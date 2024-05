Gritos de "¡a mí también me gusta la fruta!" a Ayuso en Cataluña, que pide unir el voto constitucionalista este 12-M

10 / 14

Ayuso animó a “acabar con esa falsa lucha identitaria, hay que romper las cadenas del socialismo y del nacionalismo, que al final son los mismos, que a partir del lunes lo único que van a estar diciendo es ¿dónde te vas a poner tú? ¿Qué me vas a dar a mí? No se está hablando nunca de los problemas reales de todos los españoles, estamos solamente a ver cómo me mantengo”.