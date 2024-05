Desconcertante frase de Patxi López a Feijóo sobre "su querida Casa Real"

El portavoz socialista fue el último en hablar en el largo pleno de Pedro Sánchez en el que supuestamente iba a "explicar" los negocios de su mujer. Como su líder, López se quejó del "fango" y las supuestas "acusaciones falsas, sin pruebas y sin datos" sobre el jefe del Ejecutivo y su esposa, Begoña Gómez.

"Con todo lo que asegura sobre el presidente, con todo lo que dice que está demostrado, con todo lo que nos ha soltado aquí, ¿por qué no va a los tribunales? Porque lo contrario es fango", recriminó Patxi López a la bancada del PP durante su intervención en el Congreso.

"Intentar que sea el inocente y no el acusador el que tenga que demostrar su inocencia, eso es extender el fango", insistió López que también puso en cuestión a la organización que llevó a los tribunales el caso, Manos Limpias, con una chocante frase que no tardó en saltar a las redes sociales: "Cuando se aplaudía a organizaciones como Manos Limpias, que atacaron incluso a su querida Casa Real, eso es fango". Aludía López a que Manos Limpias acusó en el caso Nóos, dejando en el aire si al hablar así quería dar a entender que la Casa Real no es "querida" en el PSOE.