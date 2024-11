Pinchazo de 'El País': ni con Paquita la del barrio

El Mundo

"Mazón pide disculpas tras la DANA y anuncia un nuevo "Consell para la recuperación" con cambios en los protocolos: "Se pudo hacer mejor"". No se esperaba nada más de la podredumbre de la clase política que tenemos . "El Gobierno se lanza contra Mazón: la ministra Morant le exige al PP que lo destituya y convoque elecciones en 2025". El PSOE no está en condiciones de pedir nada. El primero que tiene que dimitir es Sánchez.

Rafa Latorre dice que "es inútil tratar de rescatar a Pedro Sánchez de Paiporta. Mejor harían quienes asombrosamente tratan de cincelar su leyenda en tratar de olvidar ese triste pasaje. Sobre todo después de que la investigación de la Guardia Civil aún le hurtara la épica de una conspiración ultra". Ha quedado como un trapo.

"Creo que tiene razón Pérez-Reverte en su ígneo artículo publicado ayer en EL MUNDO. La evacuación de Pedro Sánchez del lugar puede resultar comprensible o justificable, pero en todo caso lo será desde la conmiseración y no desde la admiración. La política es una pose favorecedora ante la multitud. Por eso el instante decisivo de Pedro Sánchez no le acompañará, como el suyo a Adolfo Suárez, sino que le perseguirá siempre, que es distinto. Y por eso, quizás, aunque esto será siempre una presunción, en lo más íntimo de su ser, Sánchez maldiga antes la valentía del Rey y la Reina -el Rey y la Reina- que su expuesta cobardía".

Federico Jiménez Losantos tira por Begoña. "El Ama de la Moncloa se niega a colaborar con la Justicia. Sin embargo, no renuncia a insultar a quienes denuncian, con fundamento, sus presuntos delitos; no contesta a las preguntas, pero ataca a los que se las hacen; se proclama agredida, pero agrede primero; y se calla después de insultar a los que preguntan. Vamos, que Begoña es de la misma condición que su compañero de colchón". Como no podía ser de otra manera.

"Producía vergüenza ajena verla presumir de su enorme esfuerzo intelectual, que no le alcanzó para hacer una carrera; y de su función docente, que se resume en que no podía ser alumna de los cursos que impartía. Y es que para cursar un máster es preciso un título superior, del que carece". Una digna esposa de su esposo.

El País

"Mazón se esconde tras la excepcionalidad de la dana y los errores del sistema para sacudirse la responsabilidad". Jaja, no como el amito, que se escondió en su coche oficial para sacudirse el lodo de los afectados. Hace ya ¿semanas? que el orfeón sanchista va a por Mazón para tapar a la rata de Sánchez huyendo en Paiporta, así que todos los titilares van por ahí. "Las mentiras, imprecisiones y contradicciones de la intervención de Mazón". Los siervos de Sánchez hablando de mentiras. Me parto y me trocho. "90 minutos de protestas, Paquita la del barrio y mucha indignación frente al Parlamento valenciano"."Lo previsto, Mazón asesino, pásalo. Son tan previsibles que aburren. Alrededor de 300 valencianos han protestado frente a la sede de la Cámara con cánticos y protestas, pero muy lejos de una gran manifestación, como se esperaba". Vaya, pinchazo. Cada vez hay menos podemitas.

ABC

"Mazón creará una vicepresidencia para la recuperación y una consejería de emergencias tras la DANA". Y hala, ya está, todos a casa... si le tienen. "El Supremo analiza un recurso por inacción del Gobierno en la DANA que incluye a Teresa Ribera". Qué haríamos sin los jueces.

Chapu Apaolaza se ríe de los que se escandalizan con Twitter. "Ah, irse de X parecía una empresa portentosa, pero ahora ya es tarde. Porque para ser elegante, de X había que haberse ido antes, un día al salir de los toros en el baño de El Guarro, y a la francesa, y no ahora montando el lío, de plañidera contra la ultraderecha, perdiendo el culo con la masa y clamando al cielo porque la red se ha convertido en un lugar de desinformación. Como si antes X fuera la biblioteca de Alejandría". Esa ciénaga en la que chopotea izquierda y derecha. ¿Qué va a hacer Óscar Puente sin Twitter?

La Razón

"Mazón: "Fallaron demasiadas cosas, lo piensan los valencianos y lo pienso yo"". Pues entonces convoque elecciones, señor Mazón y así los valencianos se pronunciarán de motu propio.

"Visto lo visto estas últimas horas en tierras valencianas y malagueñas, se vuelve a poner de manifiesto que España es de los países europeos menos preparados para hacer frente a desastres naturales", dice Sandra Golpe. "Nos sobran voluntarios y solidaridad, menos mal, porque nos falta agilidad en los trámites, maldita burocracia. Lo denuncian día a día, ante las cámaras, vecinos de Alfafar, Catarroja, Paiporta... Hablo de familias enteras que todavía son alimentadas y vestidas por la caridad ajena, porque aún no han recibido las mínimas ayudas económicas –supuestamente urgentes– que las autoridades dijeron haberles destinado". ¿Y se enteran ahora? Que pregunten a los pensionistas, a los parados, a los del mínimo vital, a los inmigrantes esperando cola en Extranjería, a los que tienen que renovarse elDNI y un largo etcétera. La administración en España está colapsada digan lo que digan.