"Cuando tu adversario es un trilero carente de escrúpulos, los modales de caballero están de más"

El Mundo

"Mazón: "Se pueden haber cometido errores. Todas las Administraciones estamos obligadas a repasar la gestión"". Errores sí, mentiras, no. "Sánchez respalda la gestión de Ribera en la DANA en pleno examen ante la UE y aparca la exigencia de dimisión de Mazón". "Ya te pillaré, no tengo prisa. "Vox señala la "incompetencia" de Mazón, pero evita pedir su dimisión para centrar la ofensiva en Sánchez y Ribera". "El PP aleja la dimisión de Mazón y se conjura para evitar elecciones: "Ir a las urnas sería un sopapo descomunal"". Menudo follón, todos contra todos. Aquí no sale vivo ni el apuntador.

"La Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la cartera de la que dependen los organismos con más competencias y más presupuesto en la gestión de crisis meteorológicas y ambientales, ha estado incomprensiblemente ausente durante los días que siguieron a la peor tragedia colectiva que ha sufrido España en décadas, causada por la DANA que arrasó Valencia y otras regiones desde el pasado 29 de octubre", dice el editorial. "Tras no dar ninguna declaración en los 10 primeros días, Ribera intentó el viernes pasado ofrecer la imagen de que había seguido la tragedia desde el principio, al decir que había tratado de contactar cuatro veces el día 29 con el president de la Generalitat, Carlos Mazón. Eso no demuestra nada. De hecho, si tan alarmada estaba por la gestión de la crisis, se entiende aún menos la falta de implicación en la catástrofe que ha mantenido durante todo este tiempo". Pero ni palabrita, como si no fuera con ella.

"Los errores cometidos durante la prevención y la gestión de la riada y sus consecuencias, que involucran a la Generalitat, a la Conferencia Hidrográfica y a un Estado central que esquivó su irrenunciable responsabilidad de tomar el mando, deberían derivar en la asunción de algún tipo de responsabilidad política. Urge, además, analizar todo lo ocurrido y emprender reformas para evitar los fallos observados en la monitorización y comunicación del riesgo, los cuales comprometen al departamento de Ribera". A mi que registren, dice ella.

Federico Jiménez Losantos lo tiene claro y que el PP no se haga ilusiones de que va a salir de esta pese a la rata Sánchez. "Que el separatismo y la extrema izquierda hayan resucitado en la calle para tapar las responsabilidades de Sánchez es culpa del propio Mazón, que ha caído en todas las trampas del Gobierno de su "querido presidente", contra su partido y tal vez chantajeado por los que conocían el chusco episodio de la comida con la periodista a la que ofrecía la televisión pública". "No usen la catástrofe para tapar la diligencia que no tuvieron y su escasísima empatía. Más de 200 muertos no le importarán a Sánchez, como no le importaron los 130.000 muertos del Covid19, pero se supone que el PP es mejor que los hampones de las mascarillas. No diga que se queda, sino que se va. Cuando crea que es mejor, pero que se va. Y que invita a hacerlo a los que tienen más responsabilidades: Sánchez, el primero". Ja. Sánchez ni con agua caliente. La gente sin dignidad no se va nunca.

El País

El periódico de Sánchez, a lo único que sabe hacer, la pelota al jefe. "Sánchez reivindica que solo el Estado resolverá las consecuencias de la dana frente al "solo el pueblo salva al pueblo"". "El Gobierno ha puesto 14.300 millones para la crisis en dos decretos seguidos. Yolanda Díaz defiende el "escudo laboral" con 10.000 ERTE ya en marcha". Ya. Como en La Palma, que todavía no han visto un euro.

A Cristina Monge le pone las manis de izquierda. "La indignación sale a la calle cuando un pueblo clama contra la injusticia, la sinrazón o la incompetencia. La indignación es el grito desesperado de quienes sufren cuando las instituciones no hacen su trabajo. Cualquier demócrata debe estar atento a este sentimiento, entender sus motivos y ayudar a que sirva para mejorar la democracia". Venga nena, que viva Sánchez. "Expulsar a quien siembre bulos, desinformación, manipulación o proclamas irresponsables que sólo consiguen allanar el camino a la ultraderecha, algunos de cuyos líderes ya actúan en las redes sociales e intentan capitalizar las protestas", Pero chati, si el mayor expendedor de bulos y fango es tu amo. Qué difícil debe ser vivir como un esclavo. Pero para los demás es indescriptible tener que leerlos.

ABC

"Mazón admite posibles errores y emplaza a tomar decisiones políticas a partir del jueves por la gestión de la DANA en Valencia". Ya era hora, majo, pero tu tiempo se acabó. Mientras, Sánchez sigue jugueteando con los presupuestos. "Sánchez aprovecha la DANA para intentar blindar la legislatura".

Ignacio Camacho también lo ve muy claro. "La torpeza negligente de Mazón ha abierto al Gobierno la salida de escape que buscaba desde el primer momento. El sanchismo dispone ahora de la coartada que buscaba, el relato exculpatorio perfecto, y con su indiscutible hegemonía de la conversación pública está dispuesto a asfixiar al presidente valenciano con la soga que él mismo se ha anudado al cuello". "Sánchez no se va a inmutar porque carece de escrúpulos pero la oposición está obligada a ponerlo frente al espejo de una alternativa resuelta a actuar con coherencia, honestidad y limpieza. Primero por respeto a los damnificados de la tragedia, y luego porque sólo así será posible que el conjunto de los ciudadanos españoles entienda que no todos los políticos son iguales y pueda distinguir las diferencias·. Sí, el déspota siempre cae de pie.

´

Isabel San Sebastián cree que "forzar la dimisión de Carlos Mazón sin tener asegurada la de Sánchez es un gesto de dignidad política que el PP no puede permitirse. Cuando tu adversario es un trilero carente de escrúpulos, los modales de caballero están de más. Por supuesto que ninguno de los dos debería sobrevivir a la calamitosa gestión de este desastre. Pero dar el primer paso solo conduce al abismo" . Pues sí, bastante ingenuo.

La Razón

"Más presión fiscal: PSOE y Sumar pactan subir el IVA a pisos turísticos y la creación de un impuesto a los bienes de lujo". "No es el momento de dimisiones. En este sentido, es algo que también se puede aplicar a Sánchez, Ribera o Marlaska que deberían dimitir, pero tampoco es el momento. Es cierto que conociendo al presidente del Gobierno nunca lo hará", dice Marhuenda. "El sanchismo ha instalado un concepto patrimonial del poder por el que no existen límites o contrapesos, porque se contempla como un botín que se disfruta sin respetar las reglas o convenciones características de cualquier democracia".