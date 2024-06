La eurodiputada y principal candidata del PP a las elecciones al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio a menos de una semana de unos comicios que serán clave para el futuro de Europa en un contexto de inflación desbocada, problemas fronterizos y con una guerra en el Este del continente.

Las últimas encuestas publicadas dan a los populares como ganadores de las elecciones del próximo domingo 9J aunque el PSOE de Pedro Sánchez, con su exvicepresidenta y ministra Teresa Ribera como principal candidata, se podría quedar muy cerca. En este sentido, Dolors Montserrat ha dicho el presidente del Gobierno "lo que busca es dividir al votante de centro derecha" y "aglutinar todo el voto de la izquierda". Cree que "si se divide el voto ganan ellos" y por eso ha apelado a la "unión" del voto de la derecha y del centro en su partido.

"Le gente tiene que ser consciente de que nos jugamos mucho. De que en las elecciones europeas nos jugamos el destino de España", ha señalado la número 1 del PP para las europeas que ha apuntado que "seguirán denunciando todas las derivas de Sánchez". Sobre Sánchez ha asegurado que "la Comisión Europea está encima del tema controlando y revisando la Ley de Amnistía" y que el PP va a usar "todos los instrumentos políticos que tenemos a mano para frenarlo porque somos el freno a la Ley de Amnistía y al manoseo de las instituciones y el señalamiento de jueces y periodistas".

Cree que pese a lo que publican las encuestas "la de verdad es el 9J" y que las que se han publicado dicen que "el PP saca 15 puntos más que hace 5 años" y "no para de crecer" porque "defendemos el interés general y no el particular de una persona", como hace el PSOE de Pedro Sánchez. La eurodiputada ha destacado que en su partido representan "cada vez más a toda la sociedad española y lo hemos visto en Cataluña donde hemos crecido por el centro" mientras el PSOE pacta con "un prófugo de la Justicia con conexiones con Putin".

"Nosotros salimos a ganar porque si ganamos y somos la fuerza mayoritaria en España y en Europa no sabe el español la influencia que tendremos" en las instituciones comunitarias, ha explicado Dolors Montserrat. Ha dicho que en "el PSOE todo son cortinas de humo y conflictos diplomáticos mientras ataca al PP" porque "el voto al PP es lo que más daño le hace" al partido de Sánchez. Por eso cree que intenta dividir al centro derecha y que "lo importante es aglutinar el voto en el PP, para salir a ganar y tener mucha influencia en Europa". "El problema es que el sanchismo trata a los ciudadanos como si no fuéramos adultos", ha añadido.

La candidata de el PP ha dicho que en su partido "somos un equipazo y no un partido personalista" y que en "el PPE y en el español hemos defendido el Estado de Derecho en todos los países". En su visita a Galicia "Ursula Von der Leyen se comprometió en que va a defender el Estado de Derecho en España y todos los lugares de Europa" y que "el día que se publique la Ley de Amnistía en el BOE la Comisión Europea actuará". Tras el 9J "si el PP europeo es fuerte vamos a frenar la Ley de Amnistía".

Sobre la campaña de Vox para las elecciones europeas del próximo domingo Dolors Montserrat ha dicho que "nosotros no hacemos oposición a los partidos de la oposición sino al Gobierno". "Somos alternativa y vamos a confrontar con las políticas equivocadas de Sánchez", ha asegurado. Desde su posición ha reiterado que tienen que "aglutinar más el voto en el PP" porque "lo que le gusta más a Sánchez es que hablemos de Milei, de Palestina o de Vox". "Si gana el PP quiere decir que no ha ganado el PSOE", ha remarcado.

Criminalización del campo por la izquierda

Dolors Montserrat ha dicho "cada vez más, hay un sentimiento europeísta de los ciudadanos españoles" pero que para saber lo que se hace desde las instituciones Europas "tenemos que hacer mucha pedagogía". En este sentido, ha apuntado que "en el PP no hemos dejado de defender" al campo español y que han "frenado a la izquierda que no para de criminalizar al campo y al mar". Ha contado que "pretendían criminalizar el consumo del vino y poner la misma etiqueta del tabaco" cuando en España "somos el mayor exportador de vino". Esta resolución la votaron "todos los socios del PSOE". Algo parecido ha pasado con "el lobo". Ha dicho que "el PPE ha conseguido bajar la protección del lobo" y que Teresa Ribera "ha hecho todo lo contrario".

Sobre la pesca ha dicho que el otro día en Galicia se comprometieron "en crear un comisario específico de pesca". "Europa tiene que escuchar a los pescadores" y nosotros "estamos al lado del campo y del mar". "Los vamos a proteger como hemos hecho estos años", ha asegurado Dolors Montserrat que ha añadido que cuentan con "gente muy experta en agricultura como Carmen Crespo o Esther Arranz".