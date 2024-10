Koldo identificó al director general de la Guardia Civil como el autor del chivatazo sobre la investigación

El asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, identificó al que fuera director general de la Guardia Civil hasta el mes pasado, Leonardo Marcos, como la persona que le dio el chivatazo a sobre la investigación que efectuaba la UCO para el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

La ex directora de la Guardia Civil Mercedes González, que estuvo tan solo unos meses en el cargo, volvió a dirigir al Instituto Armado, hace pocas semanas después de que Leonardo Marcos presentase su renuncia por motivos personales. Marcos, que llegó al cargo después de la salida de González para incorporarse en las listas del PSOE de las últimas elecciones generales, trasladó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su intención de reincorporarse al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Según el informe de la UCO de 87 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, "durante el tiempo en que las intervenciones telefónicas estuvieron activas en el marco de las presentes diligencias previas, se observaron conversaciones que evidenciaron que Koldo tendría conocimiento de la investigación que se estaba desarrollando sobre su persona. En este contexto, se han obtenido más indicios en el documento y audios analizados, de que Aldama y el propio Koldo conocían detalles sobre la investigación".

"En este marco", añade el informe, "en la llamada del 25.01.2024 que RUBÉN mantuvo con KOLDO, este le confirmó, según RUBÉN Villalba (comandante de la Guardia Civil), que era la UCO y no otro cuerpo policial quien se encontraba realizando una investigación sobre su persona y que fue el anterior Director General de la Guardia Civil, quien le informó sobre la investigación en curso".

Extracto del DOCUMENTO 1:[...] Me llamó en más de una ocasión para que intentara confirmarle que era la UCO quien estaba tras sus pasos a lo que hice caso omiso hasta que en una llamada WhatsApp del pasado día 25 enero que mantengo con Koldo, él mismos sin venir a cuento en la conversación llegó a confirmarme que era la UCO y no otro cuerpo policial a lo que no le di importancia y seguimos hablando de otros temas. Tener en ¡cuenta que Koldo es una persona muy conectada y supuestamente con muy buenas relaciones a altos niveles. Según Koldo, fue el actual Director de la GC quien le informó de tales detalles".

"Sobre este particular, se debe señalar dos circunstancias; la primera es que, hasta la fecha de emisión de este informe, esta instrucción policial no ha hallado indicios que corroboren este extremo, la segunda alude a la ligereza con la que KOLDO se refiere a sus relaciones con personas relevantes ante terceros, presumiblemente para darse cierta importancia, sirva de ejemplo la conversación transcrita e incluida en el escrito de esta Unidad de fecha 05.02.20241, donde parece indicar a su interlocutor que se habría reunido con el DAO una mañana concreta, resultando esta afirmación falsa por cuanto esta Unidad mantuvo un control de actividades sobre este investigado durante ese día, corroborando la no existencia de esa entrevista", apunta la UCO.