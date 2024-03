Marlaska se niega a permitir la plena conciliación de los guardias civiles en los casos de custodia compartida

En pleno enfrentamiento entre la Guardia Civil y el Gobierno, las asociaciones profesionales del cuerpo han mantenido una reunión con la Dirección General dependiente del ministro Fernando Grande-Marlaska bajo el contexto de la Comisión de Igualdad. Se supone que esa comisión debe ir certificando el cumplimiento de los requisitos que el Gobierno exige a las empresas pero, en este caso, dentro de la propia Guardia Civil. Pues bien, en esa reunión, los guardias se han encontrado con que se les ha negado la posibilidad de conciliar con los hijos en custodia compartida cuando los destinos o turnos lo impidan. Es decir, se les impide lo que se reclama por parte del mismo Gobierno a las empresas privadas.

Las actas de la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, detallan que en la reunión se expuso "el caso de una compañera que solicitó una reducción de jornada por cuidado de hijo menor de 12 años, y debido a que la Administración no dio respuesta en un plazo prudencial (lo hizo apurando el plazo casi en su totalidad, dejando solo un día de margen al plazo máximo), la guardia civil se vio obligada a la solicitud de una excedencia".

Ese fue el comienzo de una reunión que debía servir para solucionar este tipo de problemas sociales. "JUCIL manifestó su incomprensión acerca de cómo la Dirección General de la Guardia Civil permite la pérdida gratuita de un efectivo que se ve forzado al pase de una excedencia, con el problema de falta de personal tan grave que existe en el Cuerpo, por no resolver a una petición de solicitud de reducción de jornada", destacan las actas.

La reunión siguió. Y llegó la parte más reveladora del clima. Se solicitó la "conciliación cuando exista custodia compartida. Nos responden que no es posible una regulación genérica debido a que cada caso es diferente y depende de muchos condicionantes, como el destino, efectivos, etc". Traducido: que si hay problemas por necesidad del cuerpo –cosa que se produce prácticamente siempre– la conciliación no está garantizada en la Guardia Civil.

También se solicitó la "modificación del artículo referente al disfrute del permiso del progenitor por nacimiento distinto de la madre biológica. JUCIL solicita que no sólo aquellos progenitores cuyas parejas trabajen puedan disfrutar de las diez semanas posteriores a las seis semanas obligatorias de manera discontinua, sino que, sea extensivo a todos los progenitores distintos de las madres biológicas que lo disfruten, cuyas parejas trabajen o no". Y, de nuevo, la misma contestación: "La Administración responde que la normativa está adaptada a la normativa de las administraciones públicas y que está dispuesta a realizar cambios cuando la Administración Pública los haga". Traducido: no habrá cambio para la Guardia Civil.

Y, para colmo, se abordó "el aseguramiento del disfrute del permiso parental por cuidado de menor de ocho años en los turnos de vacaciones de verano, a lo que la Administración responde que el disfrute de ese permiso se aplica en la normativa interna propia del cuerpo como corresponde lo regulado en el Real Decreto-Ley 5/2023, de fecha 28 de junio, normativa referente al permiso parental para toda la administración pública y que la Guardia Civil no va a realizar modificaciones distintas".

En resumidas cuentas: no a todo.