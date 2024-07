Brutales amenazas de muerte a la alcaldesa de Estella del entorno proetarra

La alcaldesa de Estella, la regionalista Marta Ruiz de Alda, ha recibido brutales amenazas de muerte e insultos a través de una canción de un grupo local difundida a través de diferentes redes sociales.

Ruiz de Alda ya ha presentado la correspondiente denuncia ante la Policía Local, en la que se identifica a sus autores.

En la canción se hace referencia a las txoznas (establecimientos o casetas proetarras típicas de las fiestas y en las que se sirven bebida y comida para conseguir fondos), y se vierten graves insultos y amenazas contra la alcaldesa por haber cambiado su ubicación. Entre otras cosas, se afirma "Quítala, deshazte de ella, mátala", "Perra amargada en la poltrona", "Mantecado de pereda por toda tu cara" y también "vamos a quemar el Ayuntamiento".

Estas son las propuestas del entorno proetarra: "Ruiz de Alda pa pa pa pa. Aquí huele a cerrao, a cerrao, a cerrao. Huele a cerrao, Lizarrako txosnak Aurrera. Ayuntamiento, Ayuntamiento, en nuestro pueblo hay un Ayuntamiento que huele mucho mal, que huele mucho mal, que huele mucho mal. Todos los pibes de nuestra aldea gozan en txosnak, quieren verlas abiertas, con esta autoridad. Está muy seria, perra amargada, en la poltrona se queda apoltronada, pidió la bota fue denegada, pidió la txosnak y se fue a la chingada. Y yo no entiendo tanto impedimento, nos quieren callados, nos borregos, pero no saben lo que están haciendo, si siguen así arderá el Ayuntamiento. Ayuntamiento, Ayuntamiento en nuestro pueblo hay un Ayuntamiento y lo vamos a quemar, lo vamos a quemar. Todas las pibes de nuestra aldea gozan en txosnak, quieren verlas abiertas, obviando autoridad, con esta autoridad. Siempre siempre al sol. Copón" .

Por si fuera poco, los amigos de los aliados del PSOE propugnan el asesinato de la aldaldesa de UPN. "Quítala, deshazte de ella, mátala, para eso es de Estella, frótala, pantorrillas y tripa, haz que crezca no la bajes ni en la bajadica, esta tipa no quiere que cante, genética sí, nieta de Falange, solo canta el cara al sol y canto de misa, pantallas para cantar gol, orquestas en camisa, Virgen del Puy, San Martín las prepara,rocas del Puy dentro del cubata. Bajadica del Puy Ikusico gara(nos veremos en la bajadica del Puy), mantecado de Pereda por toda tu cara".

"Cara cara cara salió la jugada, fundador de la Falange milicianos y balas, lo mataron bajo tierra, gusanos y larvas, en la calle de Lizarra su nombre en la placa. Pa pam pa pam pa Oh, me encanta, qué divertido, qué diversión", continúa la canción. "Diversión sin igual en la plaza y en el bar, diversión hay que guay los novillos vienen ya, diversión diversión Ketamina diversión, que emoción que emoción te has giñao en el pantalón".

UPN ha denunciado "el carácter reprochable, denigrante y machista de quienes precisamente se declaren progresistas y feministas".

En un comunicado, también denuncian que "este tipo de amenazas y expresiones de odio son inaceptables y no tienen justificación alguna ni cabida en un sistema democrático. Merece la repulsa y condena del conjunto de formaciones presentes en el ayuntamiento".