El primer desafío para Perelló en el CGPJ: consensuar el nombramiento de un tercio de los magistrados del Supremo

El primer desafío para Isabel Perelló como nueva presidenta del Poder Judicial será consensuar en el CGPJ el nombramiento de un tercio de los magistrados del Tribunal Supremo.

Durante la apertura del año judicial celebrada este jueves, Perelló afirmaba que "es esencial que el Consejo General del Poder Judicial lleve a cabo la ingente labor que le corresponde de proveer las vacantes existentes con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad. Tenemos la obligación de garantizar que el sistema de selección de magistrados nos lleve a la elección de los mejores profesionales".

Según datos oficiales del CGPJ, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó la Ley que impide al Consejo del Poder judicial realizar nombramientos con el mandato prorrogado se han acumulado un total de 102 cargos pendientes de designar por el Gobierno de los jueces.

De los 102 nombramientos pendientes, 29 se encuentran en el Tribunal Supremo. Concretamente, 4 de 10 magistrados en la Sala Primera (Civil), 1 de 15 en la Sala Segunda (Penal), 14 de 33 en la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo), 7 de 13 en la Sala Cuarta (Sala Social) y 3 de 8 en la Sala Quinta (Militar). Además, el magistrado Manuel Marchena dejará la presidencia de la Sala Penal en noviembre tras cumplir dos mandatos y el magistrado Francisco Marín hará lo propio en la Sala Civil por jubilación.

En la Audiencia Nacional está vacante la presidencia de la Sala Penal y un magistrado de la Sala Social. En los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) hay pendientes 40 nombramientos, entre ellos, se tienen que convocar las plazas para escoger 8 presidencias con el mandato caducado: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia. Por último, hay 31 vacantes en las Audiencias Provinciales de toda España.

Cabe destacar que todos estos cargos deben designarse con mayoría reforzada de tres quintos. Por ello, las negociaciones entre vocales conservadores e izquierdistas del CGPJ serán indispensables para sacar adelante cualquier elección.

Tal y como recoge la reforma pactada por PP y PSOE, para reforzar la independencia judicial, "los acuerdos de los órganos colegiados del Consejo General del Poder Judicial serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo cuando esta Ley Orgánica disponga otra cosa o cuando se trate del nombramiento Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y Presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia, y Presidentes de Audiencias Provinciales en cuyo caso se requerirá una mayoría de tres quintos de los miembros presentes".

"Igualmente, se requerirá mayoría de tres quintos de los miembros presentes cuando se trate del nombramiento del Magistrado del Tribunal Supremo, y de su sustituto, competentes para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18, apartados 2 y 3 de la Constitución. Quien preside tendrá voto de calidad en caso de empate", apunta la Ley.

Perelló y la independencia del Poder Judicial

La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ recalcó en su discurso durante la apertura del año judicial el trabajo de los magistrados del Alto Tribunal: "Especialmente, no puedo dejar de reconocer la excelente labor de mis compañeras y compañeros del Tribunal Supremo que en una situación muy difícil, con motivo de las bajas no cubiertas, han seguido prestando sus servicios, redoblando el esfuerzo para que la crisis del Tribunal Supremo, no arrastrase peores consecuencias para los ciudadanos".

"Los jueces y juezas de este país hemos seguido trabajando con total entrega en la aplicación de la ley frente a cualquiera y en cualquier circunstancia, porque en un Estado democrático y de Derecho nadie está por encima de la ley. Estoy convencida de que, en el Tribunal Supremo, siempre trabajaremos para conseguir que nuestro esfuerzo se traduzca en un progreso tangible y en una justicia, mejor, más rápida, eficaz y accesible para todos los ciudadanos", concluía.