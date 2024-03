El contacto de Begoña Gómez daba las órdenes en la trama del PSOE: organizaba los pagos y llamaba "Kromañón" a Koldo

El caso de corrupción del PSOE con las mascarillas y test comenzó llamándose oficialmente Caso Delorme. La figura de Koldo García Izaguirre pasó rápidamente a primera línea de protagonismo por su participación directa en la organización de la trama debido a su papel como asesor del entonces ministro José Luis Ábalos y su cercanía al ahora secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

Pero el sumario revela, cada vez más, un predominio en el liderazgo de la trama de otra persona: la misma que era el contacto directo de la mujer del presidente, Begoña Gómez; el que estuvo presente en la visita de Delcy Rodríguez a España y su entrada ilegal de maletas sin pasar el más mínimo control y el que se atrevía a llamar a Koldo como "Kromañón": Víctor de Aldama.

El sumario relata varios episodios que dejan claro el liderazgo de Aldama, la misma persona que estuvo presente en las reuniones entre la mujer del presidente Sánchez y el CEO de Globalia, justo cuando se negociaba el rescate de más de 600 millones de euros de ese mismo grupo empresarial.

Aldama aparece como un mando directo de la trama con acceso a ministros. Igualmente aparece en una función de coordinación de los denominados como "Cuatro Mosqueteros", cuatro personas que eran empleados en la trama de evasión del dinero conseguido con los contratos públicos ilegales. Y, ahora, aparece, como la persona que se atrevía a llamar a Koldo, "Kromañón", y asignaba el reparto del dinero obtenido.

Uno de las fragmentos del sumario recoge la siguiente conversación. Dos de los integrantes de la trama preguntan por el dinero: "Hay efectivo en España, no? Lo de México", señalan. Siguen con la charla y destacan lo siguiente: "Le dije a Arancha que se llevara los euros q teníamos en Dominicana. Creo q son 4 mil y algo". Arancha era una empleada de una empresa venezolana que se encargaba de mover el dinero oculto.

"Minis hay uno que se pago, César? El otro tendríamos que pedirle la mitad a Pablo, no? El resto ok", siguen explicando en la conversación. Y, como en otros fragmentos de esta y otras charlas, Aldama pone orden: "Sí, pero el efectivo sólo vale para nosotros o para dárselo al Kromañón, lo otro que he puesto todo o casi todo es transferencia", señala el contacto de la mujer del presidente en Globalia.

La UCO señala en su informe incluido en el sumario del caso que "cabe destacar que él día antes, el 22/02/2022, Víctor le dice a César en una conversación privada entre ambos, que le lleve los abonos del fútbol a la oficina y "lo otro", refriéndose posteriormente a "1.500 y lo de R 2, lo de todos los meses". Porque Aldama era el que repartía el dinero. "Víctor reenvía un mensaje al grupo, para que le hagan una PCR a la futura alcaldesa de Valdemoro", señala igualmente la UCO.

Hay que recordar que Aldama estuvo presente en los contactos de Begoña Gómez en plena negociación del rescate a Globalia, que es la misma persona a la que contrataba Soluciones de Gestión –otra de las sociedades de la trama– tras lograr los contratos públicos y que, de nuevo, Aldama era el que, tras recibir los requerimientos de información fiscal de la Agencia Tributaria decidió verse con el "Ministro" para quejarse por el trato. Todo ello mientras sacaba dinero con destino a República Dominicana.