Estremecedor llamamiento de la alcaldesa de Catarroja: "Tienen que intervenirnos ya"

A tan sólo ocho kilómetros de Valencia, Catarroja es uno de los pueblos más afectados por la DANA, la llamada "zona cero" de este desastre. En Es la Mañana de Federico, su alcaldesa, Lorena Silvent, ha descrito de forma estremecedora los días que han vivido en el pueblo y cuál es la situación actual. "Tenemos que estar intervenidos", ha dicho en alusión a un mayor despliegue del Ejército. "Pedimos a la Generalidad que intervenga, no podemos esperar ni un día mas, tiene que dejar que el Ejercito nos intervenga, esto supera a una administración, tienen que tomar el mando y actuar de una vez, el área afectada es tan grande que nos tienen que tratar como una unidad. Tenemos que estar intervenidos, solo tiene capacidad para hacer eso el Ejército", ha dicho reclamando un mando único.

"La emergencia es tal que sólo puedo confiar en que llegarán y reconstruirán nuestras ciudades, con fondos europeos" o del gobierno central o regional, ha dicho relatando cómo los servicios de emergencia se sorprenden ante la magnitud del desastre, que afecta a la totalidad del municipio, desde polígonos al centro urbano. "No tenemos nada: ni edificios, ni alumbrado, ni mobiliario", ha relatado explicando la total destrucción de la vía pública y cómo, cuando empiecen a limpiar, tendrán que examinar el estado de las casas y si siguen siendo habitables.

"Somos ciudades con mucho impulso económico", ha dicho sobre la comarca, "ya no son sólo las vidas humanas, es que está afectada toda la industria, somos una ciudad estratégica a nivel logístico. Tienen que intervenir", ha insistido Silvent en su llamamiento de una mayor coordinación y ayuda.

"Necesito todo"

Según ha explicado, "interlocutor como tal no ha habido nadie" en la Generalidad Valenciana. "Todo el mundo te dice que lo que necesites, pero yo no sé lo que necesito. Necesito todo, necesito medios autónomos, quiero que lo hagas todo", ha dicho sobre lo que requieren. Tras recalcar que el plan de emergencia se activó en un municipio y no llegó a Catarroja "hasta pasados cuatro días", ha destacado cómo "tenemos vecinos de los cuerpos militares y se han prestado como voluntarios sin que nadie les haya asignado la misión".

"Me parece que no han estado a la altura: no es burocracia, son vidas humanas. Les ha faltado palpar el terreno", ha insistido remarcando que estamos hablando de "residencias, de gente vulnerable, con tratamientos". "Nuestra vida se paró y se destruyó esa noche", lamenta tras apuntar que tiene un representante del Gobierno valenciano "que es vecino y está aquí ayudando, pero porque lo hace a nivel personal".

También ha relatado que la ayuda que están recibiendo procede de "ciudades de España, de Cataluña, de Aragón, de Andalucía". "¿Y que aquí no venga nadie de Valencia? ¿En serio, señores?". "Hay que volver a la normalidad lo antes posible", ha finalizado agradeciendo la ayuda y la posibilidad de contar lo que está pasando.