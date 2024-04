Duro aviso de Moncloa a Yolanda Díaz a través de 'El País'

El Mundo

"La guerra dentro de la Fiscalía se recrudece ante el ninguneo de García Ortiz al Consejo Fiscal". Aumenta la tensión en el seno del Ministerio Fiscal. La mitad de los miembros que integran el Consejo Fiscal, es decir, seis de sus doce vocales, plantó cara ayer a la negativa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de que este órgano se pronuncie sobre la Ley de Amnistía. Los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) emitieron un duro comunicado donde anunciaron que habían elaborado un borrador sobre la proposición de Ley que pretende eliminar los delitos del procés". Pedro Sánchez está dispuesto a todo, y se ve que sus esbirros también.

"Fiscales exigen un blindaje total de su independencia antes de asumir la investigación penal". Lo llevan claro. El que saque los pies del tiesto, a la calle. O ya le buscará la mafia sanchista algo a sus familiares.



"Pedro Sánchez se ha apropiado de todos los poderes del Estado", dice Santiago González. "El sanchismo ha ocupado la Fiscalía General una vez más". "El principal partido de la oposición sostiene razonablemente que el sanchismo está intentando una reforma encubierta de la Constitución con el apoyo de la mitad más uno de los diputados del Congreso, en lugar de la mayoría cualificada de 3/5 que requiere una reforma de la Constitución. Qué chusma, madre, qué chusma nos gobierna". Peor que chusma. Es la mafia.

"El PNV se alarma ante la desmovilización del electorado: "Podemos perder con Bildu"". Es lo que se merece ese partido de traidores que se ha entregado a Sánchez despreciando al partido ganador de las elecciones de malas maneras. Así desaparezcan.

Federico Jiménez Losantos dice que "el terrorismo es innecesario cuando los terroristas han triunfado, cuando el terror ha calado tan a fondo en una sociedad que acepta esa tiranía y prefiere debatir asuntos amables". "Otegi ha dicho que tienen la educación y los medios, así que tener el poder es sólo cuestión de tiempo. Yo creo que ese tiempo ha llegado. A ver si alguien cree que tantos asesinos y tantísimos cómplices han estado matando a mansalva y yendo muchos años a la cárcel para dejar que mande el PNV cuando el poder lo tienen ellos. No habrá una ocasión como esta de Sánchez. No la desperdiciarán". ¿Y qué más da, si el PNV ya va de la mano con Bildu en todo?

"Tampoco veo denunciar a ningún partido y a casi ningún periodista que el censo electoral que certificará el triunfo de la ETA y sus papás del PNV se basa en la limpieza étnica del censo electoral. Más de doscientos mil vascos huyeron de su tierra, por ser enemigos del separatismo y no soportar la pía costumbre de mirar a otro lado para no ver a los muertos. Ahí se fraguó el triunfo del terror. El PSOE se ha limitado a blanquear el sepulcro".

Raúl del Pozo dice que "los de ETA fueron útiles al PNV pero dejaron las armas, se institucionalizaron y ahora son sus falsos adversarios con propuestas progres y sin tanta prisa como los del procés". "El PNV primero fue racista con Sabino Arana, siempre vaticanista y por fin independentista, pragmático, antiespañol y hasta socialdemócrata. Pero ahora pueden ganarles los que practicaron el terrorismo, que ellos llamaron lucha armada". "Los dos partidos grandes ya están condenados a la irrelevancia en las comunidades que aspiran a la secesión, que cada vez son más. Los jueces se rebelan contra la amnistía y hasta el Constitucional suspende la chulería de la proclamación de la independencia del Parlament, pero ya es tarde para apagar el incendio". Y menos cuando el PSOE se ha unido a los partidos separatistas.

El País

"Los grupos del Congreso salvo Vox dan luz verde al debate sobre la regularización de cientos de miles de inmigrantes". "Vox —con un discurso en el que ha vuelto a vincular las violaciones con la inmigración y un "no queremos que España sea Marruecos o Senegal"— ha votado en contra". ¿Sabe Vox que la inmensa mayoría de los inmigrantes sin papeles que viven en España proceden de Hispanoamérica, o no se han molestado en informarse? ¿Quiénes cuidan a los ancianos padres de los voxeros? ¿Españolitos blanca tez? ¿Quiénes les ayudan a bañarse, les cambian los pañales, les limpian, les dan de comer? ¿La vecina españolita universitaria? ¿Quiere Vox que los trabajadores domésticos o en la construcción trabajen en negro y no paguen impuestos? ¿Sabe Vox que el sector turístico está desesperado porque no encuentra mano de obra, lo mismo que la construcción? Parece que hay muchas cosas que le pasan a la gente normal de las que Vox no tiene ni pajolera idea. A ver si bajan a la España real. O mejor, no. Que sigan por ese camino a ver si desaparecen de una vez. La ILP está firmada por más de 600.000 españoles y apoyada por muchas organizaciones, entre las que destaca Cáritas, que no son peligrosos comunistas.

