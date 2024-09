García-Castellón demanda a Ione Belarra por llamarle "corrupto" y "prevaricador" y le reclama 120.000 euros

"Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza". Este mensaje lo escribió la secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, el pasado 2 de septiembre cuando el BOE publicó la jubilación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

Ahora, el magistrado ha presentado ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo una demanda por derecho al honor, según adelantó ABC, por la que reclama a Belarra 120.000 euros y las costas. Esta cantidad de 120.000 euros, expone la defensa, "no es ‘al azar’, sino que ha sido calculada conforme a lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/82, así como la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo respecto al cálculo de la cuantía por una vulneración del derecho al honor". Asimismo, reclama que se condene a Belarra a difundir el contenido de la sentencia en su perfil de la red social "X" en la que se produjo la intromisión en el derecho al honor, o en otro medio con semejantes características.

"Tal y como puede apreciarse en la publicación, ésta ha alcanzado las seiscientas sesenta y dos mil visitas. Además, cuenta con más de seis mil ‘me gusta’, tres mil interacciones y mil comentarios de entre los que encontramos multitud de vejaciones, insultos y desprecios hacia D. Manuel García-Castellón", señala el escrito al que también ha tenido acceso Libertad Digital.

"El alcance mediático del comentario se debe a que la demandada, por su condición de diputada y secretaria de un partido político, tiene una capacidad de influencia infinitamente superior a la que cualquier otro civil pudiere tener. Esto es, su comentario, que ha tenido enorme repercusión, ocasiona que infinidad de personas lleguen a creer que el Sr. García-Castellón es un juez 'corrupto' y 'prevaricador', siendo esta aseveración absolutamente falsa", ahonda la demanda.

"En contra de lo que la Sra. Belarra manifiesta, no existe ni una sola sentencia que condene al Sr. García-Castellón por un delito de corrupción ni por un delito de prevaricación, puesto que nunca ha sido juzgado por ello", por lo que el comentario de la dirigente y diputada de Podemos resulta "completamente inaceptable" además de "incierto". Así, subraya, "la referida publicación vulnera flagrantemente el derecho al honor de mi representado, atentando gravemente contra su persona y contra su carrera profesional que, como es bien sabido, ha sido en todo momento intachable".

La defensa del juez considera que el mensaje de Belarra "ha ocasionado una clara vulneración del derecho al honor del demandante, causándole graves perjuicios, alterando su tranquila y apacible retirada vida actual, así como menoscabando su salud toda vez que todas las acciones y decisiones de éste como miembro del poder judicial español han ido encaminadas a salvaguardar la imparcialidad que le es requerida para impartir la justicia". Y es que "no cabe duda de que las expresiones empleadas por la Sra. Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas", por lo que no tienen amparo en la libertad de expresión, dado que la Constitución no recoge "el derecho al insulto".

Tras conocerse la demanda de García Castellón, la diputada, lejos de rectificar, ha escrito un nuevo comentario en X, antes Twitter, donde ha incidido en sus acusaciones que han motivado la demanda. "García-Castellón no tenía ganas de jubilarse y continúa la guerra sucia judicial contra Podemos". Y remata afirmando: "Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para perseguir a los adversarios políticos de la derecha es corrupción, con o sin condena".

García-Castellón ha sido uno de los jueces que ha recibido las más duras críticas. Tanto que el año pasado llegó a solicitar amparo al Consejo General del Poder Judicial cuando desde el Gobierno de Pedro Sánchez y el independentismo se le acusaba de prevaricar por investigar a Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democratic.