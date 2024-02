La diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha participado este viernes en el debate La amnistía a examen II en el Ateneo de Madrid, junto a Alejo Vidal Quadras y Fernando Savater. Durante el coloquio, tomó la palabra, desde el público, el ex magistrado del Tribunal Supremo Segundo Menéndez, uno de los jueces que con su voto avaló los indultos del 1-O en 2022 al rechazar los recursos presentados por PP y Vox.

"Me parece que con esas dos cabezas que nos han hablado, no se puede construir un país", ha dicho Menéndez desde el público, recabando los reproches de otros de los asistentes, informa Europa Press. También ha reprochado a Alvarez de Toledo que no hayan pactado con el PSOE la renovación del CGPJ.

Ante esto, Álvarez de Toledo ha defendido todo lo afirmado en el debate asegurando que las personas que "insistentemente pisotean los derechos civiles de sus vecinos" tienen una "profunda meditación democrática que hacer", y añadiendo, además, que el problema con el independentismo en España reside en que "por exceso de generosidad" o "conveniencia política" se ha tratado siempre a los nacionalistas como los "únicos interlocutores legítimos". También, se ha mostrado sorprendida por la reivindicación del magistrado sobre el CGPJ y le ha reprochado que no apoye la "despolitización de la justicia", lo que ha desatado los aplausos de los demás asistentes.

Durante su intervención, Álvarez de Toledo ha lamentado que sea siempre el Estado el que "ofrezca reconciliación a sus agresores", en referencia a la ley de amnistía, cuando lo que necesitamos en España es que sean ellos los que "pidan reconciliación". Al hilo de esto, ha asegurado, que los separatistas "tienen que estar un largo rato en el rincón de pensar" para "meditar profundamente sobre por qué no quieren vivir con los demás".

La diputada ha remarcado que "no quieren reconciliarse, quieren la ruptura", al igual que el Gobierno, que a su juicio, tampoco busca la "convivencia", sino que para ellos la ley de amnistía es una "operación contra la alternancia política" en nuestro país.

La ley, en cualquier caso, está en su opinión condenada al "fracaso", al igual que el Gobierno de Sánchez, ya que depende de ella para "seguir en el poder". Su base, ha dicho, está "podrida", al igual que su contenido, que choca "frontalmente" con la Constitución y el derecho europeo. La diputada ha expresado su plena confianza en los jueces, y cree que pese a que desde el Ejecutivo vayan a "legislar contra jueces concretos" sometiendo y desacreditando la justicia, "los jueces saben lo que tienen que hacer".

La diputada popular ha recordado que en España hay algo por encima del parlamento y es la Constitución, por ello, los jueces "van a parar" la ley de amnistía recurriendo al Tribunal Constitucional y a la justicia Europea. "Este país ha sobrevivido cosas mucho peores que Pedro Sánchez", ha enfatizado.

Además, durante su intervención ha hecho referencia las palabras del ministro de Transporte, Óscar Puente, en las que pedía aprobar la amnistía para "ahorrar trabajo a la justicia" y ha criticado la "inmensa farsa" y el espectáculo "dantesco" que se está llevando acabo desde Gobierno.