La detención de Koldo García, hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos y una persona muy cercana al número 3 del PSOE Santos Cerdán, ha puesto patas arriba la actualidad política española. Desde hace una semana se van conociendo más ramificaciones de este caso de supuesta corrupción ocurrida durante los años de la pandemia del covid 19.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el portavoz del Grupo Popular en el Congreso y diputado del PP por La Coruña, Miguel Tellado, ha analizado lo que está sucediendo en el corazón del Gobierno de España y cómo la izquierda ha intentado vincularle con una supuesta reunión con Koldo García que nunca se produjo. Tellado ha dicho que "sienta mal" verse vinculado y que él se reúne "a diario con los miembros de la trama en el Congreso de los Diputados como la presidenta Francina Armengol o importantes diputados como Ábalos, principal mediador de la trama, o el señor Santos Cerdán. Además de ministros como Óscar Puente o Ángel Víctor Torres".

Tellado también ha vinculado al ministro de Interior Fernando Grande Marlaska porque "todo parece, según el informe de la UCO, que los investigados de la trama conocían desde principios de noviembre que estaban siendo seguidos y escuchados". Cree que por eso cuando hablan en clave "por eso" incluyeron su nombre. "El único nombre que dan con total claridad es el mío", ha añadido el diputado popular que ha asegurado que "a Koldo García no lo he tratado en mi vida, no he tenido ningún tipo de trato y creo que es una maniobra para emponzoñar todo esto".

En este sentido, Miguel Tellado ha echado por tierra la supuesta excusa de Koldo García para reunirse con él que era tratar de ayudar a la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol. Ha añadido que desde hace meses "saben que mantengo una cruzada política contra Armengol, que hace tiempo que debía de haber dimitido de su cargo" y que es "un peligro". La presidenta del Congreso está "incapacitada para seguir un sólo día más en el cargo como tercera autoridad del Estado". Por eso ha indicado que "es muy poco creíble que yo me hubiese prestado para ayudar a Armengol en un escándalo" cuando "tengo una relación bastante mala" con ella.

La implicación de la mujer de Sánchez

Miguel Tellado también ha comentado la vinculación de Begoña Gómez, la esposa del presidente de Pedro Sánchez, y cómo desde el PSOE, con la vicepresidenta María Jesús Montero a la cabeza, han pedido que se la deje en paz. El diputado del PP por La Coruña ha cree que Montero "tiene razón" en que "hay que dejar a las familias en paz". Ha añadido que "debían de haberlo pensado antes" de ir contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso, al que implican en un supuesto caso que ha sido archivado en varias instancias judiciales.

"El problema de Begoña Gómez es que hay como mínimo un conflicto de intereses", ha dicho Tellado. "Esto requiere en cualquier democracia madura una respuesta inmediata" y "Sánchez debe dar explicaciones sobre el conflicto de intereses de su mujer", ha añadido.

¿Caso de financiación irregular del PSOE?

Tellado, ha dado un paso más y ha señalado que "este caso puede derivar en un caso de financiación irregular del partido socialista", y recordaba que "la semana pasada la UCO registró el Ministerio de Óscar Puente, detuvo a 20 personas vinculadas al Gobierno socialista y todas del PSOE", y mientras, ni en el Gobierno ni en el PSOE "dan explicaciones."

En este sentido, ha prometido que "vamos a hacer comparecer a todos los responsables políticos y a todos los señalados en el sumario" en la comisión de investigación que van a poner en marcha en el Senado, "porque la investigación que se abrirá en el Congreso, presidido por Armengol, para investigar, entre otros, a Armengol, no parece que tenga mucho sentido".

"El foco está muy cerca de Sánchez"

El diputado popular ha tratado de incidir en la dimensión y envergadura que están adquiriendo los datos conocidos. "La gravedad de lo que está sucediendo en el Gobierno no es que haya saltado un caso que salpique a uno u a otro. El problema es estructural del PSOE, porque el foco de corrupción de este caso está muy cerca de Sánchez y las averiguaciones de la mediación de su esposa así lo ratifica".

Añadía Tellado que esto tiene un componente "de degradación moral absoluta" por haber sucedido en el peor momento de la Pandemia, cuando morían cientos de miles de españoles y otros cientos de miles eran condenados a la ruina al encerrarnos en casa y obligar a cerrar los negocios.

La punta del iceberg

Para Tellado, lo que comenzamos a saber es sólo "la punta del iceberg. Si en el Ministerio de Fomento se ha robado, presuntamente, con cargo a contratos de mascarillas, qué habrá pasado con licitaciones mucho más potentes". Uno de los personajes en los que más ha incidido Tellado durante su entrevista en Es la Mañana de Federico ha sido en la presidenta del Congreso, Francina Armengol quien, recordaba, es la tercera autoridad del Estado.

