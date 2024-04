El primer logro de Sánchez: "Los ayatolás han bombardeado Israel"

El Mundo

"La 'número dos' de la Fiscalía ordenó no investigar la querella del novio de Ayuso después de tres reuniones y "una presión inadmisible"". Que pandilla de sinvergüenzas.

Iñaki Ellakuría habla de la ida de olla de Sánchez "en su desesperada búsqueda de una notoriedad y aplauso que no encuentra en esta desagradecida España". "En lo que va de una primavera a otra, ha pasado de postularse como candidato a la Secretaría General de la OTAN, posibilidad que filtró el entorno del presidente tras el guantazo en las elecciones municipales de mayo, a pretender liderar el emergente islamowokismo, espacio ideológico en el que confluyen la nueva izquierda y el viejo islamismo por su animadversión a la democracia liberal y los valores del «colonizador» Occidente". "Y asumió una dureza dialéctica contra Israel que es única entre los dirigentes europeos". Pero vamos, parece que quiere una guerra con Israel.

"La resistencia de Sánchez a condenar el bombardeo de Irán, limitándose a afirmar que seguía con preocupación los «acontecimientos» -hasta que diez horas después, comprobada su soledad internacional, rechazó la violencia pero sin citar al agresor (Irán ) y la víctima (Israel)-, sería sorprendente para alguien que hace poco fantaseó con comandar la OTAN, pero es muy coherente para el tahúr que ha visto en este conflicto la posibilidad de montarse su particular «no a la guerra»". Somos la vergüenza de Occidente.

En cuanto a las elecciones vascas "el PNV y PSOE intentan a la desesperada frenar a Bildu: "Entramos en un abismo desconocido"". Dice el editorial que "las advertencias de nacionalistas y socialistas carecen de credibilidad, cuando la pujanza de la coalición liderada por el ex miembro de ETA Arnaldo Otegi es indisociable de la política de blanqueamiento que ambos han desplegado". A buenas horas mangas verdes. La verdad es que da gustirrinín ver al PNV asustado. Se merecen pasar a la oposición por traidores.

El País

"Israel busca una respuesta a Irán que cuente con el apoyo de EEUU". "El Gobierno de Netanyahu busca que Teherán pague un precio diplomático mientras sopesa una represalia militar. Los aliados occidentales del Estado judío le piden "contención"". A ver cómo acaba todo esto. Que llamen a Sánchez para pedirle consejo.

Víctor Lapuente habla de las elecciones del domingo. "Lo que más llama la atención cuando vas al País Vasco, es que allí nadie manda". "El poder está diluido en un intrincado sistema circulatorio de venas y capilares institucionales, pero si algo no experimentas en el País Vasco es sensación de caos. La capacidad de decisión es difusa, pero la responsabilidad individual está clara. Las piezas se mueven. Quizás no con la rapidez que quisieran algunos, y de ahí vienen los problemas del PNV para conectar con la gente joven".Es que son todos viejos.

"Lo que separa al PNV y Bildu no es qué quieren, sino cómo lo quieren. El PNV busca el consenso, con una visión horizontal del poder, ya sea negociando con el ayuntamiento más diminuto o con Madrid. Bildu persigue la confrontación, con una perspectiva vertical, de imposición de la mayoría, ya sea en una diputación foral o en el Congreso". ¿Pero no eran un ejemplo de democracia?

"El PNV no sólo acepta, sino que persigue activamente limitar el poder político, mientras que Bildu busca un poder ilimitado, para transformar la sociedad de raíz. El problema de Bildu no es que vayan a traer el infierno, sino que piensen que pueden crear un paraíso". Vamos, que El País hace campaña por el PNV después de hacer la rosca a Bildu durante años.

ABC

"El ataque de Irán deja a Sánchez aislado con Palestina: «Va por libre»". "Funcionarios de Exteriores y diplomáticos coinciden en que es una «iniciativa personalista y egocéntrica»". Ya le han felicitado los terroristas de Hamás y los ayatolás que matan mujeres y homosexuales. Estará contento. "El presidente es consciente del desgaste de su gobierno. Que intente contrarrestar ese descrédito intentando proyectar un aparente liderazgo exterior es comprensible, siempre y cuando no incurra en irresponsabilidades que pueden acabar teniendo consecuencias de suma gravedad", dice el editorial. Pedir a Sánchez que no incurra en irresponsabilidades, qué cosas tiene ABC.

Isabel San Sebastián dice que "España no se merece un presidente tan cobarde. No es digno de nuestra historia, de nuestro legado, de nuestro ser. ¿Dónde aspira a colocarnos un dirigente incapaz de tomar el partido de Occidente en una crisis tan flagrante? ¿Se siente cómodo en la soledad a la que pretende arrastrarnos? Por si no bastara con la campaña que en los últimos meses le ha llevado a enemistarnos con Tel Aviv al clamar en el desierto por un reconocimiento de Palestina inconcreto e inoportuno, en esta hora decisiva elude comprometerse y se pone de perfil. Un pasaporte perfecto para jubilarse en el Grupo de Puebla". Pues hala, a jubilarse.

La Razón

"El PP dará sus votos al PNV si suman mayoría". El PP es tonto. Después de la traición a Rajoy y los desprecios a Feijoo. No tienen remedio. Lo mismo el PNV les dice que gracias, pero que no quiere sus votos. "La hipótesis, nada descabellada a tenor de lo que dicen las encuestas, de que Bildu pueda resultar ganador de las elecciones autonómicas vascas el próximo 21 de abril está llevando a algunos analistas políticos a agitar el voto del miedo del centro derecha en favor del PNV y en detrimento de las opciones del Partido Popular, que es la formación que representa de manera inequívoca a los votantes constitucionalistas del ámbito conservador", dice el editorial.

"Pero la responsabilidad del blanqueamiento de la banda alcanza tanto al PSOE como al PNV, con el agravante, para el partido de Sabino Arana, cuyo lema es «Dios y la Ley Vieja», que con su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez han dado carta de naturaleza a unas políticas que atentan directamente contra el modelo social y familiar de quienes se reclamaban como demócrata cristianos". ¿Y con ese lema pretenden que les voten los jóvenes? "El verdadero voto útil para el País Vasco y para el resto de España, es el del PP". Flipáis.

Sabino Méndez dice que "Europa está angustiada". "¿Por Putin? ¿Por los ayatolás? ¿Por Netanyahu? No. Es porque Sánchez se ha puesto manos a la obra para arreglar el mundo y se ha embarcado en una gira relámpago asegurando que va a convencer a todos de que, en pro de la convivencia mundial, hay que reconocer al estado palestino".

"Automáticamente, a todos han empezado a temblarnos las piernas porque es sabido que cuando Sánchez asegura que va a mejorar la convivencia de algo lo que consigue es enfrentar a todo el mundo. Reteniendo el poder es un as, pero para resolver conflictos tiene tantas dotes como Leonard Cohen para formar parte de los Village People".

"La realidad observable de lo que ha seguido a sus intervenciones es que, a continuación, los ayatolás han bombardeado Israel por primera vez en su historia". Todo un éxito.