Despiporre general por la "sofoquina" sociata con el de Bildu

El Mundo

"Moncloa deplora el pasado etarra de Bildu tras cinco años de blanqueo". Aún me sorprende que me pueda sorprender la falta de vergüenza de esta gentuza. "El PNV alerta en el debate definitivo de que el PSOE puede pactar con Bildu: "Hay que esperar a la decisión del señor Sánchez". Una bofetada en la cara del candidato socialista. Que aquí tú no pintas nada, como te llames.

"Hete aquí que los dos partidos que habían venido blanqueando a Bildu han visto la luz en los sondeos que atribuyen la victoria del domingo a los herederos de ETA. Recuerdo haber escrito el verano pasado (29/8) que el sorpasso de EH Bildu al PNV era evidente para todo el mundo menos para Andoni Ortuzar y Aitor Esteban y ahora viene el ayayay, ‘el abismo a lo desconocido’ dicen los hijos de Sabino. No vamos a pactar con Bildu, dicen los socialistas vascos. ¿Quieren que se lo repita otra vez? "A Bildu, que fue parte activa de tanto dolor, no puede salirle gratis", dijo Andueza, y no va a ser gratis: les dieron la Alcaldía de Pamplona para compensar. A medio camino entre Bildu y el PNV, Eneko Andueza exponía la clave de su éxito: quienes veían las elecciones como "un duelo" entre el PNV y EH Bildu vivían en "un error" al no darse cuenta de que "el Partido Socialista es el que va a decidir". Este pringado no se da cuenta de que los electores no queremos escoger al que decide; queremos decidir nosotros. Están los tiempos como para fiarse", dice Santiago González.

Federico Jiménez Losantos dice que "la prueba de que Sánchez y su banda apoyarán a Otegui y a la suya no es sólo el precedente de "la pamplonada" —robándole la capital navarra a la lista más votada, que fue UPN, para entregársela a Bildu, léase ETA—, sino que ayer Pilar Alegría criticó a ese partido por no condenar los crímenes de su banda. No es que condenara mucho a su socio, le llamó "cobarde", que es como condenar al carnicero de Dussëldorf por saltarse un semáforo, pero imagino la consternación de Otegui al saberse atacado tan ferozmente". Es que dan risa. Dicen unas tonterías.

"Es un hecho científicamente probado que toda promesa de Sánchez, sumergida en el fluido de la necesidad política, experimenta un empuje en dirección opuesta directamente proporcional al énfasis anterior". "Si se produce la natural coalición separatista, con el PNV de acólito del partido de la ETA, el PSOE la respetaría como resultado de las urnas.Se trata de blindar el muro antifascista, donde están, de un lado Sánchez, sus socios comunistas y separatistas y, naturalmente, el partido de la ETA. Al otro lado, sus víctimas y los partidos fascistas españoles, léase PP y Vox".

"A cinco días de las elecciones en el País Vasco, el PSOE y la izquierda oficialista han descubierto la inmoralidad esencial y la cobardía de Bildu", se descojona Rafa Latorre. "Sería un hallazgo prometedor si no tuviéramos la plena certeza de que se les olvidará el día después de los comicios. La sofoquina de estas horas recientes, a cuenta de unas declaraciones nada novedosas del candidato bildutarra, es de un artificioso que da grima. Se trata de una producción audiovisual de calidad nefasta, de una cutrez hipnótica, que provoca en el espectador un rubor inevitable: ¿de verdad creen que funcionará?". Dan vergüenza ajena.

Ahora nos vienen los portavoces y los voceros de aquella operación con el sofocón moral. Ellos, que hicieron del «no saben vivir sin ETA» su principal divisa política. Pello Otxandiano no ha dicho nada novedoso. Nada, por tanto, merecedor de ser destacado como noticia. La novedad es la urgencia moral de los socialistas. De aquellos que permitieron que gente como Pello Otxandiano redactara parte de la Ley de Memoria Democrática. Debería darles vergüenza.

El País

"El PSOE capea sus contradicciones sobre EH Bildu: de socio fiable en Madrid a indeseable en Euskadi". "Fuentes socialistas admiten que el discurso duro en la recta final de la campaña debilita la estrategia de normalización de los acuerdos con la izquierda ‘abertzale’ en el Congreso". Tranquilos, estamos más que acostumbrados a que los socialistas mientan cada vez que abren la boca.

A José Luis Sastre le toca fingir la sofoquina y la indignación. Nombra diversos atentados de ETA. "No fueron víctimas de un ciclo: fueron víctimas de acciones terroristas". "Han pasado los años y ETA ya no existe, aunque permanezca en algunos discursos. Para empezar, en el de EH Bildu, que no logra desprenderse de esa sombra porque aún es el día en que su candidato se resiste a llamar terrorismo al terrorismo de ETA". "Bildu pretende dar a entender que ha pasado página, pero ese recorrido será fallido si no incluye llamar a las cosas lo que las cosas fueron. Lo que vimos todos". Pues es a lo que ha colaborando El País a las órdenes de Sánchez durante cinco años. que Bildu es mucho mejor que el PP.

"El terrorismo no fue un ciclo. La memoria no son recuerdos de las víctimas. La memoria consiste en honrar la verdad y atreverse a mentarla por su nombre". La memoria será lo que Bildu diga, ya que Sánchez ha encargado a Bildu que la redacten ellos. Hala chicos, ya pasó y mañana será otro día.

