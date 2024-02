Tensión en el PSOE ante la posibilidad de que el PP llame a Begoña Gómez a comparecer en el Senado

Begoña Gómez, la mujer del presidente Gobierno, se ha convertido este jueves en una de las protagonistas de la jornada política tras conocerse que el comisionista del Ministerio de Transportes y del caso Koldo, Víctor de Aldama, y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, se reunieron con ella en 2020 para presentarle oportunidades de negocio y tratar de conseguir su respaldo.

Desde primera hora de la mañana, el PP ha exigido una explicación al presidente del Gobierno sobre ese encuentro. "Sánchez está obligado a aclarar ante todos los españoles y de forma inmediata cuál considera que es su responsabilidad institucional, política y personal en la trama que afecta a su partido y a su Gobierno", aseguraban desde Génova.

El propio Feijóo ha comparecido para exigir que el líder del Ejecutivo dé cuentas de los sucedido ya que "la lista de personas vinculadas que está saliendo es cada vez mayor y no hay un solo español que crea que esto le coge a Sánchez por sorpresa. Y no hay un solo español que no vea un cerco al señor Sánchez cada vez más grande y próximo".

"Que dé todas las explicaciones, que diga lo que sabe. Que no mienta, aunque sea habitual en él creo que en este caso los españoles tienen que conocer la verdad", ha sentenciado el líder de los populares.

El PP no descarta llamar a Gómez

Tan solo tres horas después, pasadas las dos del mediodía, ha comparecido en el Congreso la número dos de los populares. Durante su intervención, Cuca Gamarra no ha descartado la posibilidad de que el PP llame a comparecer en la comisión de investigación que ha impulsado en el Senado a la mujer del presidente, Begoña Gómez.

"Llegaremos hasta el final y hay muchos instrumentos que se pueden utilizar. Hoy lo que esperamos son las explicaciones del presidente del Gobierno", ha explicado al ser preguntada por este asunto.

Tras ello, Gamarra ha añadido que desde el Ejecutivo se tiene que aclarar la intervención de la mujer del presidente en "unas reuniones con comisionistas y empresarios que se han visto favorecidos por la acción del Gobierno". Sánchez "no puede esconderse mucho tiempo", ha añadido.

Una posibilidad que genera "tensión" en un PSOE que se está viendo desbordado por el caso Koldo. Un escándalo que supera ya la frontera de lo político y traspasa las puertas de La Moncloa.

En cambio, en público, intentan mantener la calma y restar importancia a esos encuentros de la esposa del presidente del Gobierno. "Esta persona tiene un puesto de responsabilidad en un Instituto de Empresa", ha afirmado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, recordando que la ‘segunda dama’ trabaja para un empresa de enseñanza empresarial pese a que no tiene titulación para ello .

"Yo imagino que verse con empresarios es parte de su trabajo", ha añadido Montero, que ha añadido que "en política no todo vale" y que "hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones que deberíamos de preservar". Y a diferencia de los que el PSOE sostenía con otras personas "ajenas a la política", como es el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso o del marido de Ana Mato, a los que no dudaron en atacar, ahora piden "dejar fuera del rifirrafe político" a las "personas anónimas".