La UCO sigue con su trabajo de investigación de la trama Koldo-PSOE. Y todos los datos volcados de los móviles confirman un hecho: que Víctor de Aldama, el contacto de Begoña Gómez con Globalia durante las fechas del rescate público multimillonario a la compañía, se encuentra con un puesto muy destacado en la cúpula de esta "organización criminal" con desvío incluido de dinero a República Dominicana.

La conversación

Entre las conversaciones captadas figura la siguiente: "El día 22/01/2022. Cesar [uno de los miembros de la trama] le envía una nota de voz Arancha [otra de las personas dentro de la red]" con el siguiente "contenido del audio: "A ver. ahora te cuento, los euros sí que no los vamos a llevar y dólares es que tenemos que verlo, nos vamos a Miami y no puedo llevar más, en total 10.000 dólares cada uno, no podemos llevarnos más entonces la idea era llevarnos solo billetes de cien para que no ocupe tanto y sumar, porque Javi tiene algo de dinero también y sumar, entonces ahora te digo a ver como lo hacemos, el resto no nos lo podemos llevar y nos vamos ahora a las cinco de la tarde en el vuelo, ¿vale? ahora te... ahora te cuento".Se trata, sin más, de uno más de los comentarios de una red -organizada según los investigadores por Aldama y sus denominados como "Cuatro Mosqueteros".

Conclusión de la UCO

Y la conclusión que saca la UCO de todo ello es que hay indicios evidentes de "organización criminal". "En la actualidad, la clave de las actividades de la delincuencia grave y organizada son tanto (1) el uso de la corrupción como (2) el abuso de las estructuras empresariales legales, y ambas circunstancias han sido expuestas durante el transcurso de la presente investigación", señala la UCO que opera como policía judicial. "Las organizaciones criminales utilizan la corrupción para infiltrarse en los sectores públicos y privados recurriendo principalmente al cohecho y al tráfico de influencias para facilitar sus actividades delictivas, además de la obtención de los beneficios económicos inherentes a las mismas", explica el mismo informe. Y allí la UCO, en su cúpula, sitúa a Víctor de Aldama, el mismo contacto y amigo que guió a Begoña Gómez en sus citas con Javier Hidalgo durante el rescate de su compañía Globalia.

"En la presente investigación, se ha observado esa simbiosis que ambos sectores demandan para la consecución de sus ilícitos fines. Los tres principales actores, Koldo, Aldama y Cueto, en concierto de actuaciones, y exhibiendo jerarquía en cada uno de sus respectivos ámbitos de actuación, se han prevalido de sus relaciones personales para obtener un lucro económico ampliamente descrito a largo de la presente causa", señala la investigación.

"Los tres mencionados se constituirían en dirigentes, por su capacidad de toma de decisiones, su capacidad de influencia y su capacidad corruptora. Sin duda, todos estos elementos, unidos a la permanencia temporal de sus ilícitas actividades apuntan de manera indiciaria a la existencia de una organización criminal", afirma la UCO.

"Amén de los tres principales objetivos referidos, surgen otra gran cantidad de participes sin cuyo concurso la organización criminal que se atisba no podría pervivir", concluyen. Aldama figura, igualmente, en la trama, como puntal en el desvío de dinero a República Dominicana.