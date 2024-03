El Mundo

"Regresa el procés". "Puigdemont pone las cesiones de Sánchez en el centro de su campaña: "Hemos sentado al Gobierno español en Suiza"". Eso, eso, que se pavonee, razones no le faltan.

"Dirigentes del PP ven "un error" la polémica de Ayuso con los periodistas y piden "no dar aliento al PSOE"". Juanma Lamet, en una información basada en chismorreos. Que algunos del PP piden las sales mientras el propio Sánchez y Óscar Puente se dedican a insultar y tachar de fachosfera a los medios y periodistas que no les bailan el agua.

"Sánchez, tras la amenaza de Feijóo de investigar a su mujer: "Es una oposición destructiva que se queda en el ataque personal"". Sorprende lo calladito que está El Mundo en este caso.¿No tiene ninguna información sobre las actividades de Begoña Gómez el periódico que presume de tener un gran equipo de investigación? Raro, raro. Y con lo nervioso que está Sánchez debe ser algo feo, muy feo. Pero el presidente sigue a lo suyo. Ayuso, Ayuso, Ayuso.

Francisco Pascual dice que "el teatro de las operaciones políticas en España se sitúa ahora mismo en las alcobas de Isabel Díaz Ayuso y de Pedro Sánchez. El problema fundamental de llevar el debate público al lugar de la coyunda es que, o hay una marcha atrás (disculpen el símil facilón), o el siguiente estadio va a ser salir a palos en el escaño". "No pasa el año de legislatura y se han agotado todas las estaciones intermedias entre la palabra y las hostias". Cierto, estamos a un paso de acabar a puñetazo limpio. Pero todo hay que decirlo, Pascual, empezó Sánchez.

"Se trata de la estrategia deliberada de un Gobierno sin capacidad de maniobra para cometer su principal cometido, y de un Partido Popular enrabietado que ha decidido ver un órdago que antes sólo miraba el difunto Vox". Comparado con Sánchez, Feijóo es el santo Job.

El País

"Puigdemont va a las catalanas y renuncia a las europeas". "El tono "matón" del PP de Feijóo y Tellado en el Congreso es calificado de "bochornoso" en chats de su grupo parlamentario". A ver Casqueiro, ¿no te estarás refiriendo a Puente, a Sánchez, que amenaza directamente con el dedito o a Marisú, Patxi López? Porque son los mayores matones del Congreso y fuera de él.

Pero estos plumillas de El País a sueldo de Sánchez han perdido totalmente el respeto por sí mismos. "No todo el mundo está a gusto en el grupo popular con las maneras y el estilo actual del líder del PP en el Parlamento". En el PSOE sin embargo están encantados con el matonismo de Óscar Puente, Patxi López o Pedro Sánchez, es su modo natural de obrar en política. Les mola. "Varios miembros del PP en el Congreso lo tachan de "bochornoso" y propio de "matones de barrio"". Otra información basada en chismorreos.

"Alberto Núñez Feijóo ha validado la estrategia aparente de tierra quemada que el PP está siguiendo en el Congreso desde hace semanas. Con el ejemplo de sus intervenciones descalificadoras contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa". ¿La esposa de Sánchez? ¿Hablamos de Ayuso, su hermano, su novio, su padre y hasta una prima del pueblo que ha aparecido por ahí? Venga Casqueiro, intenta hacer periodismo por una vez.

Tellado, dice, "repite que "el Gobierno de Sánchez es el más corrupto de la democracia"; que "está comprado y humillado ante el nacionalismo y Carles Puigdemont"; que es una banda y una "vergüenza"; y que, además, es el que peor ha tratado a la prensa de toda la etapa democrática". O sea, verdades como puños.

"Esas reflexiones llegaban tras haber escuchado a Feijóo cómo insinuaba muy claramente que el PP no se detendrá en este acoso al presidente e incluso a su esposa, a la que no citó por su nombre". Al contrario de lo que hace Sánchez y sus siervos mediáticos con Ayuso, que pone nombre al novio, al hermano, al padre e incluso les pone en una lona." Antes le daba pena. Ahora le da asco. 🤮"", dice Casqueiro de la política. Creía que se refería a cierto periodismo que antes era respetado y ahora da arcadas.

