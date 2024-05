La OMT acercó la Agencia de Desarrollo Africano al Africa Center de Begoña Gómez tras prometerles Sánchez la sede gratis

Nueva línea de investigación en los negocios de Begoña Gómez. Pedro Sánchez cedió a la Organización Mundial del Turismo (OMT) la sede gratis en España por 75 años y tras sufragar una reforma de 24,4 millones de euros. Ocurrió en enero de 2019, tal y como celebró la organización dependiente de la ONU y dejó constancia en sus propias comunicaciones. Y, tras ello, el secretario general de la OMT tuvo una dedicación destacable hacia Begoña Gómez: le presentó ministros africanos en asambleas de la OMT, respaldó proyectos del Africa Center y hasta acompañó a la mujer del presidente en algunos de sus actos internacionales promovidos por el centro que dirigía Begoña Gómez.

El nombre del secretario general de la OMT es Zurab Pololikashvili. Estuvo el 21 de enero de 2020 con la mujer del presidente en la cena de Fitur en la que estuvo igualmente Javier Hidalgo, el CEO de Globalia, empresa posteriormente rescatada por el Gobierno español. Y cerró una importante colaboración con Begoña Gómez en el campo del turismo y la educación.

El 22 de enero de 2019, la OMT emitió una nota celebrando el acuerdo con el Gobierno español de Pedro Sánchez para disfrutar de una sede gratis por 75 años. No era para menos: "Con motivo de la apertura de FITUR 2019, se ha celebrado hoy el acto inaugural que por primera vez fue presidido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, y la Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto", reseñaba aquella nota.

"El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado durante el acto que pondrá a disposición de la Organización Mundial del Turismo (OMT) un espacio en el Palacio de Congresos de Madrid para albergar su sede, ubicada en España desde su creación en 1976. Situado en el Paseo de la Castellana es, a juicio de Sánchez, un espacio emblemático, acorde con la relevancia de una organización de Naciones Unidas, que se recupera para la ciudad de Madrid, y que supondrá un impulso para el turismo de congresos y negocios". Todo un éxito para la OMT.

Y todo empezó a ir sobre ruedas en muchos proyectos paralelos en los que aparecía la entidad para la que trabajaba Begoña Gómez y la OMT. "En el marco del exitoso concurso de la primera Aventura Tecnológica Turística OMT/NEPAD: Promoviendo la Innovación Turística Africana durante el décimo aniversario del Foro de Inversión y Negocios Turísticos para África (INVESTOUR) celebrado el 24 de enero de 2019 en Madrid, dos startups turísticas africanas ganaron una beca del Centro África de IE University en Madrid", reseñaba otra nota de la OMT. Allí hubo start-ups de países africanos como Uganda, Egipto, Nigeria o Etiopía y se lanzó un "Retiro de Innovadores Sociales, organizado por IE Africa Center del 7 al 15 de julio de 2019".

Y se les enseñó a captar "fondos para el impacto social" o "la transformación digital". "Herramientas y técnicas para ampliar su trabajo y sus negocios". Todo ello bajo la tutela del Africa Center que dirigía Begoña Gómez -"Bego.fundraiser", como ella se apodó en los mails, es decir, Bego conseguidora de fondos-.

Además, el programa contaba también con "un panel de mentores de MasterCard, Barrabés e IE University, entre otros". Carlos Barrabés fue el impulsor del máster de Begoña Gómez y, a su vez, el beneficiado por las cartas de recomendación de la mujer del presidente de cara a unos concursos públicos que ganó.

"El Sr. Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT, asistió al evento junto con otros funcionarios de la OMT en representación de la organización como uno de los socios clave del evento", señala la propia nota oficial. Todo ello ocurrió, como destacó la propia OMT "en el marco del exitoso concurso de la primera Aventura Tecnológica Turística OMT/NEPAD". ¿Y qué es la NEPAD? Pues nada menos que la New Partnership for Africa´s Development Planning and Coordinating Agency: la agencia de planificación del desarrollo de África. Todo un centro de contactos y financiación.