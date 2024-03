Todos contra Ayuso en "la tasca de borrachos"

El Mundo

"Puigdemont será candidato como "'president' legítimo" de Cataluña". Quién se lo iba a decir hace un años. Lo que hace que Sánchez necesite 7 votos. "Feijóo anuncia una "investigación parlamentaria y judicial" sobre la corrupción que afecta a Sánchez". Hombre, ya era hora de que esta banda de delincuentes de Moncloa y sus parientes vayan rindiendo cuentas. "El presidente del Gobierno le replica exigiendo una vez más la dimisión de Ayuso por "vivir en un piso de dos millones pagado con fraude fiscal"". Lo de la obsesión con Ayuso habrá que estudiarlo en años venideros.

"La estrategia contra Ayuso genera dudas en sectores del PSOE: el "cuerpo a cuerpo" le "da alas"". "En el equipo de Sánchez hay mucho malestar porque se considera que tanto política como mediáticamente "se han traspasado todas las fronteras"". Pero todas. Muchos deberían acabar en la cárcel. "La relación entre Ayuso y el Gobierno está rota desde hace tiempo, pero un punto de inflexión, que ni perdonan ni olvidan en La Moncloa y Ferraz, fue el "me gusta la fruta" que la presidenta madrileña pronunció desde la tribuna del Congreso cuando Sánchez, en su discurso de investidura, arremetió contra ella señalando las comisiones cobradas por su hermano en la compra de mascarillas para Madrid -tanto la Fiscalía Anticorrupción como la europea archivaron la investigación-. "Estamos hablando de una responsable política que llamó hijo de puta al presidente del Gobierno desde la tribuna del Congreso", dicen en el PSOE". Perdón, desde la tribuna de invitados y después de que Sánchez la difamara. Lo único que hizo Ayuso es llamarle por su nombre. Y además, qué leches, esto va de salvar a la mujer de Sánchez.

Dice Leyre Iglesias que "la recién nacida legislatura está medio muerta. Las Cortes son ya el Parlament. Dan un espectáculo infame. Varios ministros, y también algunos cargos del PP, una vergüenza ajena descomunal". "Los tribunales y los jueces se han convertido en una piedra más que lanzarse en la pelea. No hay confianza en el último árbitro de nuestros derechos: el Tribunal Constitucional. El presidente miente tanto que ya no es noticia. La Fiscalía funciona a cara descubierta como un agente gubernamental. Las principales instituciones y organismos están dirigidos por peones. Periódicos antes respetados se han sometido acríticamente al poder". Es inaudito lo que está haciendo Sánchez con este país. Sabíamos que era peligroso, pero es que es el cabecilla de una banda de delincuentes.

David Jiménez Torres dice que "no hay ningún motivo para creer que la tensión política de este tiempo vaya a amainar. Una legislatura nacida del frentismo (el Muro que invocó Sánchez en su investidura) solo puede sostenerse sobre el frentismo". No podemos estar así 4 años, acabamos a puñetazos.

"Hay algo insoportable en pensar que el progresivo encanallamiento del debate público se prolongará durante otros tres años; mejor imaginar que todo acabará pronto. Pero las evidencias están ahí: un Gobierno que es capaz de aprobar una ley de impunidad para sus socios con tal de mantenerse en el poder, ¿va a renunciar a él por no tener Presupuestos? Un PSOE que, junto a todo lo demás, acaba de verse salpicado por un grave escándalo de corrupción, ¿va a ir a unas elecciones generales? Desengáñense; esto no ha hecho más que empezar". ¿Y cómo va a terminar? Porque como apunta Raúl del Pozo, "se están despedazando" y "esto se encanalla cada día más".

El País

Con basura periodística como El País no podemos esperar que este encanallamiento acabe algún día. No sé cómo no sienten vergüenza de sí mismos, dan arcadas. "El equipo de Ayuso hostiga al equipo que investiga a su pareja". La ciénaga de Pepa Bueno a por Ayuso, un acoso que no ha parado desde que es presidenta, una obsesión enfermiza.

