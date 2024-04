El PSOE organiza un "fervorín" al caudillo enamorado y su esposa

El Mundo

"El PSOE espera el veredicto de Sánchez sumido en la desazón: "¿Cómo es posible que nadie hiciera nada para evitar esto?"". Ay, pobres, qué sería de ellos sin su puto amo. "Sánchez comparece hoy en La Moncloa para hacer pública la decisión que ha tomado tras estos días en los que el país se ha sumido en un letargo". Bueno, a nivel político, porque la peña en realidad ha seguido con sus vidas sin ningún problema. Lo malo vendrá ahora, porque los Kinchner españoles han dado un golpe de Estado. Jueces inhabilitados, medios cerrados. Eso es lo que piden los Sánchez- Gómez y sus comandos Instxaurrondos. "El juez que investiga a la esposa de Sánchez, víctima de una campaña de acoso: "Que le llegue pronto su San Martín"", cuenta Ángela Martialay. Hoy, Sánchez, anunciará oficialmente que España es una dictadura.

"Él ha montado todo este número para seguir, para convocar a sus fieles en torno a Ferraz, una calle estrecha donde unos pocos miles lucen más que en la Plaza de Oriente que siempre llenaban los manifestantes cuando los convocaba Franco", dice Santiago González.

Dice Federico Jiménez Losantos que "los Kirchner han sido peores, y los Sánchez-Gómez se parecen a los K. De ellos, vía Garzón, han copiado el lawfare, los «bulos y calumnias», y la conjura de jueces fachos, periodistas y políticos de oposición, a los que injurian personalmente".

"Con mayoría parlamentaria asegurada, se quedaría a triturar jueces y medios. Sin la Ley de Amnistía no la tiene, así que se quita de en medio, echa al PSOE al monte y a la Brigada Intxaurrondo a cazar periodistas. ¿La democracia? En Don Juan: «Imposible la hais dejado, para vos y para mí». Pero su Comando Papel seguirá disparando a medios, jueces y oposición. Tras el padre, madre, hermano y novio de Ayuso, injuriados por Sánchez, la SER ataca a la hija del juez. Delito: concejal del PP, ir a un acto de la APM". Esto es lo que nos espera.

Maite Rico dice que "Sánchez comparte el caudillismo populista de López Obrador y el narcisismo enfermizo de Donald Trump. Cuando no les salen bien las cosas, cuando quieren evitar la rendición de cuentas, recurren a la vieja táctica de los autócratas: victimizarse, apelar a las masas y polarizar. Sánchez lanza aspavientos epistolares y el PSOE le organiza romerías de plañideras, encabezadas por «periodistas» que impugnan el oficio, cineastas alborotados, intelectuales orgánicos y militantes acarreados (dicen en México) en autocares. La cartelería para la ocasión, por cierto, es de una abracadabrante estética falangista".

"Estamos entrando en un juego muy peligroso. El Gobierno azuza el guerracivilismo y hostiga a los medios que informan sobre el caso Begoña. El Confidencial sufre ataques informáticos. El juez que lo admite a trámite recibe amenazas. ¿Vale la pena que Pedro siga? Para nuestra democracia, desde luego que no". Si no se va, se acabó la democracia. Acabaremos todos en la cárcel o exiliados.

Raúl del Pozo dice que "el sábado, en Ferraz, el Partido Socialista, en honor de su líder, como si fuera el Cristo de Medinaceli, y de su esposa organizó un fervorín y se presentó como el único que puede garantizar la democracia, acusando a la derecha de embarrar el debate". Absolutamente patético y antidemocrático.

"La política en España es un combate de injurias y gana el que es mejor con la propaganda, y en eso el mejor es el PSOE. Lo demostró el sábado en Ferraz presentándose demagógicamente como el único garante de la democracia". "Se han presentado como salvadores de la democracia aunque la hayan herido, y fue un acierto que los barones se abrazaran con los militantes. Y tuvieron el cuajo de gritar, los que han pactado con la reacción nacionalista y han mentido tanto, que pararán el odio, la mentira y la caverna". Nunca hubiéramos pensado que llegaríamos a vivir lo que estamos viviendo.

El País

"Incertidumbre total ante el silencio de Pedro Sánchez sobre su decisión". Parece que depende de Begoña. "Encerrado con su esposa y sus hijas durante cinco largos días en La Moncloa, Pedro Sánchez no ha querido compartir con nadie más el proceso de su decisión. No hay reuniones, no hay despachos ordinarios, no atiende a colaboradores. Solo contesta a mensajes, de forma cariñosa, agradeciendo el apoyo. Y ha dado pruebas de que le emocionó lo que se vivió el sábado en la calle Ferraz, según algunos dirigentes. Pero todo son respuestas muy escuetas, sin dar pistas sobre su decisión". El mundo en vilo pendiente del Amado Líder.

"Crece la hipótesis de que Sánchez va a seguir. Otra cosa es cómo lo justificaría, qué giro tendría que hacer para explicar este proceso de reflexión de cinco días que ha tenido en shock no solo al PSOE, sino a buena parte del país". No tiene nada que justificar. Me quedo porque mis súbditos me lo han suplicado como buenos siervos.

