La grabación del enfrentamiento entre el juez Peinado y el abogado de Begoña Gómez: "¡Me permite, letrado!"

El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, y el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, protagonizaron un tenso enfrentamiento durante la segunda citación en sede judicial de la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Gómez es investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Según se escucha en la grabación de la comparecencia celebrada el pasado 19 de julio, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Camacho tomó la palabra para anunciar que su representada no iba a "declarar". Apuntó que el procedimiento "carece de objeto" y señaló que su clienta, aunque "no quiere esconderse ni tampoco evitar las explicaciones", había recibido su recomendación de no declarar puesto que "no está claro lo que se está investigando".

Peinado contestó recordándole a Camacho que dicha afirmación tenía que hacerla "la propia investigada". Ante los reiterados intentos del abogado de hablar, Peinado exclamó con firmeza "¿me permite, señor letrado?" ante lo que Camacho finalmente admitió estar "de acuerdo" con la petición del juez. Begoña Gómez tomó entonces la palabra para señalar por sí misma que no iba a declarar, lo que dio así por concluida la diligencia.

Las acusaciones populares personadas en la causa, es decir, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, Iustitia Europa y MRPE, denunciaron haber sido tratadas por los servicios de seguridad como "si fuéramos nosotros los investigados en lugar de Begoña Gómez". "Cuando ha aparecido la esposa de Pedro Sánchez nos han rodeado los servicios de seguridad", añadían las acusaciones que criticaban el amplio dispositivo de seguridad desplegado dentro y fuera de los Juzgados por alterar el funcionamiento de la justicia y por su alto coste económico.

Recordamos que su primera citación que tuvo lugar el 5 de julio, fue suspendida por el juez Peinado después de que su defensa alegara indefensión porque no se le había notificado la querella presentada por la asociación Hazte Oír, que había sido acumulada en el mismo procedimiento.