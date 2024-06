La industria española de Defensa se exhibe en Eurosatory, la mayor feria mundial de armamento

Escribano M&E

La invasión rusa de Ucrania ha cerrado de un carpetazo los años de presupuestos raquíticos en Defensa en los países de la Unión Europea y ha abierto un ciclo expansivo en el sector. El mito de que las guerras convencionales se habían acabado y que en el futuro sólo habría conflictos asimétricos ha saltado totalmente por los aires. Toca ahora recuperar el camino no andado en las dos últimas décadas.

En este escenario, y alentadas por la propia Unión Europea, la industria de Defensa se abre a una época floreciente, donde los nuevos programas de armamento parecen contar con fondos no sólo nacionales sino europeos, donde no hay límite a los deseos de modernización y mejora de las Fuerzas Armadas. Toca, además, ampliar las líneas de producción porque en algunos casos no dan abasto para producir la demanda del mercado.

Las empresas españolas no son ajenas a este contexto y están tratando de abrirse no sólo a la UE sino también al resto del mundo. Este año la presencia nacional en Eurosatory, la mayor ferial mundial de armamento, que se celebra esta semana en París (Francia), ha batido un récord histórico. De la mano de TEDAE, la patronal de las empresas de Defensa, unas 40 empresas están tratando de vender su material y exhibir sus productos en la muestra.

Las empresas presentes son Aertec, Arpa, Arquimea, Aunav, Centum, Einsa, ELS, Escribano M&E, GMV, Indra, Instalaza, Iraundi, Mades, Marine instruments, Navantia, NVLS, Sapa, Tecnobit, TSD International, URO, Xubi Group, Asturias Hub Defensa (Idonial, ITS, JP Industrias Mecánicas, Olmar, Seerstems y Verot), FMGranada, GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Nammo Palencia, Piedrafita, Rheinmetall Expal Munitions y Thales España.

Durante toda la semana se han venido haciendo públicos algunos acuerdos entre empresas para trabajar conjuntamente en nuevos desarrollos y se han presentado algunos nuevos sistemas de armas que han implicado a empresas españolas o grandes empresas internacionales del sector de la Defensa con presencia en nuestro país.

GDELS-Santa Bárbara Sistemas y Escribano M&E han mostrado en la feria un vehículo blindado que tiene como base la plataforma ASCOD –la misma que sirve para el VCZAP Castor y el futuro Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC) del Ejército de Tierra– con una estación de armas remota Guardian 30, uno de los productos más exitosos de Escribano, que también se ha integrado ya en el futuro blindado 8x8 Dragón.

Escribano M&E y el Grupo Thales han llegado a un acuerdo para ofrecer una solución conjunta para neutralizar amenazas de sistemas no tripulado (C-UAS) terrestres y navales. El mismo se denomina Sentinel Rocket y combina la tecnología de la estación remota de Escribano con el lanzador de cohetes de alta velocidad de propulsión de Thales, con un alcance de hasta tres kilómetros y la capacidad de lanzar más de 8.000 bolas creando una nube de acero.

El Grupo Oesía y el Grupo Thales han firmado un acuerdo para potenciar los productos que ofertan en el mercado internacional. Algunas de las colaboraciones que ya se barajan, incluyen la coordinación en el desarrollo y comercialización de sistemas de aviónica, espacio, tecnologías cuánticas, comunicaciones seguras, sistemas de misión, simulación, sistemas de misiles de defensa aérea, optrónica, SATCOM y guerra electrónica.