Martín Caparrós dice que "este lunes es un día especial, o debiera serlo: un hombre va a decir si renuncia a su puesto de trabajo, un hombre va a decir si prefiere conservar el empleo más importante del país —¿después del Rey?— o prefiere conservar la tranquilidad de su familia". ¿Pero en qué país viven los socialistas? "Este lunes es el Día de Sánchez. Que se enfrenta a las consecuencias poco halagüeñas de su propia decisión: o dice que sigue y queda como un caprichoso sin sustancia o dice que se baja y queda como un débil que pone a su país, decíamos, en un aprieto grave". Un caprichoso sin sustancia, muy buena definición.

"Yo creo que su única salida sería una entrada fuerte: proclamar que se queda para asegurar que lo que les ha pasado a él y a su señora —y a tantos otros— no pueda pasar más", dice sin menciona a Díaz Ayuso. "Y que, para eso, lanzará una campaña seria y decidida, bien articulada, para sanear la justicia española". Que dé un golpe de Estado como le pide el Comando Intxaurrondo.

ABC

"Sánchez lleva al PSOE al límite y solo una minoría cree ya que continuará". Por Dios, que tío tan pesado. "El partido la aceptará, sea la que sea. Pero empieza a extenderse el sentir de que cualquier decisión traerá consigo heridas de difícil cicatrización. Incluso en el caso de su continuidad, que vendría seguida de un enorme júbilo, comienza a identificarse una sensación de incomodidad con las formas del presidente. Siempre al límite". Vaya, a ver si la pataleta de Pedrito les despierta las neuronas.

"El órdago planteado a la ciudadanía es de tal magnitud que Sánchez no puede comparecer hoy como si no hubiera pasado nada", dice el editorial. " Si decide continuar, deberá explicar muy bien qué es lo que le llevó a amenazar con renunciar a su cargo y qué le hizo pensar que ser presidente del Gobierno de España ya no merecía la pena. Si continúa, tiene que extenderse sobre las condiciones en que lo hace, y confesar si sigue pensando que hay una «constelación de cabeceras ultraconservadoras» que participan de una «operación de acoso y derribo» en su contra".

"Independientemente de lo que anuncie en su comparecencia ante la opinión pública, el daño que Pedro Sánchez ha infligido al país ya es irreparable". Después de gobernar como un déspota, "su penúltimo acto político ha sido reclamar la atención de todos los españoles por la vía de someterlos a un suspense inaceptable en una democracia europea, donde se supone que la previsibilidad de la conducta del Estado debe ser un requisito irrenunciable y donde se espera de un jefe del Ejecutivo la responsabilidad de no enfrentar a la ciudadanía, de no cargar contra el Poder Judicial, de no criminalizar a la prensa libre y, en definitiva, de actuar como nexo de unión de la sociedad, no como disolvente de todo consenso cívico y político". Todo lo contrario que Sánchez, el niñato irresponsable.

Ignacio Camacho dice que "el presidente ha sido proclamado mártir y con o sin él, con o sin primarias, con la investidura de un sucesor designado o con un adelanto de elecciones generales, la izquierda y sus socios van a lanzarse en tromba al ataque contra los sectores que ha señalado como responsables de este supuesto sabotaje. Y en primera línea, los medios de comunicación y los jueces –ojo a la reforma de la instrucción para otorgársela a los fiscales–, declarados oficialmente enemigos irreconciliables. De una crisis así sólo se puede salir, si se sale, con una desesperada fuga hacia adelante".

Para José Peláez, "por el bien de todos, espero que se vaya. Y que se recupere. En ese orden. Me preocupa más el PSOE que deja. Cuesta creer que el partido que una vez modernizó España se haya convertido en esta caricatura iliberal, inculta y fascistoide". Ya ves.

La Razón

"Sánchez instala al PSOE en el populismo". En el fascismo, diría yo. El fin de semana parecían norcoreanos o nazis. "El PSOE ha roto con la tradición socialdemócrata sistémica para derivar hacia un modelo de partido personalista, con un liderazgo tan acusado y cercano al cesarismo que no tiene precedente en los referentes europeos. Una mutación histórica, con respecto a su cultura más racional y mucho menos plebiscitaria de lo que se ha visto este fin de semana. Y el problema es que esta deriva tiene muy difícil marcha atrás para los futuros liderazgos del partido".

Marhuenda dice que "el caudillo populista sigue encerrado en su castillo meditando su futuro. Creo que a estas alturas nadie se puede sentir ofendido por utilizar los términos caudillo y populista, porque los ha confirmado con su decisión de anunciar que se tomaba unos días para reflexionar sobre si sigue o no como presidente del Gobierno".

"Nadie sabe si seguirá o renunciará, pero ha montado un follón monumental, así como un acoso insólito contra los medios de comunicación que no le apoyan y la independencia del Poder Judicial". En todo caso, en una sabremos si Pedro se queda o se va. A ver qué decide Begoña. Si se queda, ya sabemos las consecuencias. Tendrá que ser impunidad para él y su esposa.