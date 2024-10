Los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial han respaldado sin fisuras la investigación del titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado Peinado, a la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En un auto de 23 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, los magistrados salen al paso de las acusaciones vertidas contra el juez Peinado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y de la defensa de la propia Begoña Gómez asegurando que la instrucción es "un procedimiento vivo" y que la investigación del magistrado "no es prospectiva", ni ha causado "indefensión". La Sección 23 también recuerda a Peinado que la investigación a Globalia debe esperar hasta que aparezcan "hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio".

LD desglosa las claves del auto de la Audiencia Provincial que pone el foco en las millonarias adjudicaciones del Estado al empresario Juan Carlos Barrabés tras conocer a Begoña Gómez y en la Cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que se le concedió a la mujer del presidente del Gobierno.

La instrucción no deja de ser un procedimiento vivo, que no puede quedar anclado a los hechos inicialmente denunciados como cometidos. No estamos en la fase de fijar el objeto del proceso penal en la que el contenido delimitador se circunscribe a los hechos allí reflejados y personas imputadas propia del auto de transformación del procedimiento en abreviado, o del procesamiento, sino en la fase anterior de instrucción; por lo que la fijación del hecho que pretenden las partes en este momento, resulta impropia de la fase procesal en la que nos encontramos. La condición de investigado se mantiene durante toda la fase de instrucción, que consiste en una fase preliminar en la que se practican todas las diligencias que se consideran necesarias para poder esclarecer los hechos y conocer si existen indicios racionales de criminalidad, que permitan sostener que la persona que ha sido denunciada efectivamente ha cometido el hecho denunciado y que el mismo reviste caracteres de delito.