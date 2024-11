El juez confirma que Aldama concertó una entrevista con la mano derecha de Maroto para lograr la licencia de Villafuel

La UCO ha defendido ya el papel director de Víctor de Aldama en la compra del chalé para José Luis Ábalos y en la obtención de una licencia de venta de hidrocarburos para Villafuel, la empresa por la que está ahora en Soto del Real debido a una fraude en el IVA de 182 millones de euros. Pues bien, el juez Ismael Moreno da por cierto que Aldama concertó una entrevista con la mano derecha de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, para lograr la citada licencia de Villafuel.

El juez ha enviado al Supremo la siguiente afirmación: "Entre los días 24 y 28 de diciembre de 2020, mientras se resolvía la selección del chalet [de Ábalos], se gestó una entrevista ante el Director de Gabinete del Ministerio de Industria a la que acudirían CLAUDIO [Claudio Rivas, socio de Aldama en Villafuel], CARMEN PANO y tres personas más. Esta entrevista, que finalmente tendría lugar el día 28 de diciembre de 2020, fue promovida y orquestada por ALDAMA, quien les puso en manos de KOLDO para que fueran recibidos por el referido Director de Gabinete".

El director de gabinete de Maroto era Juan Ignacio Díaz Bidart, una persona de la máxima confianza de Maroto hasta el punto de que lo quiso premiar en su último acto como ministra: la todavía titular de la cartera de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dejó escrito en su salida del cargo lo siguiente: "A propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de marzo de 2023, vengo en disponer el cese de don Juan Ignacio Díaz Bidart como director del Gabinete de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, agradeciéndole los servicios prestados".

Pero no para dejarlo en la calle: el Ministerio comunicó de inmediato y en un comunicado a renglón seguido que Díaz Bidart sería, a partir de ese mismo momento, el director de la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente de su Departamento.

La finalidad de la entrevista

El juez va a más y señala que, "conocido el contexto completo de las conversaciones mantenidas vía WhatsApp entre ALDAMA y CLAUDIO, se conoce que la pretensión de la visita al Ministerio de Industria era obtener para la sociedad VILLAFUEL SL la condición de operadora de productos petrolíferos al por mayor. De hecho, VILLAFUEL también se encuentra investigada en el marco del posible fraude como operador en el sector del hidrocarburo, siendo totalmente necesaria la obtención del título de operadora para la consecución del referido fraude".

"De esta forma, y tras valerse ALDAMA de CLAUDIO RIVAS para la operación de compra del inmueble, se consuma la misma el día 10 de junio de 2021, a través CLAUDIO y de HAVE GOT TIME". Ábalos ya tenía su chalé.

"Tras producirse la compra formal de la casa de La Alcaidesa, existen múltiples evidencias, al menos hasta octubre de 2021, que confirmarían el uso real de la misma por parte de José Luis ÁBALOS, llegando incluso a disponer de la propiedad para ponerla en alquiler y poder obtener así rendimientos económicos de la misma", añade el escrito del juez al Supremo.

La relevancia del cese de Ábalos

Es más, "el 10 de julio de 2021, un mes después de la firma de la casa, se produce un hecho relevante para el devenir de los acontecimientos que se investigan. El BOE de ese día, publicaba el cese de ÁBALOS como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y al día siguiente, el 11 de julio de 2021, es el último día que consta que Koldo GARCÍA IZAGUIRRE figure como dado de alta (Régimen General) en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)".

Y, fruto de ello, y "con ese nuevo escenario, ya en diciembre de ese año 2021, KOLDO enviaba a ALDAMA una captura de pantalla de un documento, que parecía ser un burofax, que dirigía HAVE GOT TIME, titular nominal del inmueble, a ÁBALOS, usuario real del mismo. El escrito contiene la reclamación a ÁBALOS del pago de las mensualidades de agosto, septiembre, octubre y noviembre de la casa de La Alcaidesa".

"Es verdaderamente revelador que KOLDO contacte con ALDAMA y le transmita la queja por la reclamación efectuada a ÁBALOS. Se colige, por tanto, que el verdadero responsable de efectuar el pago de esas mensualidades no atendidas podría no ser ÁBALOS, sino el propio ALDAMA, a través de alguien de su esfera de control. Es igualmente significativo que ALDAMA traslade a KOLDO que el burofax recibido sería una acción llevada a cabo de manera formal, para dar apariencia de legalidad y cubrirse ante alguna eventualidad, a la que no debería dar mayor importancia", concluye el juez.