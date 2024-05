Albares dice que el Gobierno estudiará "en detalle" el viaje de Milei a España en junio

El viaje que Javier Milei tiene previsto hacer a España en junio para recoger el día 21 el premio Juan de Mariana está siendo estudiado "en detalle" por el Gobierno. Después de que circulara el rumor de que el Ejecutivo podría intentar impedirlo en un intento más de inflar la crisis diplomática abierta con Argentina, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no lo ha confirmado ni desmentido limitándose a apuntar que "lo estudiaremos con atención y detalle".

En una entrevista en la Cadena Ser, y preguntado explícitamente sobre si el Ejecutivo podría impedir el viaje de alguna manera, Albares sólo dijo que conoce los planes de Milei por la prensa. Y apuntó que "no es lo mismo una visita oficial que una privada". "No me gusta hacer política ficción", añadió.

En la visita a España este fin de semana que desató las iras del Gobierno Milei tuvo a su disposición la Base Aérea de Torrejón de Ardoz así como protección policial. En su visita también celebró un encuentro con empresarios ante las profundas relaciones económicas de España con Argentina.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se pronunció este miércoles sobre la hipotética posibilidad de que Milei no pudiera aterrizar en España. Al respecto, señaló que si fuera declarado 'persona non grata' en España, irá a buscarlo a Lisboa y lo traerá "por tierra en Madrid".

"Descabellada" retirada de la embajada

En cuanto a la retirada definitiva de la embajadora en Buenos Aires, el Gobierno argentino reafirmó este miércoles que no responderá con la retirada de su embajador en España, insistió en que el incidente entre los Ejecutivos de ambos países es sólo una "cuestión del debate de las ideas" y consideró descabellada la decisión española.

"Dejar a los españoles sin representación en la Argentina nos parece descabellado. De todas maneras, nosotros no vamos a retirar a nuestro embajador", dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa diaria en Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.