Aldama usó al PSOE de Sánchez para impulsar la triple estructura caribeña de Air Europa: Venezuela, México y República

De nuevo era con el fin de relanzar Air Europa y, de nuevo, también, con el apoyo del Gobierno de España. Así se trazó el desarrollo del negocio por medio de un viaje oficial a México, el 4 de febrero de 2019, del por entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El objetivo teórico: "Afianzar la presencia de empresas españolas en proyectos de infraestructura y transporte del país". Lo cierto es que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) describe esa visita como "un viaje de trabajo en el extranjero, el cual fue organizado por Víctor de Aldama. Todo ello con el fin de fomentar la frecuencia de vuelos de Globalia-Air Europa en dicho país". Es decir, que ya por aquellas fechas Aldama estaba usando sus contactos con el Gobierno de España para relanzar la situación de Air Europa.

No distaba mucho el plan del impulsado por el propio Aldama con el contrato para recuperar la deuda venezolana de Air Europa –200 millones de euros– o el precio de José Luis Rodríguez Zapatero de implantar a Air Europa como aerolínea de referencia de la Venezuela de Nicolás Maduro. Todo ello, además, en el caso de Aldama, tomando como centro de operaciones República Dominicana, donde es igualmente potente el desarrollo hotelero del grupo para el que trabajaba -Globalia-. Y todo ello fue durante la época de mandato del PSOE de Pedro Sánchez.

Aldama contaba ya con estructura para realizar este tipo de negocios: "Este encuentro [en México], impulsado por Aldama, quien en ese momento era cónsul honorario de España en México y consejero de Globalia, giraría en torno a cuestiones relacionadas con transportes entre España y el país norteamericano y contaría con la participación de Ábalos, el gobernador de la región de Oaxaca en México -Pedro Murat- y el mexicano Pedro Miguel Haces Barba", señala la UCO en su informe.

Haces Barba, ha sido senador del partido Morena, el mismo partido del que forma parte el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum.

El 28 de agosto de 2018 Aldama remite una serie de mensajes que dan una idea del impulso a este plan y de la seguridad que tenía de poder usar el Ministerio de Ábalos con este fin: "Ábalos puede firmar todo eso y lo que necesite el país del tema de Fomento de carreteras, puentes, trenes, transporte público, puertos, todo lo que se necesite".

Aldama igualmente remitió a Haces mensajes para que no se olvidara esta vía de negocios por parte de los mexicanos: "No me has dicho nada del tema del ministro de Fomento; podemos hacer muchas cosas, esta mañana estuve de nuevo con ellos".

La UCO, así, deja el siguiente resumen del interés por México: "Mantienen con frecuencia encuentros en España y llegan a compartir al menos un viaje de trabajo en el extranjero -en referencia al viaje oficial de Ábalos realizado en febrero de 2019 a Oaxaca (México)- donde se reunieron con el gobernador Alejandro Murat y el senador Ricardo Monreal". Y señala que todo ello fue "organizado por Aldama".

La UCO da más detalles: "En este contexto, resulta reseñable cómo Aldama describe su posición ante el Ministerio. En su conversación con Haces, después de que este último le indicara que no podía acudir al encuentro con el ministro, Aldama señalaba que guardaba "el cartucho para otro momento porque ya le tengo convencido al ministro para la línea directa Madrid-Oaxaca con Air Europa".

Aldama lo resumió de esta manera en otro mensaje: "Hermano, tengo aquí armadas muchas cosas, y con el nuevo Gobierno lo que se quiera y superposicionado, podemos hacer mucho […]. Te tengo que contar hay mucho y muy bueno’’. "Ya con el ministro de Fomento tengo todo armado", concluye.

Y hay que recordar que Globalia –matriz de Air Europa– tuvo serios problemas para recuperar su deuda venezolana. El Gobierno de Maduro no terminaba de pagar cerca de 200 millones de dólares que adeudaba al grupo y la compañía de los Hidalgo decidió encargar al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero las gestiones de recuperación de ese significativo importe. Rodríguez Zapatero cumplió con el encargo pero sin lograr, al menos por él mismo, la recuperación del citado dinero. Esa función quedó para más adelante y por medio de una segunda persona igualmente vinculada a este encargo: Víctor de Aldama, el contacto de Begoña Gómez para sus reuniones con Javier Hidalgo justo cuando se diseñaba el sistema de rescate de Globalia por parte del Gobierno del marido de Begoña Gómez.