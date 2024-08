Miles de personas salen a la calle en España contra la dictadura de Maduro

Miles de personas se han concentrado esta noche en diferentes ciudades españolas para exigir la marcha de Nicolás Maduro del gobierno venezolano y reclamar la proclamación de Edmundo González Urrutia, que ha demostrado que ha ganado las elecciones. La represión del dictador está siendo una auténtica salvajada.

Una de las más multitudinarias ha sido la de la Puerta del Sol de Madrid, donde, según datos facilitados a EFE por la Delegación del Gobierno, tanto uno como otro a favor de la dictadura de Maduro, han acudido 15.000 personas, muchas de ellas venezolanas, que han escuchado las palabras de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en medio de gritos de "libertad, libertad".

Díaz Ayuso ha aprovechado para criticar al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y ha dicho que se avergüenza de que "públicamente haya apoyado la dictadura de Maduro", a la que ha demostrado en varias ocasiones que sirve por intereses personales.

Ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no haya estado siempre" con Venezuela y le ha animado a que lo haga, ya que, en su opinión, "no actúa porque Zapatero tiene mucho que callar". Sánchez, al contrario de cómo ha actuado en otros conflictos internacionales como el de la guerra de Gaza, donde se puso abiertamente al lado de los terroristas de Hamás, o en el Sáhara, donde ha mostrado su apoyo al sátrapa marroquí Mohamed VI, guarda un sospechoso silencio ante la dictadura y la represión del dictador Maduro.



Cientos de venezolanos residentes en Andalucía se han manifestado por la verdad contra Nicolás Maduro. Las concentraciones han tenido lugar en las capitales andaluzas de Almería, Córdoba, Granada, y Sevilla, además de los municipios malagueños de Benalmádena, Rincón de la Victoria y Marbella.

En Aragón y convocados por la Asociación Civil Ibero Venezolana, alrededor de doscientas personas, muchas familias completas, han acudido a la llamada de las víctimas de Maduro luciendo camisetas y gorras con la bandera de su país y portando banderas y pancartas en contra del dictador.

"La fruta madura acaba cayendo del árbol", "Donde hay un venezolano hay una voz para gritar libertad", "No hay maduro que no se pudra ni cabello que no se caiga", "Resiste Venezuela. Pronto seremos libres", eran algunos de los eslóganes que se podían leer en distintos carteles.

Un acto, impulsado por los ganadores de las elecciones que Nicolás Maduro no reconoce, ha demandado en Pamplona libertad y el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela.

Mientras, unos 2.000 venezolanos se han movilizado en La Coruña por un cambio que "no tiene vuelta atrás". Han elegido el Obelisco, en el centro de la ciudad, y han recordado cuando el libertador Simón Bolívar visitó en la ciudad gallega, en este mismo espacio, la casa de sus antepasados.

La lluvia que ha caído esta tarde sobre Santander, tras una mañana de fuerte calor, no ha impedido que los venezolanos residentes en Cantabria se hayan concentrado en la plaza del Ayuntamiento de la capital para reclamar libertad en su país.

Santa Cruz de Tenerife ha acogido también la protesta de cientos de venezolanos. Y es que la amplia comunidad venezolana asentada en las islas Canarias se ha dejado notar en la céntrica plaza de España de la capital tinerfeña, donde ha instalado una enorme bandera con los colores amarillo, azul y rojo, con ocho estrellas blancas.

"Canarias con Venezuela" ha sido uno de los cánticos más coreados por los presentes.

Diversas ciudades de Castilla y León también han sido escenarios de estas concentraciones. La más numerosa ha tenido lugar frente al Ayuntamiento de Valladolid, que se ilumina esta noche junto a la Cúpula del Milenio con los colores de la bandera tricolor venezolana.

"Sufragio robado, Maduro encarcelado" y "El voto es nuestra voz y Maduro ya lo oyó", son algunas de las consignas que han coreado los 200 concentrados en Logroño, una cita a la que ha acudido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.