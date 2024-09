"El sanchismo puso alfombra roja al régimen de Maduro para extorsionar y expulsar a Edmundo González de Venezuela"

Este jueves al mediodía se vota en el Parlamento Europeo la resolución para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Tras publicar González Urrutia un vídeo en el que reconoce que firmó un documento bajo "coacción" en la embajada española para salir de Venezuela, Esteban González Pons ha dicho en una entrevista en Es la Mañana de Federico que la sensación que le ha producido ver el vídeo de la extorsión es "primero de asco y vergüenza, y después de indignación".

El jefe de la delegación del PP en Venezuela y vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo ha añadido que "más allá de ver cómo se chantajea a una persona en directo queda claro que España está implicada en convertir a Maduro en dictador por más tiempo. Nuestro gobierno es complice de lo que sucede en Venezuela". Porque, según ha relatado, "Edmundo González estaba en la embajada de Países Bajos y fue trasladado a la residencia del embajador de España para que el chantaje fuera posible".

Para González Pons "hay una secuencia de hechos que hay que tener presente, lo primero que filtran es el documento y después el vídeo". Y es entonces cuando Edmundo sale y dice "que esa firma se ha producido bajo coacción". Por lo que hacen al "publicar el vídeo es que se ha producido en un clima gangsteril y ha dejado con el culo al aire al Gobierno de España, que es un colaborador de Maduro en descabezar al presidente electo de Venezuela", ha sentenciado Pons.

"Hay delitos comunes pero en el fondo hay una connivencia de España en un golpe de Estado en un país extranjero. Si admitimos que hubo elecciones y las hubo; si admitimos que Edmundo González las ganó y las ganó; si admitimos que el Gobierno de Venezuela las tapó para dar un golpe de Estado y para la salida del presidente electo su coacción y su envío al exilio el Gobierno de España ha sido colaborador necesario: el Gobierno de España está implicado en el golpe de Estado que se ha producido en Venezuela. Es gravísimo lo que está ocurriendo", ha dicho Pons.

Sobre el papel del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que "la residencia del embajador no es formalmente territorio español pero es España, además está custodiada por Policía y Guardia Civil. Y además hay siempre presencia del CNI. Formalmente no sucede nada en la residencia del embajador, aunque no sea embajada, que el Gobierno de España no quiera que suceda. El Gobierno de España sabe todo lo que sucede en la residencia del embajador y se considera tan inviolable como la propia embajada". "Un asalto o una entrada a la fuerza a la residencia del embajador es exactamente lo mismo que un asalto o una entrada a la fuerza en la embajada de un país", ha añadido.

Y ha contado que "en esa residencia del embajador me encontré cenando sin que nadie me hubiera anunciado que estaba cenando allí a un personaje que está oculto en toda esta historia: José Luis Rodríguez Zapatero". Sobre el expresidente socialista ha dicho que "detrás de todo lo que está ocurriendo hay que tener claro que está también Zapatero, que sigue callado, sin decir nada, sin hacer ninguna declaración y que supuestamente tiene negocios en Venezuela". González Pons ha asegurado que Zapatero "es el gran urdidor de este plan y el que ha comprometido al Gobierno de España en esta operación que es la más sucia de la historia reciente de la diplomacia española".

Y ha apostillado que el Gobierno "en el caso venezolano sigue las directrices de Zapatero y que el interés de Zapatero no ea un interés general, me temo que es particular y es ese interés el que dirige la política exterior de todos los españoles, como en el tema de Marruecos y me temo que pueda pasar con el tema de Gibraltar".

Respecto a la moción que se va a votar esta mañana en Bruselas, el eurodiputado del PP ha reconocido que "no hemos sido capaces de presentar una moción conjunta, sólo va firmada por el grupo del PP y de Meloni, pero confiamos en que haya fugas de votos entre liberales y socialistas para que esa votación salga adelante".

"Los diputados de Vox votarán a favor de la resolución pero ahora forman grupo con unos partidos muy excéntricos. Cuando estaban con Meloni estaban con los conservadores europeos. Los liberales son muy individualistas, por eso confío en que haya muchos que apoyen la resolución, así como socialistas, como los portugueses, que han dicho que votarán a favor", ha añadido.