"¿Usted cree que puede hacer el Congreso una comisión de investigación presidida por Francina Armengol para investigar a Francina Armengol?", se preguntaba Tellado. Para el popular, "Armengol no es que haya sido engañada por una empresa que no cumplía con la calidad, sino que ha colaborado con la trama, ha pagado con dinero público, ha metido fondos europeos de por medio cuando sabía que no valían. Tampoco reclamó a esa empresa que devolviera el dinero".

Por todo ello, "Armengol no puede seguir ni un minuto más al frente del Congreso de los diputados, no está capacitada para ello ni ética ni profesionalmente". Para Tellado, "si se mantiene en el puesto es porque quiere el aforamiento y protección para no ser juzgada inmediatamente, igual que Ábalos". Recordaba Tellado que en su círculo más cercano, todos forman parte del clan del coche que les llevó a dar el golpe en el PSOE en 2017 con Koldo al Volante, Cerdán de Copiloto y detrás el señor Sánchez.

Causa contra Puigdemont

Durante su entrevista en Es la Mañana, Tellado también ha recordado que este jueves se conocía otro asunto que es un torpedo absoluto en la línea de flotación de este Gobierno, y fue la decisión unánime en el Supremo para encausar a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo. "Eso va a condicionar de forma muy decisiva la continuidad de este gobierno", decía, "todo lo que está sucediendo es de una gravedad enorme en una democracia madura".

Por este motivo, añadía que sólo el PP "puede conseguir echar a Pedro Sánchez y vamos a darlo todo, pero sólo lo haremos en las urnas, sólo venceremos a Sánchez en las urnas".

De la pandemia a la Ley de Amnistía

Miguel Tellado ha destacado que "la secuencia completa" de lo sucedido con la trama es: "llega la pandemia; aprueban un estado de alarma inconstitucional; relajan las reglas de contratación y, luego, un grupo de socialistas presuntamente roba". Para el diputado del PP por La Coruña "esa es la secuencia completa de lo que hace el Gobierno" y ha añadido que "cuando colapsa la gestión de la pandemia llama a las CCAA y dice que se las arreglen como puedan".

"Hemos salido de la pandemia gracias al esfuerzo de las CCAA y de los servicios públicos de salud que afortunadamente dependen de las CCAA y no del Gobierno de España. Los españoles hemos estado vendidos por un Gobierno que no ha estado a la altura de las circunstancias y ese es el balance de la gestión de la pandemia", ha apuntado. Lo que el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha recordado que es "a continuación" de la pandemia es que en la "legislatura anterior el balance es cero gestión por el Gobierno de España en la que lo último que a todos nos pareció tremendamente grave fue la Ley del Sólo sí es sí que ponía en la calle a más de un millar de violadores, pederastas y agresores sexuales".

Sin embargo, Tellado ha añadido que "cuando creíamos que esto era lo más espantoso que podría hacer Pedro Sánchez como presidente del Gobierno arrancó esta legislatura entregando la gobernabilidad de España al independentismo y poniendo a legislar a un prófugo de la Justicia". "Ahora vemos que detrás de todo esto lo que hay es una degradación política, ética y moral que nos lleva a uno de los mayores casos de corrupción de nuestro país que no se gesta por tres caraduras sino por un núcleo muy cercano al propio presidente del Gobierno", ha destacado.

Sobre la Ley de Amnistía cree que "lamentablemente sí habrá Ley de Amnistía porque hay un conjunción de intereses clara entre Sánchez y sus socios de investidura" y piensa que "finalmente llegarán a un acuerdo". A Tellado le "gusta mucho" una frase que dice la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo: pierdan toda esperanza porque no se saldrán con la suya. Ha asegurado que los socialistas y sus socios "aprobarán la Ley de Amnistía, pero es una ley de imposible aplicación por el ordenamiento jurídico de nuestro país porque en España aún hay jueces que defienden el Estado de derecho y plantarán cara a este proceso incostitucional y porque por encima de todo está un TJUE que impedirá que se pueda amnistiar alguien por terrorismo porque lo que sucedió en Cataluña fue terrorismo".

"El terrorismo no depende de la opinión de Sánchez, Bolaños o Marlaska viene perfectamente definido en el ordenamiento jurídico y no es interpretable, es sembrar terror para conseguir un fin político y en Cataluña por supuesto que hubo terrorismo. Claro que hubo terrorismo le guste a Sánchez, Bolaños o Marlaska", ha explicado Miguel Tellado.