendo en cuenta que para ERC este plan es la salida de emergencia, porque, siguiendo de nuevo aquellas declaraciones -más vivas de lo que el PSOE puede pensar-: "No pensamos tirar la bandera de la desobediencia a la papelera y la llevaremos a la vez que la del diálogo. Sería muy lamentable que el estado español nos obligara a volver a desobedecer". Es decir, planes B sí, chantaje todo, y, si no sale, vuelta al golpe duro.

Ventajas de la república confederal

La ansiada república confederal de ERC, de hecho, tendría una enorme ventaja para los separatistas: les permitiría seguir construyendo su estado paralelo y su golpe, pero redefiniendo todas las reglas fiscales, con lo que, evidentemente, pasarían a armar su agencia tributaria propia y a materializar la salida absoluta de todos los sistemas de solidaridad españoles.

Y el ataque a la monarquía contaría con respaldo entre el PSOE y los socios del Gobierno. Pedro Sánchez sabe que su proyecto de Gobierno depende de los proetarras, separatistas —incluido el prófugo Carles Puigdemont— y comunistas. Junts nunca ha ocultado su ataque a España y también a la monarquía. Y no es ninguna extravagancia entre los socios del líder socialista. La mayoría de los socios clave de Sánchez han incluido ya referencias en sus programas a un debilitamiento programado y sustitución de la monarquía.

Sumar no ha entrado en este asunto formalmente, pese a que las declaraciones de sus líderes siempre han dejado clara su prioridad por una república. Y ERC o Bildu no ocultan sus deseos de acabar con la jefatura del Estado de la monarquía española.

ERC es el más expreso. "República catalana y democracia" a) El régimen monárquico del 78". Así se titulaba uno de los apartados de su programa del 23-J, donde se incluyen párrafos como que "la dinastía de Borbón es heredera de Felipe V, el rey que ocupó los territorios de los Países Catalanes por derecho de conquista y suprimió sus libertades e instituciones". También afirmaba que "Felipe VI, en su discurso del 3 de octubre de 2017, se mostró heredero de esta tradición autoritaria legitimando la represión violenta contra la ciudadanía durante el referéndum del 1 de octubre". Y añadía que "la Constitución española consagra los privilegios de la figura del jefe de Estado estableciendo una discriminación por razón de nacimiento al otorgar a una familia la exclusividad de ocupar a la más alta institución del Estado, al margen de que tenga o no la capacidad de asumir esta responsabilidad". Los del golpista condenado Oriol Junqueras argumentaban en ese documento que se trata de "un privilegio que, además, es un precepto machista, puesto que pone al hombre delante de la mujer. Próximamente, además, el juramento previsto de la princesa heredera Leonor en el Congreso de Diputados, pretende perpetuar la institución monárquica de nuevo sin ningún tipo de legitimidad democrática".