"Dirigentes del PP, contrarios a llamar a declarar a la mujer de Sánchez a una comisión de investigación". ¿Está inquieto El País? "Voces populares defienden que citar a Begoña Gómez es "cruzar un límite que no tiene marcha atrás"", dice Elsa García de Blas. El que ha cruzado todos los límites ha sido Pedro Sánchez, y cruzará los que sean necesarios a ver si ahora nos vamos a poner tiquismiquis con el golfo de Moncloa, el jefe de la mafia. "El gabinete de Feijóo, sin embargo, no lo descarta". Esperemos que esta vez no vaya de farol. A por todas.



"El gabinete del líder popular no descarta esta posibilidad que, sin embargo, despierta recelos en dirigentes de peso del partido, que creen que el PP "no debería cruzar un límite, el de ir contra los familiares de los políticos, que no tiene marcha atrás"". Pero Elsa, ¿en serio te han dicho eso en el PP? ¿Y el padre, el hermano, el novio de Ayuso, la mujer de Feijóo? ¿Qué son? Ese límite ya lo cruzó la banda de delincuentes de Sánchez hace tiempo.

"Feijóo se lanzó este miércoles a la yugular del presidente a través de su entorno familiar más cercano, el de su esposa", dice Elsa, que no menciona que Sánchez se lanzó a la yugular de Ayuso e incluso pidió su dimisión. "El PP seguirá adelante en su estrategia contra Sánchez a través de su esposa, a la que ha puesto el foco político desde que saltó el caso del fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso". Metira, Elsa, eres tan embustera como tu jefe Sánchez. El caso de la corrupción de la mujer del presidente lleva abriendo periódicos desde hace más de un año. El tuyo no, claro, pero es que esa cosa asquerosa, una vez respetada, ya no es un periódico, es una bolsa de basura.

El editorial acusa a Ayuso de acosar a la prensa. Si no lo leo no lo creo. "La dirigente del PP ha traspasado una peligrosa línea roja al poner en la diana a periodistas, en un ataque a la libertad de prensa que no se veía en España desde hacía muchos años. Y lo que es un fraude fiscal de su pareja va camino de transformarse, de forma indefectible, en el caso Ayuso". Pedro Sánchez, el amo de esta chusma, llevo a mostrar en el Congreso una portada de El Mundo, llegó a acusar a los medios de comunicación que no se le arrodillan como El País, de montar contubernios contra él, en las ruedas de presa, las pocas que da, selecciona los periodistas y les dicta las preguntas, ha prohibido a ABC que le acompañe en sus viajes, y esto es un breve resumen de los ataques a la prensa desde que Sánchez llegó a Moncloa. Y esta gentuza que trabaja en El País lo sabe perfectamente.

ABC



"El poder acosa a la prensa". "Hace pocas semanas volvimos a ver cómo el ministro de Transportes, Óscar Puente, coaccionaba a periodistas de 'El Mundo' y de ABC, algo que se ha convertido en costumbre. En nuestra redacción conocemos bien las maneras intimidatorias de Puente ya que varios compañeros han vivido en primera persona amenazas y agresiones verbales muy semejantes a las protagonizadas por Miguel Ángel Rodríguez. La interpelación violenta o la amenaza expresa son las formas más groseras y evidentes del acoso que sufre la prensa, pero existen mecanismos mucho más sutiles con los que el poder político ha intentado quebrar el equilibrio informativo en nuestro país". A ver si El País es capaz de criticar a Óscar Puente.

"Que el presidente del Gobierno hable despectivamente de la derecha mediática o que se sirva de términos tan peyorativos como «fachosfera» evidencia su intento de deslegitimar a los medios de comunicación que no le resultan afines. Ese mismo señalamiento lo han practicado personas como Ion Antolín, jefe de comunicación del PSOE, quien ha señalado y amedrentado a compañeros que simplemente han ejercido una crítica legítima". A El País, lo de la fachosfera le hizo muchísima gracia.

