"Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche oficial. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro". Estas amenazas e insultos fueron escritos este domingo por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en redes sociales.

Iban dirigidos contra Vito Quiles, que concurrió en las pasadas elecciones europeas en la lista de Se Acabó la Fiesta, el proyecto de Alvise Pérez, como respuesta a una publicación que Quiles había realizado en X, antes Twitter, en la que aseguraba que el ministro Óscar Puente había utilizado su coche oficial, del que adjuntaba imágenes, para asistir a un concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabeu.

Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. https://t.co/XxIPANt78W — Oscar Puente (@oscar_puente_) June 16, 2024

Las reacciones en el PP no se hicieron esperar. "La degeneración: hoy un ministro de España ha amenazado y llamado a un periodista ‘saco de mierda’. Si Sánchez no le cesa fulminantemente y sus compañeros no condenan esta agresión, estarán avalando a Puente. Mi apoyo a los profesionales que sufren estos ataques del Gobierno", escribió el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado.

No fue el único cargo popular en pronunciarse al respecto. Los vicesecretarios Juan Bravo, Noelia Núñez y Ester Muñoz o el portavoz Borja Sémper también censuraron estas palabras del ministro quien se justificó después diciendo que "mucho patriota que grita viva la Policía y viva la Guardia Civil, pero que le preocupa poco o nada la seguridad de los policías que van en ese vehículo jugándose la vida para defender la del gobierno democrático de su país".

Mucho patriota que grita Viva La Policía y Viva la Guardia Civil, pero que le preocupa poco o nada la seguridad de los policías que van en ese vehículo jugándose la vida para defender la del gobierno democrático de su país. https://t.co/PS3yKpaFpd — Oscar Puente (@oscar_puente_) June 16, 2024

Pero para el principal partido de la oposición es injustificable que un ministro se exprese en esos términos contra un ciudadano particular. Así, en unas valoraciones enviadas este lunes a la prensa señala que la reacción de Puente "es el reflejo de cómo afronta el sanchismo la diferencia política, personal o periodística". Los populares ponen en valor que "en un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, un rebuzno como ese implicaría el cese inmediato del ministro para no hacer cómplice de esa manera de relacionarse con los ciudadanos a todo el Ejecutivo".

Para el PP "el nombre de Óscar Puente es al Gobierno lo que el de Tezanos al CIS o lo que el de Álvaro García Ortiz a la Fiscalía General: ejemplos de indignidad que lastran con sus actuaciones el prestigio de las instituciones que representan".

"Si en cuanto a ejemplaridad personal es evidente que Begoña Gómez y Pedro Sánchez hacen buena pareja, como tándem político no hay duda de que Óscar Puente está a la altura de la grandeza del presidente del Gobierno", opinan los populares que consideran que "el pseudo ministro ha venido a la política para acelerar su desprestigio. Ni siquiera los ministros de Podemos llegaron nunca tan lejos en sus descalificaciones a quienes no pensaban como ellos". El partido liderado por Núñez Feijóo cree que el cese de Óscar Puente "es urgente para recuperar un mínimo de dignidad democrática en España".

Pero la respuesta del PSOE ha sido recuperar un vídeo en el que recopila descalificaciones de los líderes populares hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.