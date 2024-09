Caso Begoña Gómez: Barrabés diseñó un 'Wakalua' para República Dominicana tras la llegada de Sánchez a Moncloa

El empresario Juan Carlos Barrabés diseñó un 'Wakalua' para República Dominicana tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Wakalua era un Hub (centro) sobre innovación en turismo que lanzó Globalia en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT) en enero de 2019 y que fue dirigido hasta su desaparición en 2023 por Leticia Lauffer. Barrabés conoció al presidente del Gobierno y a Begoña Gómez hace casi 10 años.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga a Begoña Gómez y a Juan Carlos Barrabés por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha fijado este lunes para deliberar sobre el futuro judicial del caso. No obstante, el tribunal afirmó que "la resolución derivada de esa sesión de deliberación y fallo se conocerá con posterioridad, tras la redacción por parte de su ponente y de la notificación del correspondiente auto".

Según la documentación, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Barrabés elaboró una propuesta de colaboración para el Ministerio de Turismo de la

República Dominicana para "crear el Hub de turismo más relevante del Caribe". El objetivo sería crear "espacios colaborativos, atracción de diferentes actores, aceleración de la innovación y creación de nuevos negocios".

La propuesta se diseñó a principios de 2019, apenas 8 meses después del aterrizaje de Sánchez en Moncloa, y contemplaba un marco temporal para la completa activación del Hub de aproximadamente 3 años. Se presentó a las autoridades dominicanas entre febrero y marzo. Cabe destacar que en los últimos años, la República Dominicana se ha situado en el foco de diversos casos de corrupción relacionados con el PSOE, entre ellos, el caso Koldo.

Según la misma documentación, a la que ha tenido acceso LD, "la fase de lanzamiento del Hub de turismo tendría una duración aproximada de diez meses". El equipo del proyecto lo integrarían Paz López, responsable del producto Open Innovation y directora de proyectos de Barrabés; Sofía Polo, directora de Operaciones en Barrabés Next; María Sánchez, consultora de Innovación en Barrabés Next; Sonia Demet, experta en innovación de Barrabés Next; Alejandro López, exdirector de Comunicación de Barrabés Meaning; y Tamara Ojeda del Departamento de Comunicación y Contenido en Barrabés Meaning.

Durante el Lanzamiento del Hub, se llevarían a cabo las siguientes fases: "análisis de situación y benchmark sobre el topic, elaboración y presentación del modelo conceptual del HUB, lanzamiento de la competición de startups a nivel internacional y ejecución del modelo de relación de partners diseñado". Para ello, Barrabés elaboró un presupuesto inicial de 307.620 euros, que no incluía el IVA, ni los "gastos de desplazamiento, dietas y otros originados por la ejecución de actividades en la República Dominicana como el alquiler de salas e incentivos de externos".

Entre sus proyectos, Barrabés citaba en su propuesta presentada al Ministerio de Turismo de República Dominicana el "Programa diseñado y gestionado por Barrabés, lanzado en 133 países, con el objetivo de identificar los nuevos líderes de la transformación del sector turístico" de la OMT en colaboración con Globalia, el grupo empresarial de los Hidalgo. Además, citaba numerosos proyectos realizados con importantes empresas e instituciones españolas.

LD se ha puesto en contacto con el grupo Barrabés para saber qué sucedió exactamente con el proyecto ofrecido a República Dominicana para crear el mayor Hub de turismo del Caribe. La empresa no ha ofrecido ningún tipo de respuesta al respecto.

Colaboración de Barrabés con la OMT y Globalia.

Proyectos de Barrabés.

La corrupción del PSOE en la República Dominicana

Muchas de las tramas de corrupción que se investigan desde hace años relacionadas con el PSOE desembocan en las paradisiacas playas y en los lujosos hoteles de la República Dominicana. En los últimos meses, el PP ha denunciado un gran número de vuelos oficiales sospechosos del Gobierno de Pedro Sánchez en Falcon a este país.

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga en el marco del caso Koldo el cobro de comisiones ilegales en República Dominicana. También se investigan las conexiones del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, con complejos hoteleros de los Hidalgo. Precisamente, Juan José Hidalgo, propietario de Globalia, se nacionalizó dominicano en febrero de 2017.