Fernando de Yarza: "El verdadero fango está en las redes sociales, controladas por China y Rusia"

Fernando de Yarza, presidente del Grupo Henneo y de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias se ha pasado esta mañana por Es la Mañana de Federico en esRadio, aprovechando que, en el día de hoy, el programa se ha trasladado a Zaragoza. En primer lugar, De Yarza ha sido cuestionado por la reciente medida que tomará el Gobierno para controlar los medios de comunicación a través de una directiva europea: "Siendo un europeísta convencido, le tengo pavor a la Unión Europea porque van a facilitar a la gente que es liberticida que metan a los sindicatos en el Consejo", advertía en primera instancia para sentenciar a continuación que "van a conseguir que se cape la labor de los editores y de los periodistas".

Ante las distintas presiones que sufren los medios de comunicación y otros embrollos como los cambios en el accionariado de las empresas de información, De Yarza ha destacado el bagaje de su periódico: "Si analizas el mapa de los medios en España, ves que es un fracaso de sucesiones". "Mi padre se hipotecó, nos sentó a los hijos y nos dijo que este era un proyecto de cinco generaciones", narraba el protagonista. "En el Heraldo de Aragón somos independientes, pero neutrales. Defendemos tres máximas: la defensa de la Constitución, de la monarquía parlamentaria y no queremos ser neutrales en la defensa de la unidad de España", afirma. Por último, De Yarza ha concluido con orgullo: "No vamos a rendirnos, somos casi 5.000 personas y hemos paseado el nombre de Aragón por Europa y España".

El presidente de la WAN-IFRA (The World Association of News Publishers) ha mostrado su opinión sobre si los medios que se enfrentan al poder deberían agruparse: "Nosotros vamos a hacer los deberes. Me cabrea que los empresarios se quejen de las redes sociales cuando en realidad son donde más invierten en publicidad". Ha concluido de forma contundente afirmando que "el verdadero fango está en las redes sociales, controladas por China y por Rusia".

Fernando de Yarza también ha sido cuestionado en Es la Mañana de Federico sobre si él cree que la medida que va a tomar el Gobierno afectará al derecho a la información de los ciudadanos. En primer lugar, este ha querido recordar que "en el COVID, en vez de apoyar a los medios, Pablo Iglesias decidió no exonerarnos de las cuotas a la seguridad social cuando ya lo habíamos negociado con Carmen Calvo". El entrevistado ha querido poner en valor el papel de los empresarios en esta causa afirmando que "tienen que ser los empresarios los que apoyen a los medios que se están jugando el tipo y que la gente se mentalice de apoyar a este tipo de medios que denuncian los abusos del poder".

Respecto a la preparación de los futuros periodistas y al futuro del periodismo en general, De Yarza se ha mostrado crítico con el papel de las redes sociales: "Hay un problema que es la dictadura del click. El gran problema han sido las redes sociales, que han atrapado a los jóvenes. Estas son un nido para los populismos. Mientras no se ponga coto a las redes sociales, esto tiene poca solución." Además, ha querido recordar los errores que el propio periodismo ha cometido en los últimos años: "No hemos dejado de cometer errores posibles para nuestra propia autodestrucción".

Finalmente, De Yarza ha sido cuestionado en esRadio sobre si, a estas alturas de su vida, le sigue compensando seguir a la cabeza enfrentándose al Gobierno. "Notas un poco de soledad, pero por nuestros antepasados nos sentimos en la obligación de estar ahí defendiendo estos valores", ha defendido. "La verdad y el compromiso siempre tiene premio, el que tenga miedo que se dedique a otra cosa". Por último, ha querido concluir defendiendo a la profesión: "Este es el oficio más bonito del mundo".