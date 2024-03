"Cada vez que Sánchez ataca a Ayuso, pone el foco en los negocios de Begoña Gómez"

El Mundo

"Moncloa presionó "por tierra, mar y aire" para fichar a David Broncano: así se planeó la destitución de Elena Sánchez". Puf, Broncano, como si no tuviéramos suficiente bronca. Sí, ya, es un chiste malo. Parece que Sánchez considera que las Intxaurrondos de TVE no le hacen lo suficiente la pelota. "El ente público entra en crisis total tras los ceses de su presidenta en funciones y su director de Contenidos, José Pablo López".

Dice el editorial que "el perverso uso del modelo que rige la dirección de RTVE ha convertido a la corporación pública en un aparato al servicio del poder político". Cierto, como CGPJ, está controlado por los políticos. "Al tratar de someter a RTVE a sus designios, Moncloa viola los principios fundacionales del medio, que pasan por garantizar una información rigurosa, independiente y plural, y un entretenimiento de calidad. Entre estos objetivos no está en ningún caso utilizar recursos públicos para competir ideológicamente con una cadena privada que no está alineada con el Gobierno". Ya ves tu, hablar a Pedro Sánchez de información rigurosa, independiente y plural es como si le hablaras en chino.

Federico Jiménez Losantos habla de Ciudadanos. Ciudadanos sí, ¿recuerdan? Albert Rivera, Arrimadas, Villacís. "Ciudadanos murió tras ganar las elecciones catalanas con más de un millón de votos y largarse sus líderes a Madrid. Rivera hubiera llegado a presidente del Gobierno de España si se hubiera quedado en Barcelona o, al menos, si lo hubiera hecho Arrimadas. Cuando la segunda se fue por el mismo camino del primero quedó patente la quebradiza condición moral de sus líderes, que lo eran españoles sólo por serlo en Cataluña, y no al revés". En fin, ya no tiene remedio.

"Feijóo designa candidato al líder del PP catalán pese a los recelos". ¿Y cuándo no tiene recelos Feijóo? No es el hombre más decidido de la tierra, precisamente. El País, mira que son malos, intenta socavar el liderazgo de Feijóo. Es que no dejan pasar una oportunidad, los sicarios de Sánchez. "Alberto Núñez Feijóo pasa por el aro y asume un candidato para las elecciones catalanas que pretendía relevar". "Feijóo habrá así de conformarse y hacer campaña junto a un candidato que no era el suyo". ¿Se puede vivir siempre con el cuchillo entre los dientes? En El País, por lo visto, sí.

Pepa Bueno se muestra en contra del cupo catalán. "Extender el cupo a otros territorios, en vez de reconducir sus resultados de forma progresiva y pactada, solo amplificaría su desigualdad objetiva. Su inmovilismo y las exageradas ventajas que otorga a sus beneficiarios no hacen sino generar agravios comparativos, como el que esgrime el nacionalismo catalán". Tardará en cambiar de opinión lo que tarde Sánchez en aceptarlo. Se admiten apuestas.

"Ribera maniobra para colocar a afines en puestos clave". El editorial también se centra en la guerra en TVE. "La inestabilidad exhibida en el consejo tampoco parece refrendar el compromiso con las prácticas de buen gobierno que serían deseables en una entidad de esta naturaleza y la sucesión de polémicas durante los últimos meses ha evidenciado no sólo una crisis de modelo sino, sobre todo, el sectarismo y la militancia partidista de quienes dirigen la entidad". No sólo quienes la dirigente, miren a la Intxaurrondo. "Una radio y una televisión públicas sólo serán legítimas si protegen su autonomía y si se mantienen a salvo de la injerencia del poder político". Eso es una quimera.