"El poder político debe reconsiderar de forma urgente su trato con los medios. Es inadmisible que las ruedas de prensa tras los Consejos de Ministros se salden con un número escaso de preguntas (este martes volvió a reducirse el cupo) en las que el Gobierno intenta privilegiar a los medios que le son afectos. Del mismo modo, no podemos asimilar con naturalidad que el presidente Sánchez o partidos con representación parlamentaria como Sumar se nieguen persistentemente a dar entrevistas a un periódico como ABC". De esto, ni una palabra en El País.

"Nuestro diario lideró en pandemia la iniciativa 'La libertad de preguntar' en la que más de seiscientos profesionales de la comunicación de distinto signo suscribieron una demanda a la Secretaría de Estado de Comunicación para que dejaran de filtrarse las preguntas en un tiempo especialmente crítico para el derecho a la información. Aquel gesto compartido por periodistas de numerosos medios dio la voz de alarma sobre un control y una intimidación que el poder político no ha dejado de ejercer". Pero como ahí Ayuso no pintaba nada, a El País se la sudó.

"Feijóo amenaza con una investigación sobre los negocios de la mujer de Sánchez". "El PP se vuelca contra los contactos de la esposa del presidente con Air Europa, empresa rescatada en la pandemia, y el Gobierno utiliza de nuevo a Ayuso para despejar las explicaciones". José F. Peláez dice que el Congreso es una "tasca de borrachos". "Las relaciones están rotas, la legislatura perdida y el terreno de juego tan embarrado que todo lo que entre en él será tragado por el lodo, como barcos perdidos, como ballenas encalladas. España comienza a dar síntomas de estado fallido. Y mientras unos recuperan el sentido de Estado, podrían empezar todos por recuperar el del ridículo". Imposible si el que manda es el jefe de la banda.

La Razón

"El Congreso y los jueces frenarán el "cupo catalán"". "Las comunidades gobernadas por el PP reaccionarán con recursos judiciales y ante el TC. No tendría ni apoyo parlamentario porque Sumar se fragmentaría". Aun así, no dejarán caer a Sánchez.

Dice Marhuenda que "no es una exageración, sino una inquietante realidad. Sánchez no tiene un proyecto para España, mejor o peor, sino una ruta de supervivencia personal para seguir en La Moncloa". Tampoco es un gran descubrimiento, Marhu, no te saldrá humo de la cabeza.

Sergi Alonso le define bien. "La aplicación del manual del buen gobierno bananero pasa también por colocar en la diana a los principales rivales políticos y lanzar contra ellos a todo el aparato del Estado, con el fin de lapidarles mediáticamente y eliminarles después de la esfera pública, emulando la máxima de que muerto el perro se acabó la rabia. Es lo que el sanchismo lleva haciendo con Isabel Díaz Ayuso desde que el mismo inicio de la pandemia, pinchando siempre en hueso. La estrategia aquí pasa por difundir bulos en torno al personaje que se enfrenta al poder y muestra capacidad para dañarlo, montarle algaradas con el auxilio de todo tipo de satélites, preconstruir supuestos casos de corrupción contra él o ella si es posible y, si no, contra familiares o allegados, y lanzar contra su figura a toda la jauría mediática y a los propios ministros si fuera menester". Lo has clavado ,Sergio.

"La prioridad del Gobierno no pasa por mejorar la vida de los ciudadanos de esta comunidad, sino en derrocar a su presidenta, a la que sólo le falta entrar en la cárcel, como le ocurrió a Leopoldo López en Venezuela". Puede que entonces tenga que emplear la fuerza, policial y del Ejército, para contener a unos madrileños dispuestos a asaltar Moncloa.

Julián Cabrera también flipa con el encarnizamiento contra Ayuso desde Moncloa. "El aviso de ayer en el Congreso por parte del jefe de la oposición al jefe del gobierno sobre la intención de agilizar investigaciones parlamentarias y/o judiciales sobre actividades de la esposa de este último ha sido toda una declaración de que el PP está dispuesto a recoger el guante, un particular sobre el que el partido de Núñez Feijóo habrá de caminar con el más objetivo y exquisito de los escrúpulos. Tal vez la legislatura no sea corta, pero desde luego tampoco será indolora". Acaba de empezar y ya estamos deseando que termine. ¿Qué has hecho Begoña para que haya que encubrirte de esta manera?