El editorial, cuando en El País se ponen pesados, se ponen, que "el PP no condena el acoso a la prensa". Tratándose de esta basura sanchista da un poco de risa porque lleva años dedicado en cuerpo y alma a acosar al PP, en su momento a Casado, ahora a Feijóo y siempre a Díaz Ayuso. "Faltaba, hasta ahora, el señalamiento contra la prensa incómoda, incluidos nombres, apellidos y fotografías de reporteros arrojados a los fanáticos. No podemos permitir que algo así empiece a considerarse normal en una democracia como la española". Eso díselo a tu jefe Sánchez, Pepa, que tomo el relevo a Pablo Iglesias en señalar a periodistas y medios no afines. La fachosfera, ¿recuerdas? Me has enseñado tu, que diría Malú.

ABC

"Primer mitin de campaña de Puigdemont". En el PP todavía se están pensando el candidato. Víctor Ruiz de Almirón les da un baño de realidad. "Seamos claros: nadie del PSC ni de Junts votará al PP"." Ese flujo no existe y es una ensoñación que entronca con la España de 1996, que ya es solo un recuerdo. En el ocaso de CS, el PP ambiciona un gran crecimiento para liderar ese espacio. Pero Vox existe. Y la transferencia entre ambos y sobre los restos de CS será lo determinante. Los votantes de esos tres partidos sitúan la «relación Cataluña-España» como principal problema. El candidato que elija Feijóo tiene que competir en ese espacio. Y no en aspiraciones por ahora espectrales". Tierra llamando a Feijóo, Tierra llamando a Feijóo.

"No cabe duda de que Ciudadanos ha prestado, durante años, un servicio de enorme mérito en la política española. También es cierto, sin embargo, que todos los indicadores parecen anunciar, de forma incuestionable, su definitiva pérdida de relevancia electoral", dice el editorial. Ciudadanos fue un sueño. Y ya. "La única posibilidad de representación que tienen las políticas de Ciudadanos es que hoy se integren en un proyecto más amplio. Con generosidad por todas las partes, pero desde una practicidad que tenga hambre de futuro y que huya de cualquier tentación melancólica". Que se integren en el PP, más claro agua.

La Razón

"Puigdemont confirma su candidatura para el 12M: "Hay que acabar lo que empezó el 1-O"". No creo que haya nadie a quién sorprenda la noticia y si lo hay es que es un ingenuo. Que vea Sánchez que esas cosas no ocurren sólo cuando gobierna el PP. "Más que arrepentimiento y vuelta al redil, el prófugo se dispone a echar gasolina al fuego mientras difama España, insulta a los españoles y hasta deslegitima al actual president Aragonés en otro gesto que anticipa beligerancia frontal con ERC. El presidente del Gobierno ha valorado que no aporta «novedad», pero presagiamos que Moncloa no tendrá un día tranquilo", dice el editorial. Dios le oiga y su presagio se cumpla. Que Puchi haga sufrir a Sánchez, que le haga sufrir mucho.

Según Marhuenda, "Puigdemont se ha crecido y se siente ganador, aunque es difícil saber qué sucederá en las urnas. La concepción cortoplacista que tiene el líder del PSOE le hace creer que es infalible. Ha llegado al extremo, me temo, de creerse sus propias mentiras. Era evidente que Puigdemont aprovecharía sus errores y su arrogancia en beneficio propio. Eso de la pacificación o la reconciliación son chorradas que no se pueden tomar en serio". "Sánchez hace un ridículo espantoso, porque se ha quedado sin argumentos para la campaña electoral de Illa. Les ha dado indultos, la reforma del Código Penal y la amnistía a cambio de nada. La decisión de Puigdemont le da una baza muy importante, ya que rompe las previsiones de la campaña. Un dirigente de ERC me comentaba que ellos tienen tres líderes, Rovira, Junqueras y Aragonés, mientras que Junts dispone de un tótem al que adoran sus militantes y simpatizantes". Allá se las ventile Sánchez.