"El sector conservador de la Fiscalía elabora un informe contra la amnistía pese a la oposición del fiscal general". "Los vocales de la Asociación de Fiscales difunden el "borrador" del documento que pretenden que se vote en el Consejo Fiscal, pese a que García Ortiz insiste en que ese órgano no tiene competencias", dice J.J. Galvez, uno de esos periodistas al servicio de Sánchez que abundan en este panfletillo que una vez fue un periódico.

Sergio del Molino se ríe del pobre Aragonés. "Me cae bien Pere Aragonés. Sin conocerlo de nada y siguiendo sus pasos de reojo. Si yo estuviera empadronado en Cataluña, a lo mejor se me iba la mano a su papeleta el día de las elecciones, pese a disentir de casi todo con ERC, en el fondo y en la forma. Podría votarle por compasión personal, motivo que sonará frívolo en esta hora política tan grave, pero vistas las razones que estimulan el voto de otros, no me parece tan malo". "El presidente Aragonès que en realidad es catalán lleva intentando que el mundo se entere de que es presidente desde el día en que juró el cargo. Y no hay manera". Bueno, ayer logró las portadas. Por eso estaba tan aburrida la prensa de ayer.

ABC

"La mayoría del Consejo Fiscal se rebela contra García Ortiz y hace público un informe contrario a la amnistía". "Los argumentos del borrador contra la proposición de ley del Gobierno" que el fiscal de Sánchez ha intentado ocultar "son muchos y muy duros en sus términos. Sostienen que no es cierta esa coartada gubernamental de que lo que no prohíbe expresamente la Constitución sí queda permitido. Inciden en una afectación severa de la separación de poderes, en la vulneración del principio de igualdad ante la ley, añaden que una amnistía sólo estaría justificada ante un cambio de régimen –y no estamos en una dictadura–, y que contraviene elementales normas del derecho comunitario", dice el editorial.

"Si a eso se añade la información que recaba hoy ABC de los fiscales alegando que en estas condiciones de dependencia total del Gobierno sería inviable que sustituyesen a los jueces en la instrucción de los procesos penales, el diagnóstico está claro: el entreguismo de García Ortiz ha provocado una rebelión de fiscales, sencillamente porque ya no se trata solo de sojuzgarlos jerárquicamente, sino de silenciarlos. Y eso en una democracia es tóxico". En una democracia, claro, pero es que España ya no es una democracia.

Ah, y sobre esa Golden Visa sobre la que usted no había oído jamás, que sepan que es una chorrada más del Gobierno. "La medida no solucionará el problema de acceso a la vivienda de los jóvenes como ha sugerido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El problema en España, y en general en Europa, tiene más que ver con el intervencionismo de los gobiernos que han reprimido la oferta".

"La medida de urgencia se aprobó cuando no había forma de reducir el stock legado por la burbuja inmobiliaria y ha estado más tiempo en vigor con Sánchez que con Rajoy, su autor. El problema de la 'mercantilización', que denunció el presidente, no se refiere a la vivienda, sino al permiso de residencia que podrá seguir comprándose a cambio de dos millones en deuda pública o un millón en activos financieros". Propaganda. Sanchismo en estado puro. Y con su basura de periódico de cabecera deshaciéndose en elogios en el editorial. El País da vergüenza ajena.

La Razón

"Objetivo de Puigdemont: la ley del referéndum". "Salvador Illa reniega tajantemente del referéndum en la nueva campaña electoral en la que se ha sumergido otra vez Cataluña. Pero es una exigencia que estará en la mesa de negociación de la gobernabilidad de la Generalitat tras las elecciones autonómicas del 12 de mayo, y también es condición de la que dependerá el futuro de la legislatura nacional". Esto es un dejà vu. No perdamos más el tiempo con artículos como este. Habrá referéndum. Punto.

Y Yolanda Díaz tiene la mosca detrás de la oreja. Según cuenta El Submarino "últimamente, algún que otro medio progubernamental se está convirtiendo en una máquina de enviar avisos a quienes se salen de la línea dictada por La Moncloa. Y de esa situación no se libran ni miembros del Ejecutivo, especialmente los no vinculados al PSOE. Es el caso de Sumar, donde andan rumiando cuánto ha habido de «cocina» en una encuesta publicada por la cabecera en cuestión, que anuncia un hundimiento electoral de la formación que lidera". Pues ella sabrá, que tiene un máster en traiciones. Algunos se están frotando las manos.