Ignacio Camacho habla de Sumar, ese "partido fantasma". "El problema de Díaz es que Sánchez, con sus muros y sus trincheras, le ha robado el sitio y ha reducido el 'submarino´ a un mero complemento decorativo, un apéndice sin mucho sentido porl falta de la cohesión imprescindible en un bloque político". La Yoli nunca fue más que una creación de los medios de comunicación. "Como proyecto de compromiso, Sumar es un oxímoron porque ya está dividido, y como liderazgo alternativo no es más que una sombra enfundada en un vestido vacío". Y en salvajismo es imposible competir con Sánchez.

Teodoro León Gross dice que "la palabra de Sánchez no tiene el menor valor". Pues vaya novedad, dirán. Gross se refiere a cupo y el referéndum que el Gobierno niega con la vehemencia acostumbrada y con su ejército mediático haciéndole los coros. "Ahora nadie les puede creer cuando niegan la financiación o la consulta, por más que manoteen desde Ferraz o Moncloa con aspavientos ofendidísimos, con la impasibilidad frailuna de Bolaños, la sintaxis salvaje de la Montero, la torpeza formalita de Esther Muñoz o el veneno dulce de Pilar Alegría…". Son agotadores.



"La presidencia sanchista estará marcada para siempre por mentir indesmayablemente. Va de suyo que a estas alturas si hay algo que no puede esperar Moncloa es que se les crea". No creo que lo crean. "De ahí lo sucedido cuando Marta Rovira aseguró, sin tapujos, que están negociando una consulta sobre la autodeterminación. El desmentido del Gobierno apenas lograba producir el menor registro en los sismógrafos políticos. ¿A quién vas a creer? Nunca al Gobierno". Se da por hecho que tendrán su cupo y su referéndum, no deberían gastar energías en negarlo.

"Y por eso Sánchez apuesta todo a generar división en la sociedad, levantando un muro y abonando el odio, sembrando cizaña. Se trata de una lógica política elemental: si no te creen, al menos que odien tanto a la derecha como para considerar tus mentiras un mal menor. No es una receta nueva. Sí es, por supuesto, una receta mezquina y peligrosa". Sánchez no tiene ningún problema con el odio, él es el odio en persona, le gusta el odio, le pone el odio. Por eso insulta, calumnia, señala, difama y perigue impunemente a cualquiera que le lleve la contraria. Y sí, es un hombre muy peligroso.

"Puigdemont quiere un Govern abonado al desafío a Sánchez y avisa con "culminar" la independencia". "El candidato de Junts evita centrarse solo en la independencia y quiere hacer frente al Gobierno en otros asuntos, pero insiste: "Hay que recuperar la ambición nacional para hacer el trabajo que dejamos a medias"". Sánchez sólo les dejará en el caso de que sigan votando en el parlamento español. Sin sus votos, adiós Moncloa.

Tomás Gómez dice que Sánchez tiene los días contados. "La caída de Sánchez está siendo acelerada por dos asuntos: la fortaleza que ha dado al independentismo catalán y el «caso Koldo», y varias torpezas consecutivas". "Cada vez que Sánchez ataca al novio de Ayuso, no es consciente de que pone el foco en los negocios de Begoña Gómez".



"Sánchez ha dinamitado el PSOE desde dentro. Ha violentado todo lo que identificaba a un partido centenario no para reconstruirlo, sino para usar los escombros en interés propio. No aguantará mucho más allá de verano, noviembre es una fecha probable de elecciones legislativas, después vendrá un largo camino por el desierto". Ay Tomás, ojalá esta vez tengas razón, España no aguanta más a este dictador mafioso.

Francisco Marhuenda dice que "RTVE es una pieza fundamental en la estrategia al servicio de Pedro Sánchez. La han convertido en un canal temático de La Moncloa". "Hace muchos años que pienso que RTVE se tendría que cerrar. No tiene ninguna utilidad, salvo pagar las nóminas de una plantilla sobredimensionada y de una pléyade de colaboradores del régimen sanchista. No cumple ningún requisito de servicio público, salvo que se entienda que lo es actuar como el botafumeiro de Sánchez y las redes clientelares del PSOE". Nadie en su sano juicio esperaba nada de TeleSánchez.