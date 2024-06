La Guardia Civil y el FBI cierran la mayor estructura online mundial de propaganda yihadista

Agentes de la Guardia Civil, apoyados por efectivos del FBI de Estados Unidos, han clausurado en las últimas horas la mayor estructura online de difusión de propaganda yihadista con la que contaba en estos momentos el ISIS o Estado Islámico, en una operación policial que ha estado coordinada por Europol, y que ha tenido derivadas de diferente consideración en seis países europeos más (Holanda, Alemania, Francia, Estonia, Rumanía e Islandia).

En el operativo policial han sido detenidas nueve personas en territorio español, una de las cuales lo fue en el aeropuerto de Barcelona, momentos antes de que fuera a tomar un avión para viajar a una de las zonas de Oriente Medio que todavía controla el grupo yihadista. El resto de los arrestos se han producido en las localidades de Salt (Gerona), Algeciras (Cádiz) y Antas (Almería).

Las primeras investigaciones para desmantelar la red propagandística tuvieron lugar en el año 2022 en nuestro país, cuando los agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil empezaron a estudiar las traducciones al español de contenidos islamistas que eran difundidos a través de la Fundación I’lam, que destacaba por difundir su propaganda islamistas en más de 30 idiomas diferentes.

Las pesquisas de los agentes permitieron conocer que detrás de esta fundación estaban también los responsables de otras páginas web islamistas como Al-Raud, Fahras o Alfajr, todas ellas con casi una década de funcionamiento, y que actuaban bajo la denominada red Sarh Al-Khilafa desde el año 2015. Un entramado que estaba considerado hasta su clausura como uno de los principales puntos de acceso a la propaganda yihadista.

Pese a que estos entramados webs no forma parte del catálogo oficial de plataformas del ISIS o Estado Islámico, en ellas se podía acceder de forma fácil a todos los canales oficiales de la organización terrorista de forma centralizada. Reproducían el contenido de la agencia AMAQ, distribuían las revistas An Naba, Dar al Islam, Konstantiniyye e Istok, tenían un repositorio con los antiguos números de Dabiq, y daban acceso a todas las productoras regionales del ISIS.

También daban acceso a otras publicaciones o revistas de corte islamista que no cuentan con la oficialidad de Estado Islámico, como es el caso de la revista Voice of Khorashan (vinculada al ISKP, la rama más activa de Estado Islámico y que proyecta una mayor amenaza en el contexto europeo), la revista Voice of Hind y las Fundaciones Al Battar, Al Murhafat, Al Taqwa y Al Azaim, entre otras.

La operación ha permitido clausurar y desconectar los servidores web donde estaban alojadas estas páginas. Así mismo, ha permitido constatar que el entramado se financiaba con el uso de distintas criptomonedas, para lo que lanzaban campañas de financiación facilitando para ello tanto direcciones de criptomonederos como códigos QR para facilitar la transferencia de fondos con los que mantener la operativa.