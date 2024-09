Crisis en el Tribunal de Cuentas: Enriqueta Chicano amenaza con abandonar si no renueva como presidenta

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha amenazado con abandonar la institución si no renueva en la presidencia. Chicano fue designada en noviembre de 2021 tras el pacto alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP dirigido entonces por Pablo Casado.

Tal y como avanzó LD el pasado mes de julio, en el tribunal existe una creciente oposición contra el liderazgo de Chicano y varios consejeros del sector izquierdista están maniobrando para quitarle la presidencia. Todo ello, después de las numerosas polémicas mediáticas en las que ha sumido al tribunal. Especialmente respecto a la responsabilidad contable de los golpistas con el 1-O y a la exoneración del Gobierno de Pedro Sánchez con los contratos covid.

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital afirman que "Chicano ha dejado caer en el seno del tribunal que si no es renovada como presidenta el próximo mes de noviembre, podría abandonar la institución. Si cumpliera su amenaza, quedaría una vacante de perfil izquierdista que se debería cubrir con un nuevo acuerdo entre el PSOE y el PP, ya que para nombrar a su sustituto sería necesario el apoyo de tres quintos en el Congreso de los Diputados".

"Con su amenaza velada, Chicano intenta presionar al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE para que no impulsen otra candidatura a la presidencia. Si se marcha, pactar con el PP sería complicado y los socialistas podrían perder un consejero en el Tribunal de Cuentas", añaden.

En la actualidad, se perfilan hasta tres consejeros izquierdistas para sustituir a Chicano. En primer lugar, el consejero del Departamento Segundo de las Actuaciones de Carácter Económico y de Carácter General del Tribunal de Cuentas, Joan Mauri. Proviene del sector de los socialistas catalanes PSC y es cercano al ministro de Industria Jordi Hereu o al alcalde de Barcelona Jaume Collboni. En segundo lugar, se encuentra Rosario García, consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del tribunal. Muy cercana a la ministra de Defensa Margarita Robles hasta hace unos meses.

La tercera candidata para sustituir a Enriqueta Chicano en la presidencia es Dolores Genaro, presidenta de la Sección de Fiscalización y consejera cotitular del Departamento de Partidos Políticos. En los últimos meses, se ha mostrado muy beligerante con la propia Chicano, especialmente con los informes emitidos por el tribunal sobre el covid-19. Algunos consejeros propuestos por el PP se plantearían incluso apoyar a Genaro frente a Chicano.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "en el caso de que la consejera Rosario García fuera elegida como presidenta, Chicano tendría que cubrir su vacante en la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. No obstante, la propia Chicano no quiere ocupar ese cargo al considerar que no tiene la preparación y capacitación suficiente para desempeñarlo al ser licenciada en Derecho, pero no magistrada".

"Por otro lado, el consejero de Enjuiciamiento, Diego Iñíguez, está incomodo en su Sección con las consejeras propuestas por el PP Rebeca Laliga y Elena Hernáez. Por ello, podría avalar la candidatura a la presidencia de Joan Mauri, para cubrir la vacante del propio Mauri en su departamento", concluyen.

La presidencia de Fiscalización y Enjuiciamiento

Cabe destacar que junto a la presidencia del Tribunal de Cuentas que ostenta Enriqueta Chicano, también se renovará en noviembre la Presidencia de la Sección Fiscalización que ostenta Dolores Genaro y la Presidencia de Enjuiciamiento en manos de la consejera designada a propuesta del PP, Rebeca Laliga. Tal y como publicó este diario, "esta situación interna del tribunal provocará su práctica inactividad hasta finales de año en cuanto a informes relevantes se refiere".

"Enriqueta Chicano se está atrincherando en el cargo para renovar como presidenta del Tribunal de Cuentas y evitar su posible sustitución. Para ello, está realizando una campaña en el seno del PSOE y del propio Ejecutivo socialista. Además, podría buscar alianzas en el bloque de consejeros propuesto para el PP para lograr su objetivo", apuntan.