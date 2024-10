"Jéssica es la unidad monetaria del sanchismo"

El Mundo

"El Congreso choca con el Senado, desdeña su veto y decide enviar la rebaja de penas a etarras al BOE". Mejor no eternizar lo inevitable. "Ábalos prepara su resistencia: "Ya no le debo disciplina al PSOE ni a nadie"", cuenta Juanma Lamet. Ya lo veremos. La mafia es la mafia y sabe cómo acabar con la resistencia de sus elegidos. Cuídese mucho.

Iñaki Ellakuría avisa a los optimistas del fin de la dictadura sanchista. "Las malas excusas ofrecidas por el Gobierno avivan las predicciones que periódicamente dan a Pedro Sánchez por acabado. Unas profecías que recuerdan a las que se hacían durante los años finales del franquismo respecto al dictador, cuyo final fue tantas veces anunciado equivocadamente. Igual que con Franco, con Sánchez algunos quieren enterrarlo antes de tiempo y caen en la precipitación". Se llama confundir los deseos con la realidad. "Aunque Moncloa apeste a podrido y Santos Cerdán lo haga a penúltimo tonto útil que va a ser sacrificado por «el 1», es improbable que la corrupción mate a Sánchez. Ni el malestar de FelipeGonzález y Alfonso Guerra, ni las fintas inanes de Tudanca, Page, Espadas, Lambán y Lobato, representan una amenaza real para un líder socialista que, durante los cinco días de reflexión con los que maltrató a los suyos amagando con dimitir por amor a Begoña, comprobó con regocijo el pánico que les producía posibilidad de su marcha". Calla, Iñaki, no nos recuerdes esos momentos de vergüenza ajena, con Marisú dándose golpes en el pecho y el Page arrastrándose como un gusano.

"Sánchez ha llevado a los socialistas frente al abismo de tener que elegir entre él y la nada. El PSOE es hoy un secarral de neuronas y dirigentes, sin apenas poder institucional, y que seguirá fiel a Sánchez únicamente porque casi nadie cree posible o concibe el postsanchismo". Y le temen más que a un nublado. "Sánchez caerá antes por Cataluña que por Koldo", concluye. Puede. O no.

Emilia Landaluce también está en plan cenizo. "Desafortunadamente, es bastante probable que, si se celebraran elecciones, Feijóo volvería a ganar, pero seguramente no podría armar una mayoría que le permitiera ser embestido, por utilizar la terminología de los memorándum Ábalos. Su argumentario ha calado en el electorado, aunque sea inverosímil. Hay una urdimbre de la derecha en la Justicia para echar a Sánchez; el presidente ha hecho bien en apoyar los negocios de su mujer porque es feminista; lo de Venezuela es sobreactuación histérica... Y eso les hará votar izquierda". No es sólo por eso. Es la burricie de la izquierda y su incurable sectarismo. "Falta ilusión en la derecha más allá del "antisanchismo", por utilizar la terminología. Sánchez seguirá hasta 2027". El antisanchismo es lo mismo que el antifranquismo y eso no se veía tan mal.

El País

"Bendodo, vicesecretario del PP, en una reunión a puerta cerrada: "Es muy posible que haya Presupuestos"". Pues bueno, tampoco parece un notición para abrir un periódico, pero ellos sabrán. ¿Qué quieren reflejar, la falta de confianza del PP en ellos mismos? Eso ya lo sabemos todos. ¿Qué Sánchez no caerá por la corrupción? Ni Felipe González ni Rajoy. Rajoy cayó por culpa de Albert Rivera y Felipe por la crisis de 1992. Sobre inmigración hay titulares interesantes. "Bruselas sondea la apertura de centros de deportación fuera de la Unión Europea", como ha hecho Meloni. "Sánchez rechaza de forma tajante la idea de centros de deportación fuera de la UE que sondea Bruselas". Él es más de abyir centros de concentración en aeropuertos abandonados. Claro, que Sánchez puede decir misa en latín o en ingles en Bruselas, ya le tiene cogida la medida al tirano corrupto mayor de la Historia de España.

El editorial de esta basura sanchista también pretende dar clases a Europa entera, al mundo, al universo si es preciso. Buenos son ellos. "La Unión Europea no puede ignorar por más tiempo el uso que se hace de sus fondos como parte de los acuerdos migratorios que ha firmado con terceros países". Crear campos de concentración, bueno, vale. "Bruselas debe garantizar que el trato a los migrantes cumple con las normas europeas sobre derechos humanos. Dentro de sus fronteras y fuera de ellas cuando se usen sus fondos. Sería bueno que las audiencias al nuevo equipo de comisarios —que se celebrarán en noviembre— sirvieran para exigir rigor y transparencia en el uso digno de los miles de millones de euros destinados a inmigración". Y de paso, que nos digan dónde están millones que ha dado a Sánchez y que no aparecen por ninguna parte. ¿Los tiene Begoña? ¿Ábalos, Koldo? ¿ O tal vez los ha guardado Sánchez para cuando salga de Moncloa? Porque de esta banda de ladrones que habita en Moncloa nos podemos espera todo.

ABC

"El Congreso ignora el veto del Senado y ordena publicar la ley que beneficia a presos de ETA". Lo malo sin remedio, cuanto más rápido mejor. "Borràs niega que haya abierto «la puerta» a una moción de censura a Sánchez". Se ve que la mafia sanchista le ha enviado una cabeza de caballo.

