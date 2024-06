El juez del caso Begoña Gómez abre una pieza separada para investigar el perjuicio a los fondos europeos

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha acordado la apertura de una pieza separada para investigar si el caso de la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez afecta a fondos de la Unión Europea (UE).

En una providencia con fecha 29 de mayo, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el instructor afirma que "dada cuenta; por recibido el anterior oficio de la Fiscalía Europea y en su vista, procédase con el mismo a la apertura de pieza separada del artículo 762.6 LECRrim en la que se acordará lo procedente".

Previamente, en un oficio del pasado 26 de abril, la Fiscalía Europea pidió al Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid que le informase "en la mayor brevedad posible" de "los hechos y delitos" que se siguen en este procedimiento en la "que estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley" del empresario amigo de la mujer de Pedro Sánchez, Juan Carlos Barrabés. Y, añadió, que "podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia" una vez estudie la documentación.

Tras ello, el juez Peinado dictó una providencia en la que dio cuenta al organismo europeo de que en la causa constan "procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades Innova Next, SLU Escuela de Negocios, y The Valley" y de que se investigan delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Así, le remitió copia de la información requerida, pero no entró a valorar la competencia, que es decisión de la Fiscalía Europea, ni tampoco si esos expedientes afectan a fondos europeos. Ahora el instructor, abre una pieza separada para investigar estos contratos y su posible perjuicio a los fondos de la UE.

Relacionado La Fiscalía Europea investiga si el caso Begoña Gómez afecta a fondos UE

La semana pasada, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid avaló la investigación del juez Peinado afirmando en un auto que "de la documentación unida a la denuncia, resulta que la Consultoría denominada Innova Next S.L.U., del Grupo que dirige el empresario Carlos Barrabés, en agosto de 2.021, obtuvo dos lotes de contratos de la Empresa Pública Red.es, por valor de 5.800.000€, ganando a ofertas económicas más atractivas. Al parecer, la denunciada Begoña Gómez Fernández recomendó su contratación por carta. El citado empresario en junio de 2.021 obtuvo otro lote de contratos, para su U.T.E. formada por Innova Next S.L.U. y la Escuela de Negocios The Valley, de la citada Empresa Pública "Red.es", ganando a cuatro ofertas más económicas lograron 4.400.000 € de fondos europeos con la misma recomendación de Begoña Gómez".

"Indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo"

Según la Audiencia Provincial de Madrid, "existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo, para el comienzo de la instrucción acordada mediante el auto recurrido y que son suficientes en relación a lo que el Tribunal Constitucional exige para la incoación de un procedimiento, exigiendo en lo que respecta a los indicios, que son algo más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento. Esto es, ‘sospechas fundadas’ en alguna clase de datos objetivos, que han de serlo en un doble sentido: en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control; y en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona".

"De lo que antecede resulta que con la denuncia se proporcionan indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación, al menos, respecto de los hechos concretos referidos a la U.T.E. formada por Innova Next S.L.U. y la Escuela de Negocios The Valley, actividad que legitima una investigación, sin que sea necesario por el momento, anticipar una exacta calificación jurídica", concluía los magistrados.