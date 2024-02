Carmen Calvo se compara con Kennedy

El Gobierno de Pedro Sánchez es como una gran familia. O como un negocio familiar. O como una mafia. Si te portas bien y eres fiel al presidente, nunca te quedarás sin trabajo. En este rodillo en el que Sánchez nombra fiscal general a una de sus ministras, nombra magistrado del Constitucional a uno de sus ministros, a un amiguete al frente del CIS, a otro amiguete al frente de Correos, a su ex responsable de Comunicación presidente de la Agencia EFE y un sin fin de etcéteras, ahora le ha tocado a Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno, que será hoy nombrada presidenta del Consejo de Estado.

Preguntada en una entrevista de la Cadena Ser sobre si esta costumbre sanchista es democráticamente sana, la exvicepresidenta y exministra con Zapatero dijo que "forma parte de los usos y costumbres de la política aquí y en cualquier democracia. El presidente Kennedy nombró a su hermano fiscal general. La fiscalía es un instrumento para la política criminal del Gobierno. Las democracias y las constituciones lo tienen todo bastante bien pensado. Parece que es una suerte de cosa que está ahí puesta, pero nos damos cuenta que, en casi todas las democracias, lo importante es igual. Porque forma parte de un pensamiento que se ha ido acumulando de cómo pueden funcionar los contrapesos para organizar el poder. Hay instrumentos del Estado que pasan perfectamente. Es verdad que tú tienes unas siglas y todo el mundo las sabe. Pero luego tu trabajo lo tienes que desempeñar con cierta nobleza y altura de miras. Elevarte por encima de tu parcela, la que defenderías como lo hace un diputado. En esas instituciones no puedes estar así. Lo que tiene que primar son perfiles de experiencia, con conocimientos técnicos para el cargo. Yo no soy gran cosa como persona pero he pasado por muchos cargos y órganos del Estado y espero que eso me ayude, porque es el órgano que informa y advierte sobre la calidad de las normas".