Al margen del ADN de Colón, que requiere mucho tiempo y estudio, Ramón Palomar habla de la "esposísima". Como preámbulo, la vanidad. "Cuidado con el exceso de vanidad, con los aterciopelados halagos que la nutren, con los piropos que la vitaminan, con los cobistas profesionales que nos rodean porque su vocación traidora sólo trata de parasitarnos mientras acarician solícitos nuestro lomo. Todos los días interesa vigilar la vanidad del mismo modo en el que se controla el colesterol o cualquier otra dolencia que revolotea pertinaz. Para esquivar los subidones de vanidad conviene disponer de amigos genuinos que te apuñalan con las dolorosas verdades. La sinceridad, de acuerdo, en ocasiones está sobrevalorada. Decirle al prójimo que ha engordado destila sadismo, pero en otros casos sólo cuando nos explican la cruda realidad reaccionamos. Y si no reaccionamos, es que estamos perdidos y eso es una lástima". Pues Sánchez está perdido sin remedio. O ya venía así de fábrica.

"La extravagante, marciana y anabolizada carrera académica de Begoña Gómez, la esposísima, nunca tuvo ni pies ni cabeza". Tenía un excelente maestro es su alcoba. "La vanidad de Begoña exigía escaparate, plataforma, púlpito, butacón o trono para pronunciar unas merluzadas que nos han sorprendido, desde luego, por hueras. Begoña, para fortalecer su vanidad, se arrimó al ámbito universitario, que eso proporciona lustre y prestigio. ¿Qué necesidad tenía? Ninguna, pero la vanidad la dominó y ella prefirió figurar sin ningún salero y sin bagaje que la acreditase. Su ridículo al pretender una pátina intelectual de la que carece, resulta estrepitoso. Le han suspendido, pues, el chiringuito de rarunas lecciones catedráticas que no eran sino fugaz espuma de nuestros días tardosanchistas". Si se cumple lo del tardosanchismo, bienvenida sea la vanidad.

La Razón

"El PP enfría una moción de censura: "Hoy no tenemos los votos para cambiar este Gobierno"". Pues no, parece que no. José Antonio Vera mira al PNV, esa pandilla de jesuitas. "La moción de censura presentada y ganada gracias a que el PNV la votó porque, presuntamente, este partido no soporta la corrupción. Lo que llama poderosamente la atención ahora es que los máximos representantes de los jeltzales vascongados estén callados como puertas ante la sucesión de noticias escandalosas que afectan a Sánchez, a su partido, a su familia, a sus ministros, a sus presidentes autonómicos, a la estructura misma de su organización en diferentes esferas de la gestión pública". El PNV es así, está en su ADN, como el judaísmo en Colón.

"Cierto que estamos en los prolegómenos de investigaciones judiciales que serán largas, pero cuando la mugre es tan grande, las mentiras tan abultadas, las versiones tan contradictorias y el hedor tan insoportable, partidos de piel tan fina como el PNV no deberían mirar para otro lado. Por mucho menos echaron a Rajoy. Pero se ve que lo importante no era la corrupción, sino los peajes. De lo contrario no se entiende tal inacción ante este olor hediondo que apenas permite respirar. Pedir la renuncia del Gobierno y la convocatoria de elecciones es hoy, más que nunca, un deber democrático". Por pedir que no quede.

Y en El Debate, Antonio Naranjo, habla de una pobre que se ha visto metida en este follón. "Jéssica, con dos eses y tilde, es nombre de choni, como Cynthia o Vanessa salvo si eres de Wisconsin, con petición de disculpas anticipadas para todas ellas. Una charo puede llamarse María Jesús y encargarse de Hacienda, con los resultados catastróficos previsibles, pero una princesa de polígono infinitamente más vistosa, pero menos peligrosa sale condicionada desde el registro civil con esas dobles consonantes y esas virgulillas imposibles que predestinan, por ejemplo, a arrimarse a Ábalos". Le daba dinero y le pagaba un chalé, no le vamos a pedir ejemplaridad a esta chica.

"Jéssica es la unidad monetaria del sanchismo, el billetito que Sánchez ha ido poniendo en el escote de Otegi, de Pumpido, de Puigdemont, de Junqueras y de buena parte de la prensa del Movimiento para que a cambio le bailen pole dance por una barra en la que resbalan los trigéminos, tal vez, pero sobre todo los escrúpulos y los principios con una sorprendente facilidad".

"Por lo visto está feo que Ábalos cuide de su chica, lo sea a tiempo parcial o con contrato indefinido, pero no lo está que Sánchez haya estado en la misma barra mil veces y que de hecho trate aún mejor a la suya, Begoña Gómez, más mimada por el sistema que la rubia de extrarradio elegida por el malo de la película para recibir el calor humano que hasta los sicarios necesitan al volver a casa tras una larga jornada de trabajos sucios". Trabajos sucios para el Corleone de Moncloa.



"Es perfectamente coherente con el currículo de inmundicias previas que el ecosistema de Sánchez intente ahora señalar a Ábalos como primer y único responsable de la madre de todas las tramas y que, en ese viaje, se utilice el nombre poligonero de su amada para reforzar el mensaje". Las miserias de este individuo son interminables.

"Pero ya no cuela: aquí el patrón era otro, la geisha privilegiada de verdad era la de la transición competitiva y no la del blanco satén y la auténtica degradación no está en arrejuntarse con una superviviente de nombre imposible en castellano, sino en acabar en la Audiencia Provincial por ayudar a otra más recatada en apariencia pero mucho más ambiciosa en sus objetivos". "Un respeto a Jessica". A ver si ahora una pobre chica va a tener la culpa de la cloaca asquerosa en la que viven los del palacio de la Moncloa y aledaños.