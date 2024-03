Montero ataca a Ayuso y el PP responde: "Viajan en un coche que huele a chorizo y a fruta"

Con el presidente del Gobierno ausente, de viaje oficial a Brasil, María Jesús Montero se ha convertido en la portavoz del Gobierno en el Senado. Con el escándalo del caso Koldo en boca de todos, la ministra de Hacienda ha defendido durante la sesión de control que "los contratos fueron legales y los procedimientos correctos".

Desde el Partido Popular han aprovechado su mayoría absoluta en la Cámara para bombardear al Ejecutivo con preguntas referentes al escándalo de corrupción que salpica al PSOE. Primero, ha sido su portavoz, Alicia García, quien se ha dirigido a Montero para sentenciar: "Usted lo sabía y lo tapó. Desde que tuvo conocimiento, en el año 2022,no lo puso en conocimiento de la Justicia. Usted ha pasado de ser la consejera de los ERE a ser la vicepresidenta de las mordidas. Y su modus operandi siempre es el mismo: mordidas, comisiones ilegales, prostitución, mariscadas y coches de lujo" ha resumido la popular.

Montero, que ha asegurado que la trama se limita a "una persona que se ha aprovechado", ha sacado la artillería habitual del PSOE contra el PP: "Cuando Pablo Casado decidió poner luz y denunciar la corrupción que se estaba haciendo en la Comunidad de Madrid, ustedes quitaron al señor Casado, taparon la corrupción y hoy el señor Feijóo se sienta en un despacho pagado con dinero negro".

El PP ha continuado su ofensiva contra Montero y lo ha hecho el senador José Antonio Monago: "¿Conoció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda el uso de fondos europeos para el pago de contratos que se están investigando por corrupción?"

Contra Ayuso

Visiblemente nerviosa, Montero ha vuelto a atacar a Isabel Díaz Ayuso: "Tuvo un presidente que salió por la puerta del partido después de denunciar el caso de corrupción de la Comunidad de Madrid, donde ustedes no depuraron una sola responsabilidad, donde ustedes se sientan en una sede que, según los tribunales, está pagada con dinero negro".

La respuesta al ataque de Montero a Ayuso ha corrido a cargo del senador popular Salvador de Foronda Vaquero. "Con su silencio, ha permitido que no haya una inspección para un crecimiento patrimonial lleno de pisos, fincas, coches de lujos y un aumento de la cifra de negocio sin justificación. Resumiendo, no hay inspecciones, no hay actas, no hay reclamaciones, no hay ese impuesto de grandes fortunas que usted va pregonando por ahí. Solo hay en esa trama un grupo de socios que han viajado y viajan en un coche que huele a chorizo y a fruta", ha ironizado el senador recordando las palabras de la propia Ayuso: "Me gusta la fruta".

Indignada, Montero ha reprochado al popular su intervención. "Da vergüenza que ustedes utilicen los insultos para dirigirse a persona, al presidente del Gobierno en particular, utilizando una expresión de la señora Ayuso que no solamente no condenan y que era un grave insulto a la madre del señor Sánchez".