"Que vaya acabando": Sánchez ordena a Armengol que corte a Feijóo

"Principios no tiene ninguno pero en cuajo no le gana nadie": esa fue alguna de las frases que lanzó Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez en un turno de réplica demoledor contra el presidente, durante el pleno sobre el último Consejo Europeo que iba a incluir las explicaciones sobre Begoña Gómez. Entre otras cosas, el líder del PP afirmó que Sánchez "es el autor del bulo y del fango en España; es usted la máquina del bulo". También le echó en cara haber puesto en el foco a Begoña Gómez "de su drama adolescente".

En un momento de su intervención, Feijóo se dirigió a Sánchez para decirle "no le mande usted a la presidenta acabar" porque "ya está bien". Aludía a los gestos del presidente desde su escaño, en dirección a Armengol, ante una intervención que se estaba alargando: Sánchez parecía decir "que vaya acabando ya". El presidente respondió a la acusación del líder popular diciendo "no, no".

Entre otros reproches, el líder del PP le echó en cara a Sánchez sus acusaciones por los pactos con Vox cuando "quien está gobernando" con "los herederos de la violencia es usted", en alusión a Bildu. También volvió a reiterar sus preguntas sobre las actividades de Begoña Gómez que habían quedado sin respuesta.