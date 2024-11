La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha intervenido un intercambio de mensajes entre el comisionista Víctor de Aldama y su socio Ignacio Díaz Tapia, conocido como uno de los "cuatro mosqueteros", que muestra el desenfreno de la trama Koldo: "Casino, drogas y putas. Cabrón todo lo que me gusta".

La conversación, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, se produjo el 15 de octubre de 2020 y en ella abordan, desde las nuevas posibles líneas de negocio abiertas tras la pandemia a la adquisición de un vehículo de lujo para Aldama.

Ignacio Díaz Tapia escribe a las 7:07 horas de la mañana: "Perdona ! Ayer caí. Dos horas más tardes, afirma: "Ya estoy saliendo de aquí". Aldama contesta: "Pues vente a la ofi porque viene ahora una persona y estoy sin coche". "Voy. Tu coche lo reserva Manu hoy. Ya ha hablado con el. 60k", replica Díaz Tapia.

"Perfecto genial", dice Aldama. "No baja más", contesta Díaz Tapia. "Ok bueno pues ese precio está de cojones me iba a costar el mismo 151", apunta Aldama. "Es la leche. Ahora te veo", apunta su socio.

Tras intercambiar varios documentos sobre negocios relacionados con material sanitario, vuelve a hablar sobre el coche de Aldama. Díaz Tapia reenvía un mensaje a Aldama: "El coche lo tenemos disponible para recoger en cuanto queramos" y luego dice: "Cuando haremos el pago me pregunta. Ya tienes el coche". "Biennnnnn" contesta el comisionista.

Minutos después, su socio le pregunta: "A qué hora te viene bien que me Pase". "Qué te pases ?", espeta Aldama. "Por tu ofi", le aclara su socio. "Si he vendido tu coche a un Gitano", escribe nuevamente el comisionista. "A por el dinero entonces", le emplaza Díaz Tapia.

Posteriormente, Aldama afirma: "Llegas tarde casino drogas y putas". A continuación, Díaz Tapia cita el mensaje del comisionista y añade: "Cabron todo lo que me gusta".

Aldama negoció con Delcy un plan de 287 millones

Tal y como desveló este diario, el comisionista Víctor de Aldama negoció con la nº 2 de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez, un plan de 287 millones de euros para impulsar una central térmica de la empresa Duro Felguera en Venezuela a cambio de hierro y oro. Concretamente, se trataba de la Planta termoeléctrica ‘India Urquía’ ubicada en el sector La Virginia, en el estado Miranda (norte) y que fue inaugurada en septiembre de 2013 por el régimen de Nicolás Maduro.

En un intercambio de mensajes intervenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco de la trama Koldo entre Víctor de Aldama y Delcy Rodríguez del 29 de septiembre de 2020, el citado Aldama enviaba la siguiente carta a la nº 2 de Maduro: