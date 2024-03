El PP: "España pide perdón al independentismo por orden de Sánchez. No aceptamos esta humillación"

A primera hora de la mañana de este miércoles, desde el Partido Popular ya alertaban de que las nuevas cesiones de Pedro Sánchez a los separatistas en la Ley de Amnistía iban a ser una "aberración". A última de la tarde, las sospechas de Génova se confirmaron cuando PSOE y Junts anunciaron un acuerdo para cubrir "a todas las personas vinculadas al proceso independentista".

A falta de conocer este jueves por la mañana en la Comisión de Justicia del Congreso los últimos detalles sobre cómo se redactará en la Ley el párrafo que hace mención a los casos de terrorismo, fuentes del PP ya alertaron este martes de que "este país ha normalizado que el PSOE mande escritos con su logo junto al de los partidos que quieren desmembrar nuestro país", en referencia al documento en el que socialistas y separatistas anunciaron su pacto.

"El acuerdo de los socialistas con Junts y ERC es la evidencia de que Sánchez acepta que durante un periodo de tiempo concreto en Cataluña no había leyes que cumplir y que ya no hay sentencias que aplicar. España le pide perdón al independentismo por orden de Pedro Sánchez. No aceptamos esta humillación", sentenciaron desde el PP en un comunicado enviado a los medios.

"En el PSOE hay dos tipos de corrupción: la que se genera por dinero y la que se produce por poder. En los últimos días el socialismo está manchado en ambas direcciones. Por corrupción económica algunos se hicieron ricos. Por corrupción política algunos siguen siendo poderosos", añadieron fuentes de Génova en referencia a Pedro Sánchez.

"No se puede vender nuestra dignidad por las necesidades parlamentarias de Pedro Sánchez, quien hace un mes negaba tajantemente más cambios en su Ley de Amnistía. Es más, su portavoz en el PSOE hace tan solo dos días rechazaba nuevas modificaciones en el texto. Su palabra no vale nada. Combatiremos este acuerdo en las instituciones y en los juzgados", avisaron este miércoles por la noche desde el PP.