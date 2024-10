Una exsecretaria de Juventudes Socialistas acusa a Sánchez de "no actuar" ante un caso de acoso

Entre los muchos mensajes en torno a la dimisión de Íñigo Errejón por las denuncias anónimas de acoso en redes sociales estuvo uno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El Gobierno trabaja por una España feminista donde las mujeres tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y la misma libertad y seguridad que los hombres. Toda mi condena a quienes atentan contra este proyecto de igualdad", dice el socialista en alusión al ya ex portavoz de Podemos en un tuit en el que también manda "todo mi apoyo a las mujeres que sufren acoso y abusos", y de paso, toda su "confianza" a su socia y vicepresidenta Yolanda Díaz.

El Gobierno trabaja por una España feminista donde las mujeres tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y la misma libertad y seguridad que los hombres. Toda mi condena a quienes atentan contra este proyecto de igualdad. Todo mi apoyo a las mujeres que sufren… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 24, 2024

El mensaje en medio del ruido en las redes sociales acabó volviéndose en contra del presidente. Elisa Abril, ex líder de las Juventudes Socialistas de Valladolid, publicó un mensaje dedicado a Sánchez señalando que ella denunció "internamente y después en el juzgado". "El partido me pidió "amablemente" retirar la denuncia "por el daño al partido". Adivina quién no actuó".

Denuncié internamente y después en el juzgado. El partido me pidió "amablemente" retirar la denuncia "por el daño al partido". Adivina quién NO ACTUÓ. Condenado un edil del PSOE por acoso a la ex líder de Juventudes Socialistas - https://t.co/WvNwKMNZMi https://t.co/ojFv0BTsxN — Elisa Abril Cerecero 🇵🇸 (@elisaAbril17) October 24, 2024

Abril aludía a un caso de acoso en el PSOE de Valladolid ocurrido entre junio de 2015 a mayo de 2016 y que desembocó, en 2019, con Sánchez ya en el poder, en una condena por acoso contra el concejal del PSOE de Berrueces.

Abril, que sí llevó la denuncia ante los tribunales, recibió durante un año decenas de comentarios vejatorios en Twitter por haber apoyado al rival del concejal en las primarias de Medina de Rioseco. Según la sentencia, recogida por el Diario de Valladolid, el edil condenado creó un ambiente de presión que terminó desembocando en la dimisión de Abril al frente de las Juventudes Socialistas. En su día, la socialista denunció el "nulo apoyo" del partido. "Me duele porque esperaba especialmente del PSOE, que presume de estar en primera línea de defensa de las mujeres y contra el acoso, una reacción más contundente", declaró entonces.