ABC

"Armengol usurpa las funciones del Pleno para despachar al Senado". "La Cámara Alta rechaza que la Mesa del Congreso tenga legitimidad para responder al choque institucional". "El Congreso está bordeando sistemáticamente la legalidad, y así lo constatan informes de la mayoría de sus letrados y la unanimidad de los del Senado. Pero el Gobierno ha decidido utilizar al Congreso como ariete contra toda aquella institución que cuestione o dude de la legalidad de la tramitación de la amnistía o de esa medida en sí. Es la enésima prueba del desprecio del Gobierno por la separación de poderes", dice el editorial.

ABC se parte con los aspavientos del PSOE con las palabras de Otxandiano. "Su posición no entraña novedad alguna, pues EH Bildu ha demostrado una constante connivencia con el legado de quienes durante décadas decidieron exterminar a quienes no pensaban como ellos. Lo que sí es novedosa es la reacción del PSOE, que por primera vez en mucho tiempo, ha reprobado esta actitud".

"Aciertan López y Alegría en ambos diagnósticos, pronunciados a las puertas de las elecciones vascas. Lo trágico para su credibilidad es que estos asertos contrastan con la retórica sostenida por su partido los días que no están en campaña". "La actitud de los socialistas resulta doblemente indigna, por cuanto mantienen y ejercen una alianza efectiva con Bildu (con quien, por irónico que parezca, también pactaron la Ley de Memoria Democrática) que esconden o dejan aflorar según convenga". Pero tranquilos, los proeterras entienden perfectamente que hay que hacer este teatro para engañar al votante, qué remedio. Como dice Ignacio Camacho, "el lunes, Otegi y sus muchachos volverán a ser miembros de un partido progresista y democrático".

Luis Herrero dice que el PNV "ya le han visto las orejas al lobo. El lobo es Bildu. Si no hay 'sorpasso' va a faltar el pelo de un calvo. Es cuestión de poco tiempo que la hegemonía nacionalista cambie de bando. ¿Qué sentido tendría insistir en una apuesta que ha fortalecido tanto al adversario y que ha servido para allanarle el camino al poder?". Vamos que tienen un futuro negro.

"Hasta ahora, su grupo parlamentario solía ser uno de los sumandos imprescindibles para configurar mayorías absolutas y eso les garantizaba, en cualquier negociación con los gobiernos de turno, pingües beneficios. Ahora, la atomización del Congreso ha modificado las reglas del juego. Los nacionalistas vascos han pasado a formar parte de un club en el que todos sus socios son igual de necesarios para redondear la aritmética parlamentaria". Son uno más de los apoyos del PSOE.

"La reedición de las viejas alianzas con el PP es prácticamente imposible. Y no solo por el hecho de que Vox tuviera que formar parte del pacto de Gobierno. Aunque esa circunstancia se desvaneciera, la política a la que vamos, de impulsos decisivos a las demandas de independencia, convierten al PP en un socio indeseable. Bildu, sin prisa pero sin pausa –y aún más si gana las elecciones del domingo–, redoblará su apuesta secesionista y el PNV no tendrá más remedio que hacer seguidismo de esa reivindicación si no quiere perder comba ante su electorado. En ese escenario, el entendimiento con el partido de Feijóo (y digo con el partido, no con el líder) es poco menos que un imposible metafísico". Y Bildu les lleva la delantera. El PNV desaparecerá más pronto que tarde. Y no se puede decir que no se lo merezcan.

Teodoro León Gross dice que en realidad, Sánchez es Bildu. "La noche del 23-J Sánchez afirmó con entusiasmo ‘somos más’, y ese ‘somos’ incluía a Puigdemont y a Otegi, al golpista fugado y al terrorista encarcelado por pertenencia a banda armada". "Esta semana alguien increpó a Sánchez con la frase zafia de ‘por siete votos tienes el culo roto’, un gesto grosero pero crudamente certero sobre la integración de Puigdemont y de Otegi en el sanchismo. Y esto es lo que hay. Con su ‘no es no’ Sánchez refutó la fórmula europea de entenderse centroizquierda y centroderecha, como le acaba de recordar el primer ministro portugués; y apostó por lo que Rubalcaba bautizó como Frankenstein, la mayoría radical sin principios ideológicos del ‘somos más’. Sólo es el poder a cualquier precio. Literalmente a cualquiera". Pues no, no son más. Suman más en el Congreso, pero no son más.

La Razón

"Las víctimas de ETA, contra Bildu: "Es el mismo discurso, pero sin pasamontañas". Tildan de "indignidad, provocación y humillación" las palabras de Pello Otxandiano y recuerdan su paso por Sortu". Ya pueden salir a gritarlo a las calles del País Vasco que nadie les hará caso. "Lo que ahora llama la atención es que Bildu, que es la versión política actual de ETA, está en su fase de hegemonía. Saben, y nosotros también, que van a ganar. Si no es hoy, será en la próxima. Su discurso es el dominante. La capacidad que tienen para absorber votos de la izquierda socialista y podemita es innegable. Los jóvenes están con Bildu en su mayoría. Esto es posible gracias a la ayuda del PNV y al blanqueamiento realizado por el sanchismo, por sus políticos y corifeos mediáticos". Y las víctimas ya no existen.

A Marhuenda se le llevan los demonios. "Uno de los mayores éxitos de Sánchez ha sido blanquear a Bildu. Hace unos meses le regaló la alcaldía de Pamplona a cambio de recibir sus votos en el Congreso y ser investido presidente. A pesar de las mentiras y los encubrimientos de la izquierda política y mediática, la realidad es que está controlada por Otegi y el resto de los dirigentes del aparato político y militar de ETA".

"El problema es que el candidato es coherente con sus ideas y es leal a sus mayores, por lo que se ha negado a calificar a ETA como banda terrorista. A Sánchez le es igual, pero ha dado orden de que se sobreactúe para intentar que perjudique sus expectativas y beneficie al PNV". No engañan a nadie, Marhuenda.